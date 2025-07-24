Новые влюбчивые: «Прогулка» — архивный манифест поколения «молодых европейцев»

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Главная тема Альпийский макабр: австрийские «Руки Орлака», лихтенштейнский «Дориан Грей» и швейцарские психопаты 24 пугающие киноистории и два мистических сериала из Австрии, Лихтенштейна и Швейцарии