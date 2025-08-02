«Хорошенькая»: Папа не может

В российский прокат вышла независимая драма «Хорошенькая» — изящный дебют Индии Дональдсон, рассказывающий о противоречиях между людьми двух поколений и побуждающий задуматься об их причинах. Фильм получил отличные отзывы после премьеры на фестивале Sundance, а затем был показан на Каннском кинофестивале, где также вошел в число самых интересных работ.
фото: International Pigeon Production, Smudge Films, Tinygiant
В поход отправляется довольно странная и нетипичная для кино компания: 50-летний самоуверенный Крис (Джеймс ЛеГрос) с 17-летней дочерью Сэм (Лили Коллиас) и его лучший друг Мэтт (Дэнни Маккарти), который планировал взять с собой сына, но тот раздражен на отца из-за развода родителей и в последний момент отказывается ехать. Сэм предлагает его уговорить, но взрослые решают, что лучше оставить парня в покое. Так что двое мужчин и девушка сперва два дня едут к началу туристской тропы на машине, а затем начинают пеший путь с рюкзаками по задуманному маршруту.
Крис подготовился идеально: в его багаже есть термос, фонарик, арахисовое масло, а каждый килограмм (точнее, фунт) просчитан. Мэтт набрал лишнего, но беспечно забыл спальный мешок. В дороге мужчины подкалывают друг друга, препираются по-свойски, болтают о том о сем. Темами служат бывшие жены (разведены оба), марафонцы, саламандры. Обычный дружеский треп. Сэм прислушивается, иногда вступает в беседу, но в целом – молчалива и погружена в мысли: разговоры мужчин, их интонации и шуточки не особенно её радуют. К тому же у нее недавно начались месячные, и ей приходится время от времени менять тампоны в не самых стерильных условиях. Мягкое акцентирование столь интимного процесса сразу настраивает к чуткости по отношению к героине.
фото: International Pigeon Production, Smudge Films, Tinygiant
Можно подумать, что это рассказ о том, как отец и дочь, которые живут раздельно и редко общаются по душам, узнают друг друга лучше и сплачиваются, отрешившись от городской суеты. Не тут-то было: всё в точности наоборот. Относительно близкие отношения и уважение девушки к отцу во время похода подвергнутся испытаниям — причем досада и дискомфорт будут накапливаться по мере продвижения. Первая неприятность случится, когда взрослые закажут для ночлега однокомнатный номер в мотеле. Сэм ляжет на раскладушку, оставляя кровати 50-летним спутникам. В дальнейшем ей придется не только выслушивать их жалобы, грубоватые разговоры и вялые сексистские шутки, но еще и готовить в лесу на всю компанию, а потом мыть посуду. Залить водой доширак и оттереть землей три тарелки – в принципе, ничего сложного. Только немного не по себе, насколько кажется нормой парочке отцом подобное распределение ролей. Чем дальше, тем больше путешествие тяготит девушку, которая поступает не в пример рассудительно и терпеливо, в отличие от великовозрастных олухов, ведущих себя как вырвавшиеся на свободу подростки. Она вдумчивей и чутче, умеет объяснять поступки и точнее чувствует жизнь.
Не стоит ждать от фильма зрелищных поворотов, насыщенного сюжета и даже серьезного эмоционального напряжения. «Хорошенькая» максимально сдержана по части действа и скупа на диалоги. Компания просто идет, устраивает привалы, беседует. Вроде общаются, а вроде нет, медленно, по чуть-чуть увеличивая наше понимание характеров и мировоззрений каждого. Режиссер ненавязчиво показывает, кто эти люди, какие они, что за отношения их связывают. Постигать суть истории приходится, самостоятельно заполняя белые пятна, вслушиваясь и вглядываясь в героев, теряющихся в зеленой тени деревьев, на фоне горных рек, лазурных озер и рододендроновых зарослей.
фото: International Pigeon Production, Smudge Films, Tinygiant
Актеры абсолютно растворяются в персонажах, и особенно хороша Лили Коллиас, для которой это первая роль в кино. Она передает состояние Сэм едва уловимыми штрихами, красноречивым молчанием, точными взглядами. Она всегда в центре нашего внимания – подросток, только вступающий во взрослую жизнь. Хорошая девочка (так корректнее было бы перевести название фильма), привыкшая слушаться взрослых, но внезапно пересматривающая мнение о них и освобождающаяся от необходимости быть милой. Путешествие преподает Сэм важный урок и явственно показывает пренебрежительное отношение к ней отца и его друга. Это происходит в ходе двух незначительных приватных разговоров, выявляющих не только неумение двух взрослых мужчин общаться с юной спутницей, но и предосудительное нежелание соблюдать её границы.
«Хорошенькая» скрупулезно исследует сложный вопрос разрыва между поколениями, подчеркивая бесцеремонность старших по отношению к молодежи, их недальновидное равнодушие к чувствам собственных детей, неумение воспринимать их равными и даже неспособность встать на их сторону, когда нужна поддержка. Самое же важное тут, что героиня не ограничивается пониманием — и совершает в финале акт отчуждения. Тихий, но убедительный протест против инфантильности отца, потерявшего в её глазах статус взрослого, явственно дает понять, что отныне и всё последующее время ему придется считаться с дочерью.
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