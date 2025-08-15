Кино-Театр.Ру
ОЗ и ныне там: «Летние войны» — душевная сказка Мамору Хосоды, объединяющая поколения

Рецензии на фильмы
15 августа 2025
В российском прокате развернулись «Летние войны» — фильм Мамору Хосоды вернулся в отечественные кинотеатры, чтобы напомнить о ценности жизни, семейной близости и красоте мира (в том числе виртуального). Даже спустя 16 лет это аниме остается едва ли не самым амбициозным в карьере режиссера, чьи следующие работы будет выпускать уже его студия, а не культовая MadhouseМонстр», «Фрирен», «Когти зверя»). Как сегодня выглядит духоподъемный артефакт эпохи, где встречаются вайб нулевых и надежда на мирное будущее, размышляет Алексей Филиппов.

Летние войны (2009)

26 июля 2010 года в Японии начались школьные каникулы и Великая жара, когда никому особо не хочется выходить на улицу. Вот и 17-летний Кэндзи нашел подработку, которая позволяет не разлучаться с вентилятором: на пару с корешем Такаси они трудятся модераторами в виртуальном мире ОЗ. Новейшая метавселенная напоминает смесь многопользовательской онлайн-игры, простенькой социальной сети и Госуслуг (многие корпорации и ведомства тоже завели там аккаунты). Лето так бы и пролетело перед монитором, если бы не просьба старшеклассницы Нацуки (у них год разницы). Девушке нужен спутник для визита на семейное застолье. Если совсем точно — исполняющий обязанности жениха, чтобы успокоить бабушку Сакаэ, отмечающую 90-летие. Узнает об этом Кэндзи уже в городке Уэда, префектуры Нагано, буквально на пороге старинного дома, где всё напоминает о вековой истории клана Дзинноути.

Читать Лучшее аниме о взрослении: последнее лето детства, нарисованное с душой
Старт «Летним войнам» дает комедия положений, знакомая большинству зрителей — тогда и сегодня, в Японии и других странах мира — по школьной программе или лавине ромкомов. В ретивом стартовом травелоге Мамору Хосода емкими скетчами задает время, настроение и обстоятельства: жаркое очарование (пред)последнего лета детства; виртуальное будущее, которое наступит буквально завтра; растущая от остановки к остановке родня Нацуки; мандраж тихони-одиночки Кэндзи, который хорош в математике, но не настолько, чтобы представлять страну на тематической олимпиаде.

Летние войны (2009)

С таким прологом легко прийти к дихотомии Японий айфона и Обона, но гаджет, изменивший реальность навсегда, в фильме Хосоды пока не вытеснил олдскульные раскладушки, а национальные и семейные ритуалы не особо конфликтуют с хай-теком. Крыша традиционного дома-минки, выполненная в стиле карахафу, утыкана спутниковыми тарелками, а аккаунты в «стране» ОЗ есть даже у лечащего врача матриарха Сакаэ, следящего за её кровяным давлением и другими показателями. Тут бы начаться, в терминах западной литературы, комедии масок — многочисленные Дзинноути уморительны и контрастны, — но поводья сюжета перехватывает глобальный коллапс. Некто взламывает систему безопасности мультивселенной, люди остаются без учетных записей, инфраструктура страны погружается в хаос, а по ТВ сообщают, что виновник катастрофы — обычный школьник Кэндзи Койсо. Вскоре, к счастью, выяснится, что за всем стоит коварный ИИ под кодовым именем Love Machine, которому объявит войну достопочтенный клан, собравшийся на бабушкин юбилей.

Слушать Сны и Интернет: подкаст о «Паприке» Сатоси Кона
Эклектика первого оригинального фильма Мамору Хосоды созвучна не только духу тревожно-благостных нулевых, но и амбициям разгорающейся звезды индустрии. «Летние войны» — последняя работа постановщика в стенах культовой студии Madhouse: через два года он вместе с продюсером Юитиро Сайто станет основателем Chizu, на чьем логотипе красуется Макото из прорывной для режиссера «Девочки, покорившей время». Уже в той работе Хосода проявил недюжинную фантазию, по сути написав сиквел популярного романа Ясутаки Цуцуи, автора «Паприки», но по-настоящему развернулся лишь теперь. Порядка 30 действующих лиц только в доме Дзинноути, сонм аватаров в мире ОЗ и эффектный дизайн виртуальной реальности, напоминающий «суперплоское» искусство Такаси Мураками (дело рук Анри Камидзё), ставка на 3D-анимацию, которую не слишком жалуют в индустрии, и сокрушительно гуманистический месседж, убеждающий, что человечеству лучше быть дружной семьей, если не хочет сгинуть с лица Земли.

