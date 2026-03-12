«Жемчуг» Тины Барклая — индийские танцы Цыганова и Ходченковой

12 марта 2026
В российском прокате сияет «Жемчуг» Тины Баркалая — драма из жизни обеспеченного класса, показанная глазами ребенка, для которого роскошь оборачивается ледяной тюрьмой. Премьера фильма состоялась на фестивале «Окно в Европу», где сформировался целый тренд: многие авторы препарировали внутреннюю пустоту богачей и её причины. Подробнее — в материале студентки 5-й Школы критики Ольги Исаковой.

Старенькая хрущёвка в Ханты-Мансийске, где каждый предмет хранит память о долгой жизни, бабушка — воплощение уходящей эпохи, в которой деньги ещё не значили столь многое. И девочка, танцующая под индийскую музыку прямо на лестничной площадке. В открывающих кадрах «Жемчуга» есть особенная теплота, которой будет мучительно не хватать на протяжении всей истории. Героиню зовут Марта, уже её имя в фильме ассоциирует собой весну, краски и жизнь, а ее танец — чистый, искренний порыв радости, который возможен только там, где тебя любят без условий и расчетов. Позже мы узнаем, что Марта (Дарья Полунеева) живет в детском доме — старая судимость бабушки за растрату не позволяет оформить опеку. Формальность, которая разрушает настоящую семью и создает фальшивую. Московская пара, удочеряющая Марту, становится полной противоположностью тому теплому миру.

В центре этого столкновения — Марта, образ которой далек от стереотипной жертвы. Эта девочка рано столкнулась с жестокостью мира и выработала свой способ выживания, сохранив внутри неприкосновенное ядро личности. Ее стержень держится на эскапизме, а уход в фантазию является скорее необходимостью, чем романтическим выбором. Одержимость Марты Индией становится броней и манифестом: она подводит глаза и рисует себе темную каплю-бинди меж бровей, уверенно сочиняет, что ее настоящий отец — индиец. Болливудские танцы и мечты о вымышленной родине — способ создать альтернативное пространство в мире, который оказался слишком суровым. Девочка держится за фантазии, потому что без них ей просто не выжить в реальности, где взрослые «ещё те уроды».

Ее приемная мать Елена (Светлана Ходченкова) — настоящая Снежная королева в ледяном дворце на Рублевке. Ее жизнь превратилась в стерильное существование, замкнутое на правильном питании и контроле за фигурой. Баркалая и Ходченкова создают парадоксальный образ: мы видим боль этой женщины, но не можем к ней эмоционально подключиться — слишком много холода и болезненного стремления к контролю. Портрет семьи был бы неполным без мужа Елены, Романа: Евгений Цыганов играет эмоциональную пустоту через отсутствие, его герой физически присутствует, но внутренне всегда где-то в другом месте. Удочерение для пары — не акт милосердия, а взаимовыгодная сделка. Для Романа — часть карьерной стратегии, правильный имидж для вхождения в совет директоров. Для Елены — последняя отчаянная попытка создать иллюзию полной семьи, заполнить черную дыру, которая образовалась внутри их брака. Дополняет болезненный образ семьи их сын-подросток (Федор Кудряшов) — прямой продукт бездушной среды, где эмоции атрофировались, а манипуляция стала нормой общения.

Этот ледяной мир не герметичен — его подтачивают внешние силы. Любовница мужа (в ярком исполнении Ирины Пеговой) воплощает задавленную Еленой витальность, свободу, страсть к жизни. А в системе тотального одиночества выделяется фигура друга и адвоката семьи в исполнении Сергея Гилева — в финале фильма едва ли не единственного взрослого, сохранившего способность к эмпатии. Его присутствие создает важный контрапункт, намекая на возможность иного существования даже внутри выхолощенного мира.

Баркалая идет дальше простого противопоставления «бедные, но счастливые» против «богатые, но несчастные», показывая два полярных мира. В одном, условной Индии из грез Марты, можно жить в бедности, но сохранить способность улыбаться. В другом — утонуть в роскоши, но всю жизнь провести на страже новой морщины. Режиссер показывает механизм, как происходит это обесцвечивание жизни. Система, которая требует от человека быть функцией — «идеальной женой», «успешным менеджером», — постепенно выдавливает из людей способность к непосредственному чувству. Особенно остро эта проблема проявляется в зеркальности между приемной матерью и дочерью: они обе жертвы системы, которая учит выживать через отказ от чувств, но находятся на разных стадиях превращения в лед. В этой ледяной среде спасением становится либо бунт (витальность любовницы), либо эскапизм (фантазии Марты), без них следует медленное умирание заживо, которое выбрали для себя Елена и ее муж.

Рыжая лиса, следующая за героями, остается нераскрытым элементом магического реализма. Напрашивается параллель с фильмом Андреа Арнольд «Птица», где девочка так же бежит от семейных проблем в мир фантазии. Но если у Арнольд граница между реальным и воображаемым размыта органично, то здесь бродящее по дому не замечаемое никем животное остается скорее намеком на сказку. Схожая схематичность прослеживается и в линии с Индией. Поездка туда, на полюс тепла и ярких красок, должна была стать кульминацией, но когда Марта встречает своего ровесника и между ними возникает связь — не совсем любовь, а скорее взаимное признание, — этой линии не дается должного развития, и путешествие остается набором красивых плакатных образов.

Однако недочеты не отменяют главного: «Жемчуг» — квинтэссенция авторского стиля режиссера. Баркалая мастерски сплетает свои излюбленные темы — поиск идентичности, женскую силу и напряжение между реальностью и мечтой — с элементами болливудской сказки, создавая гуманистическое, трогательное и визуально ослепительное полотно. Как и в предыдущих ее работах, здесь ключевую роль играет трансформативная сила искусства.

В конечном счете, «Жемчуг» — история о возможности оттаивания. Марта со своими танцами и фантазиями показывает Елене альтернативу: можно выживать не через заморозку чувств, а через их преображение в искусство, в мечту. Она — живое напоминание о том, что даже самое холодное сердце хранит где-то внутри память о тепле. И в этом главная надежда фильма: в портрете сильной девочки, находящей самость вопреки всему, и в вере в то, что процесс превращения в лед обратим. Ведь даже Снежная королева когда-то была маленькой девочкой, которая умела танцевать.

«Жемчуг» в кинотеатрах с 12 марта.

«Жемчуг»

№ 3
Yanina Sokolova   12.03.2026 - 19:35
... Бурунов тоже высказал своё "фе" по поводу Индии, хотя в детстве индийское кино просто обожала. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   18.08.2025 - 17:01
Тоже самое как смотреть индийское кино. У меня нет большой любви к этой стране и их культуре. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   15.08.2025 - 22:13
С Ходченковой такая индийская танцовщица, что хоть стой хоть падай. Лучше пусть играет Ледяную леди - у неё это получается. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Скорбим

Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.
Сергей Бережнов
12 марта ушёл из жизни актёр Сергей Бережнов.
Пеэтер Симм
12 марта ушёл из жизни режиссёр Пеэтер Симм.
Василий Скромный
11 марта ушёл из жизни актёр Василий Скромный.
Валентин Гнеушев
11 марта ушёл из жизни артист цирка, режиссёр Валентин Гнеушев.

