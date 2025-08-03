Как банный лист: Ромком и боди-хоррор стали «Одним целым»

В российский прокат вышел фильм «Одно целое» — романтический ужастик в модном нынче поджанре боди-хоррор, снятый режиссером Майклом Шэнксом, запремьерившийся на «Санденсе» и уже получивший статус одного из главных кинособытий года. Справедливо, если брать за критерий оценки степень абсурдности, на которую сегодня порой решаются кинематографисты в поисках новых метафор и символов — в данном случае, для нетривиального разговора об отношениях мужчины и женщины. Играют пару Дейв Франко и Элисон Бри, муж и жена в реальной жизни.
Тим и Милли вместе давно, но отношения так и не узаконили — вместо этого они решаются на другой серьезный шаг и переезжают из большого города в глухой пригород. Милли работает учительницей, и ей предложили должность в местной школе, а Тим в свои 35 все еще надеется стать рок-звездой — надо всего лишь провести интернет для записи демок да изредка выбираться на репетиции. Машину он не водит, но девушка обещает подвозить до станции. Отношения пары при этом переживают не лучшие времена: он все никак не может прийти в себя после трагической гибели родителей, она на взводе из-за отсутствия близости и в целом адекватного общения. Остается надеяться, что на новом месте жизнь наладится. И правда, на смену отчуждению приходит нечто совсем иное — Тима и Милли начинает непреодолимо тянуть друг к другу. Не фигурально, а буквально, будто тела стремятся соединиться в одно целое.
Максимальная степень условности вызывает и вопросы, и своего рода восхищение: за нарастающим натурализмом, который пугает, уже не замечаешь некоторой бредовости происходящего (откуда вообще деньги у безработного музыканта и учительницы?). С другой стороны — смешно, так что можно сказать, что в какой-то степени «Одно целое» является романтической комедией. Тут есть и слипшиеся собаки, и слипшиеся в порыве страсти Тим и Милли, застрявшие друг в друге и в школьном туалете. Рядом бродит сразу же вызывающий подозрения наигранным дружелюбием одинокий сосед (Дэймон Херриман
, которого по новым законам в российской версии лишили части его сюжетной линии), посреди леса маячат обломки сектантской церкви, а история смерти родителей главного героя — отдельно взятый хоррор, персонажи которого являются в кошмарных скримерах.
За всем этим визуальным «великолепием» — честно сказать, процесс взаимопроникновения тел завораживает и отталкивает одновременно — нетрудно рассмотреть замаскированную под религиозно-эзотерическую фантастику историю нездоровых отношений. И вместе плохо, и расстаться нет сил, любое отдаление ведет к болезненному сближению, спровоцированному незрелостью, даже инфантилизмом и навязанном извне страхом перед так называемой взрослой жизнью, в которой нужно ходить на работу, делать предложение, рожать детей, отказавшись от юношеских мечтаний и мыслей о том, кем ты станешь, когда вырастешь. К тому же Тим знатно травмирован историей о матери, которая месяцами жила с трупом отца, все больше сходя с ума. Милли при этом тянет на себе буквально все: работает, принимает ключевые решения, служит водителем для своего так и не получившего права бойфренда — и очень стесняется называть своего парня своим парнем, как будто это слово еще больше подчеркивает детский характер их отношений. Вот где настоящий хоррор. Тиму же хочется сказать одно — не пей из лужи, козленочком станешь.
Боди-хоррор в данном случае — скорее дань моде, чем новое слово. Есть примеры поинтереснее с точки зрения картинки и задумки, тогда как «Одному целому» будто бы не хватает смелости — и не хватает той самой телесной составляющей, так что возникают «костыли» в виде весьма бредовой истории про культ и сектантов-хиппи, стремившихся достичь платоновского слияния двух половинок в декорированной по-лавкрафтовски полуподземной часовне. Если бы не Франко и Бри, которым после десятка лет вместе не нужно специально играть химию, фильм был бы совсем искусственным. Актеры же создают необходимую энергию и правдоподобность, достаточно убедительную, чтобы оправдать любую дичь — и склеившиеся ноги, и ночь в пещере, откуда, оказывается, не так сложно выбраться, и финального андрогинного компьютерного монстра, подменяющего собой одним пару людей.
«Одно целое» в прокате с 31 июля.
«Одно целое». Трейлер №2
обсуждение >>