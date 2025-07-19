Лягушонком станешь: скринлайф-хоррор «Подмена» воскрешает старые и рождает новые страхи

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера скринлайф-хоррора «Подмена» — международного проекта, над которым, помимо российского стриминга, работали компании Bazelevs, французская Pulsar Content, американская Overland Pictures и японской Flag Co. Ltd. Всё действие, как и положено формату — одному из самых привлекательных с точки зрения зрительского потенциала, — разворачивается на экране компьютера, в мессенджерах и прочих интернет-приложениях. Через них отец, оказавшийся вдали от семьи, пытается выяснить, что случилось с его сыном, пока не стало слишком поздно.
Военный Джек (Бен Маккензи
) планирует долгожданный отпуск с семьей. Выбор падает на Японию, билеты куплены, большой дом в пригороде забронирован, но мужчину срочно вызывают на базу, так что жена Ханна (Бояна Новакович
) с двумя сыновьями, старшим Стивом (Малкольм Фуллер
) и младшим Кайлом (Сойер Джонс
), летят в Токио без него. Джек постоянно на связи и, в очередной раз разговаривая с Ханной по телефону (она показывает, как они проводят время в парке), становится свидетелем, как Кайл едва не погибает, нахлебавшись воды в реке во время игры с другими детьми. Родителям особенно непросто, ведь не так давно при родах умер еще один ребенок, дочка, и оба, не до конца пережив потерю, с трудом двигаются дальше. Однако врачи успокаивают Джека и Ханну, уверяя, что Кайл в норме и полностью оправится после инцидента. Однако во время последующих семейных созвонов отец начинает замечать всякую чертовщину. Камера в присутствии мальчика странно «глючит», превращая его лицо в ужасную гримасу, а сам он внезапно начинает поглощать свежие огурцы, тянуться к воде и увлекаться насекомыми, которые кишат вокруг него. Ханна, как и врачи, уверена, что это нечто вроде ПТСР, однако Джек и старший сын Стив подозревают неладное: Кайла будто подменили, он агрессивен, но в то же время ведет себя странно и отстраненно. В поисках ответов мужчина выходит в интернет.
Режиссером картины стала Пабло Абсенто
, и для нее это полнометражный дебют и в то же время – логичное продолжение короткометражной фильмографии, состоящей сплошь из японских хорроров
. В них, как известно, наводят ужас по большей части всякой зловещей мифологией, и «Подмена» не исключение, так как история в итоге сводится к местным легендам. Впрочем, выдающейся эту попытку, при всех вводных, не назовешь: авторы пугают очень осторожно, робко заступая на территорию не только подсознательных культурных страхов, но и обращаясь к весьма реальным и актуальным. Не зря же персонаж Джека — военный, управляющий, с помощью ИИ-технологий, дронами. Работа, мягко говоря, напряженная, а еще и потеря ребенка накладывает отпечаток, так что историю можно, пожалуй, интерпретировать и как чистой воды жанровую, а потому оторванную от жизни, и как метафорическое описание уже упомянутого ПТСР (но уже у взрослого), со всеми психологическими вытекающими в виде паники, паранойи, тревожного расстройства и не до конца побежденной зависимости от алкоголя. Судорожное копание в интернете и впрямь выглядит нездоровым, а еще заводит Джека в сетевые дебри и чертоги собственного разума.
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Хоррор «Подмена»
Что из этого страшнее — решать каждому самостоятельно. Большинство зрителей, если и не испугается сильно, то наверняка получит определенное удовольствие от просмотра. Тем более десктоп-хорроры лучше всего смотреть с монитора компьютера, чем в зале кинотеатра: благодаря скринлайфу возникает эффект присутствия, аудитория превращается в свидетеля или даже полноценного участника событий, а обилие деталей и подсказок заставляет всматриваться в действо особенно пристально. Важные элементы невзначай вплывают где-то в углу экрана — как уведомления или же частично прикрытые другими окнами видеозаписи. На них, как правило, обязательно спрятан не то скример, не то месседж.
Наряду с диалогами — переписки, которые только успевай читать. Конечно, авторы монтажно подсвечивают всё самое важное, задавая темп повествования. Не обходится без оммажей «Ведьме из Блэр
», а некоторое упрощение в угоду всё той же «смотрибельности» напоминает другой скринлайф — «Профиль
». Как-то трудно поверить, что военный на секретной базе с такой легкостью общается с семьей по видео и бесконечно сидит в переписках или серфит в сети (хотя, может, это российская деформация сознания, и в Америке всё не так). С другой стороны, завораживает широкий спектр онлайн-услуг, чей интерфейс превращается в видеоряд: от соцсетей до платежных систем, от агрегаторов по поиску (дешевых) авиабилетов и аренды жилья до всяких олдскульных форумов и нейросетей (хотя их, наверно, могло быть и больше). К слову, о чем-то старинном: происходящее с Кайлом и впрямь навевает ностальгические чувства, напоминая VHS-ужастики (в том числе азиатские), где нечто древнее, непостижимое, зловещее и немного отвратительное буквально пробирает до костей. То есть забирается под кожу — и героям, и зрителю.
Смотрите «Подмену» в онлайн-кинотеатре Okkо с 10 июля.
«Подмена»
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