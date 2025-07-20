«Пила X»: Крамер против всех

В российский прокат вышла «Пила X» — десятый фильм культовой франшизы, придуманной когда-то Джеймсом Ваном и Ли Уонеллом. Когда-то эти двое написали и сняли – Ван в качестве режиссера, Уонелл как исполнитель одной из главных ролей – «Игру на выживание», и спустя два десятилетия серия про изобретательного и справедливого маньяка, а также его подражателей с переменным успехом продолжает держаться на плаву. Юбилейная, десятая, «Пила» вышла в США в 2023 году, и получила самые положительные отзывы в сравнении со всеми остальными частями – в первую очередь, потому что напомнила, с чего все начиналось.
Хронологически действие этого фильма происходит после первой части – Джон Крамер (Тобин Белл), он же маньяк, прозванный Конструктором за свою изобретательность по части способов, которыми жертвы умерщвляют сами себя, еще жив (он погибает в третьем фильме, а потом является лишь во флэшбеках). Врачи, однако, не обнадеживают – из-за рака мозга Крамеру осталось жить не больше месяца. Однажды он встречает знакомого по группе поддержки (Майкл Бич), который чудесным образом исцелился – показав огромный шрам на голове, мужчина дает Джону контакт подпольных врачей, которые изобрели лекарство от рака. Создатель методики отошел от дел, но его дочь Сесилия (Сюнневе Макоди Лунд) продолжает дело, проводя операции и терапию в различных удаленных уголках Земли. Связавшись с ней, Крамер получает приглашения и в условиях тотальной секретности прибывает в Мексику. Все очень милы и учтивы, обещают совершить чудо – операция и впрямь проходит успешно, и теперь Крамеру остается пить чудодейственный медицинский коктейль и жить долго и счастливо. Желая поблагодарить спасителей, он отправляет на место, где накануне ему удаляли опухоль, и обнаруживает, что все заброшено и разрушено. А также выясняет, что никакой операции не было. Он нарвался на мошенников, которые обманом вымогают крупные деньги у смертельно больных людей, а потом исчезают. Идеальный кейс для Конструктора, все жертвы которого – отъявленные негодяи, заслуживающие казни, но получающие в ходе жестоких игр право выбора: «Жить или умереть?».
Чем дальше, тем больше франшиза, по-прежнему привлекая зрителей, скатывалась в то самое бессмысленное и беспощадное «пыточное порно» — смерть Крамера, которого то и дело «воскрешали» во флэшбеках, будто бы запустила неизбежный процесс угасания серии. Поэтому его уже реальное воскрешение в новом фильме, который сам по себе – один большой флэшбек по отношению ко всей вселенной «Пилы» — хороший маркетинговый ход. И он сработал – присутствие в кадре оригинального Конструктора напоминает о его истинных мотивах, кодексе и прочих (пусть и сомнительных, так как речь все равно об убийствах) принципах, порядком искаженных многочисленными последователями и подражателями.
Фокус внимания вновь смещен с самих игр – первая сцена с пыткой происходит не сразу вначале – так что в процентном соотношении кровавое месиво уступает в экранном времени «мирным» сценами с диалогами и какими-либо прочими человеческими действиями. Есть сюжет, есть логика, есть смысл, глубокий, даже философский – такой «Пилу» и задумывали когда-то Ван и Уонелл. Невольно вновь симпатизирует Крамеру, хотя он безусловный злодей — но в мире, где нужно выбирать меньшее. Тут же появляется и Аманда (Шоуни Смит), и даже Хоффман (Костас Мэндилор), давно почившие в разных главах франшизы. Одним словом, сплошная ностальгия.
В том числе, конечно, и по изобретениям Конструктора, чьи приборы и игры радуют глаз и воображение – то ногу отпилить, а то отрубит голову, то трепанацию сделать, а то лицо спечется. Все продумано до мелочей, в том числе и обязательный финальный твист, который окончательно восстановит справедливость. Что касается продолжения, то задел на него, как водится в «Пиле», всегда есть – и в самом в какой-то мере открытом финале, и в сцене после титров. Съемки одиннадцатой части были начаты, но приостановлены – в конце концов продолжение у «Пилы X» уже есть, в виде всех остальных фильмов с второго по девятый. И эту часть можно назвать изящным финалов, закольцевавшим сюжет и давшим фанатам достойно проститься с хоррор-кумирами.
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