Летние войны (2009)

В этом фильме-объятии, конечно, хватает шероховатостей и обобщений, а еще, в отличие от «Девочки…», «Ученика чудовища» или «Красавицы и дракона», происходящее трудно описать в паре предложений. Не слишком хорошо состарились троп «фиктивный жених» (хотя аналогичный фильм вышел в России только что), трение между мужской и женской половинами дома Дзинноути и, может быть, шпильки в адрес США, небеспочвенно удостоившихся роли главного жупела (первый лик ИИ напоминает жуткого Микки Мауса — киборга, не говоря уж о происках военных). При этом Хосода не демонизирует интернет (лишь средство коммуникации и самовыражения) и не одаривает Кэндзи в финале большой любовью (их отношения с Нацуки — вопрос открытый). Он воспевает коммуникацию и отзывчивость, терпение и ответственность, которые проявляют математический гений и клан с 500-летней историей, а с ними — и простые люди из всех уголков планеты.

Читать «Девочка, покорившая время» — незабываемая история взросления
Главная же тема «Летних войн» — это крадущиеся перемены, World in progress. Прошлое обрастает легендами, технологии переписывают рутину, социальные нормы сдвигаются в пользу свободы личности, а люди удаляются и атомизируются. На человеческом уровне всегда остаются линии связи — с родными, коллегами и знакомыми, которые могут дотянуться до самых удаленных координат, что несколько комично проиллюстрировано кланом Дзинноути. Их представители заняты буквально во всех ключевых сферах японской жизни — так и не скажешь, что со времен службы роду Такэда, поверженному сёгунами Токугава, они терпели лишь поражения и неудачи. Подобно бедолаге Кэндзи, который всегда ошибался в последнем задании. Вслед за Джоном Ленноном и Йоко Оно, в честь которых названы киты-хранители «страны» ОЗ, Мамору Хосода призывает дать миру шанс (Give Peace a Chance). Возможно, еще поживем.

«Летние войны» в кинотеатрах с 14 августа.

«Летние войны»

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».

№ 3
Андрей (Омск)   18.08.2025 - 15:58
А фотографии такие олдскульные, что не дашь им 16 лет от рождения. Не меньше 30. читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   16.08.2025 - 22:02
Отложил на потом, будет время уделю внимание. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   15.08.2025 - 22:27
Много душевности не заметил. Опять сумятица, сумбур. Все перемешалось. Не понимаю, как нужно читать про аниме, чтобы все разложилось по полочкам. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Аниме лета — 2025: «Дандадан», «Гатиакута», два фильма Хосоды и не только
Котспирология: «Тамала 2010: Кошка-оторва в космосе» — безбашенное аниме в духе Кубрика и Пинчона
Откуда уши торчат: почему «Провожающая в последний путь Фрирен» — современная классика
Мальчик и медведь: «Ученик чудовища» — едва ли не лучший фильм Мамору Хосоды
Там, где живут чудовища: «Когти зверя» — глубокое аниме о либидо и агрессии
«Красавица и дракон»: Каждой боли нужно имя
MadhouseАлексей ФилипповАнимацияанимеНаучная фантастикаповторный прокатЯпонское кино
Рюносукэ КамикиДжон ЛеннонМасао МаруямаИтиро НагаиРииса НакаМамору Хосода
Девочка, покорившая времяКогти зверяКрасавица и драконЛетние войныМонстрПаприкаПровожающая в последний путь ФриренУченик чудовища

"Летние войны" (2009)
"Летние войны" (2009)
"Летние войны" (2009)
"Летние войны" (2009)
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен