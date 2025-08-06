«Голый пистолет»: Не говори «коп», пока не переснимешь

У Лиама Нисона, который появляется в первой сцене ограбления в легкомысленной школьной мини-юбке и с леденцом в руке, непростая миссия – не только остановить вооруженных злодеев, но и спасти жанр комедии. Ведь эпоха Эдди Мерфи и Джадда Аппатоу давным-давно завершилась и осела прямиком на стримингах, и в этом смысле появление «Голого пистолета» в кинотеатрах по всему миру – настоящий прорыв и вызов. Готова ли аудитория в 2025 году лицезреть на больших экранах голую задницу 73-летнего Лиама Нисона и все еще великолепные формы Памелы Андерсон? Похоже, ответ положительный – по крайней мере, судя по кассовым сборам. К этому моменту картина, вышедшая в прокат 18 июля, собрала более 28 миллионов долларов при бюджете в 42 млн. На удивление неплохой результат для фильма, в котором, как шутил на одном из показов Лиам Нисон, нет ни зомби, ни супергероев, ни даже Педро Паскаля.
История про Фрэнка Дребина-младшего берет начало даже не от «Голого пистолета», а от «Аэроплана» и «Полицейского отряда», которые показали, на что способны мастера пародии Джим Абрахамс, Дэвид Цукер и Джерри Цукер (они же ZAZ). «Я хочу быть таким же, как ты, но в то же время совершенно другим и оригинальным», — говорит Лиам Нисон своему экранному отцу Лесли Нильсену, в то время как его коллеги преклоняются перед портретами Джорджа Кеннеди и, внимание, О. Джея Симпсона – первая щекотливая ситуация пройдена, и весьма удачно.
фото: Fuzzy Door Productions, Paramount Pictures
В лучших традициях франшизы, вроде бы случайное ограбление банка приводит к почти мультяшному злодею-миллиардеру, владельцу электрокаров в исполнении Дэнни Хьюстона, который планирует построить новый мир, пока люди уничтожают друг друга из-за хитроумного гаджета. Пародия на Илона Маска, будто бы симпатизирующего фашизму и в реальной жизни выглядит излишне прямолинейной, но тем не менее заставляет нервно смеяться в моменте шутки про «погреб Гитлера» — вторая точка также успешно отработана.
Пока Фрэнк Дребин-младший соображает, что к чему, на арене появляется Памела Андерсон в образе сестры погибшего инженера из вражеского бигтеха, чтобы, разумеется, соблазнить незадачливого копа и разобраться с преступными мотивами седовласого антагониста. И если Лиам Нисон, как бы того ни хотел, местами старательно копирует своего предшественника, Памела Андерсон в комедийном нуар-образе чудо как хороша. Вполне очевидный ход не брать на эту роль юную красотку выглядит естественным и не натужным, и Присцилла Пресли, сыгравшая в оригинале, одобрительно подмигивает, сидя на диване.
фото: Fuzzy Door Productions, Paramount Pictures
Акива Шаффер ставил перед собой цель не только возродить жанр комедии, но и показаться не слишком старомодным, параллельно подшучивая над своим упорством – нетривиальная задача, что и говорить. «Старики – самые сильные и сексуальные существа на планете», — признается Дербин. Волшебства не случилось, но «Голый пистолет» состарился на удивление актуально – что в 1988 году, что в 2025-м копы остаются ровно такими же некомпетентными болванами. «С каких это пор полицейские обязаны соблюдать закон?» — недоумевает Фрэнк Дребин-младший, и в следующей сцене признает, что застрелил всего лишь парочку белых ребят. Только если в США над этим можно посмеяться, в других странах полицейский юмор может обойтись дорого.
Намеков в сторону фансервиса достаточно, и надоесть они не успевают – однако, когда шутки из прошлого перестают звучать, наступает неловкая пауза, которую иногда сопровождает старый-добрый пердеж. Перезагрузке «Голого пистолета», хоть она и длится те же полтора часа, что ее прародитель, при всей старательности не хватило более динамичного экшна и, самое главное, естественности Лесли Нильсена. «Раньше мир был лучше», — ностальгирует Лиам Нисон, и, возможно, он прав, особенно в плане комедии – ну, или нам просто нужен сиквел.
обсуждение >>