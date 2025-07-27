Не ешь — подумай! «Фантастическая четверка: Первые шаги» — супергеройское резиновое изделие №37

В международном прокате делает первые шаги новая «Фантастическая четверка» — 37 фильм киновселенной Marvel и первый в так называемой Шестой фазе, которая увенчается эпиком «Мстители: Судный день». Привлекательный ретрофутуристический дизайн и харизматичный ансамбль во главе с Педро Паскалем во многих вселили надежду, что супергероике удастся выйти из наметившегося крутого пике. Действительно ли это так, разбирается Алексей Филиппов.
Новая «Фантастическая четверка
» начинается в роскошной уборной титульных героев: пока гениальный ученый Рид Ричардс (Педро Паскаль
) тщетно ищет йод, дипломатичная и волевая Сью Шторм (Ванесса Кирби
), сидящая на унитазе, обещает ему помочь через 12 секунд. Она готовится сообщить приятнейшую новость: у них будет ребенок — хотя все обследования и тесты убеждали в обратном. «Мы даже перестали говорить об этом
», — напоминает супруге радостный отец, чьи суперспособности, кажется, включают прием «ненавязчивая экспозиция». Впрочем, будет и полноценный ликбез в стилистике ретрофутуристического телевидения, вещающего на Земле-828 (альтернативная версия нашей планеты).
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Школота спасет мир: рецензия на предыдущую «Фантастическую четверку»
Звезда вечернего шоу Тед (Марк Гэтисс
с прической лего-человечка) напомнит зрителям, что суперсемейка образовалась четыре года назад — в 1960-м. Супруги Рид и Сью, её брат Джонни (Джозеф Куинн
) и его друг Бен Гримм (Эбон Мосс-Бахрах
) отправились в космос, где получили мощную дозу излучения, и вернулись супергероями. Теперь Ричардс может растягиваться как жевательная резинка, старшая Шторм — становиться невидимой, младший — воспламеняться, а четвертый участник экипажа обрел каменную кожу и невероятную физическую силу. Этого вполне достаточно, чтобы навести порядок в Нью-Йорке, даже если снизу постучит Человек-крот (Пол Уолтер Хаузер
), но, вероятно, недостаточно, если планету захочет сожрать Галактус. Во всяком случае эта пренеприятнейшая новость, доставленная посеребренной вестницей (Джулия Гарнер
) на летающей серферской доске, вызывает панику не только у Рида, но и всей Земли.
Сценарист второго «Аватара
» и спилберговской «Войны миров
» Джош Фридман
предлагает довольно внятные правила игры: над альтернативной версией идиллических 1960-х нависла «планета Меланхолия
» — воплощение родительского страха за безопасность ребенка. Для начала Рид Ричардс при помощи верного робота Г.Е.Р.Б.И. избавляется от всех домашних угроз, закрывая розетки специальными заглушками, а затем на раз устраивает в Нью-Йорке паноптикум, ликвидируя все (потенциально) криминальные группы. Осталось разобраться с — далеким-далеким — Галактусом и можно спать спокойно. Пока.
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С на'ви бог? «Аватар: Путь воды» — дорогостоящее утешение Джеймса Кэмерона
Благодаря очаровательному ретрофутуристическому дизайну можно подумать, что наивность «Первых шагов
» продиктована духом 1960-х — эпохи надежд и открытия дверей восприятия. В это время американские пригороды будоражила космическая гонка, Стэн Ли
и Джек Кирби
придумывали «Фантастическую четверку», а телевидение США переживало Золотой век (он закончился аккурат в 1964-м). Как и в сериале «Ванда/Вижн
», режиссер Мэтт Шэкман
с любовью воспроизводит легкомысленную утопию, которая транслировалась в каждый дом. Мир летающих машин и роботов-помощников, супергероев через дорогу и злодеев, как будто созданных для «Улицы Сезам
». Пока в Нью-Йорке-828 царит атмосфера рекламы сухих завтраков или средства для мытья унитазов, всё выглядит даже складно (включая единение ООН). Проблемы начинаются с подселением в эту фантазию человеческой драмы.
Концепция Фридмана-Шенкмана слишком умозрительна, чтобы наполнить её психологизмом при помощи одного лишь появления младенца в кадре. Рид и Сью буквально оказываются перед дилеммой вагонетки (отдать ребенка Галактусу в обмен на сохранность Земли), а план по спасению планеты ведущий ученый Ричардс объясняет через фразеологизм Архимеда про рычаг и точку опоры. Наконец, для самих родителей новорожденный Франклин подобен идее — следующего поколения, которому нужно передать мир в целости, — а не сыну из плоти и крови. Вероятно, так его воспринимает отец, слишком верящий в формулы и тревожно просчитывающий худшие сценарии (интересно, как бы он оценил 2020-е).
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Молоко скорби и мост новой жизни в фильме «Фрагменты женщины» с Кирби
Счастливая мать после космических родов, правда, тоже готова сразу вернуться в бой — иронично, что эта роль досталась Кирби, получившей оскаровскую номинацию за «Фрагменты женщины
». Там семейная трагедия во многом показывалась от лица героини, через женский опыт, а не глобальное обобщение. Здесь же актриса самоотверженно борется с уровнем микропластика в сюжете и диалогах. Нечто человеческое просачивается лишь через жесты и взгляды: полуулыбка Сью, трогательная бравада Гримма, игривое движение, которым Джонни Шторм поглаживает голову робота Г.Е.Р.Б.И. В формате сериала таких моментов накопилось бы больше, и они, вероятно, превратились из «человеческого» декора в дизайн личности, полноценную композицию драмы.
Не странно ли пенять супергероике за желание сбежать от реальности: в изображении как личных переживаний, так и глобальных катаклизмов? Вряд ли, особенно после «Суперсемейки
» с её понятной супербытовухой или «Пацанов
» с их лобовой критикой сверхчеловеческих медиаактивов (Шекман, к слову, поработал над одним эпизодом). Вдобавок «Фантастической четверке» не повезло выйти почти одновременно с джеймсганновским
«Суперменом
», где тоже хватает наива и ретромании, есть добрые роботы и косплей Нью-Йорка, могущественный младенец и пропаганда доброты. При этом режиссер «Стражей Галактики
» и «Отряда самоубийц
» ввернул туда приметы современности, которые триггерят и будоражат, раздражают и вселяют надежду. Фильм Мэтта Шекмана же связывает с 2025-м только удачный кастинг — сплошь из звезд ваших любимых сериалов: Паскаль («Одни из нас
»), Кирби («Корона
»), Куинн («Очень странные дела
»), Мосс-Бахрах («Медведь
»), Гарнер («Озарк
»), Гэтисс («Шерлок
»). Некоторые даже заглядывают ради пары фраз, как Сара Найлз
(«Тед Лассо
») или Наташа Лионн
(«Покерфейс
»), сыгравшая учительницу из иудейской школы. Последняя оттеняет завуалированную человечность Бена, но вместе с тем зачем-то позволяет срифмовать его с големом.
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Доброта — новый панк-рок: рецензия на нового «Супермена»
Новой «Фантастической четверке» не удается преодолеть фамильное проклятие, от которого пали версии нулевых
(с Гриффитом
, Альбой
, Эвансом
) и 2010-х (с попыткой устроить боди-хоррор
). Куда печальнее, впрочем, что фильм напоминает странное послание из прошлого, которое зачем-то отправили в космос. Вряд ли людям будущего — или тем более пришельцам — будет интересно узнать, что (пол)века назад родители переживали за детей. Если повезет, они и сами это испытают в полной мере.
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Трейлер №3 на английском языке
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