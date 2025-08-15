ОЗ и ныне там: «Летние войны» — душевная сказка Мамору Хосоды, объединяющая поколения

В российском прокате развернулись «Летние войны» — фильм Мамору Хосоды вернулся в отечественные кинотеатры, чтобы напомнить о ценности жизни, семейной близости и красоте мира (в том числе виртуального). Даже спустя 16 лет это аниме остается едва ли не самым амбициозным в карьере режиссера, чьи следующие работы будет выпускать уже его студия, а не культовая Madhouse («Монстр», «Фрирен», «Когти зверя»). Как сегодня выглядит духоподъемный артефакт эпохи, где встречаются вайб нулевых и надежда на мирное будущее, размышляет Алексей Филиппов.
26 июля 2010 года в Японии начались школьные каникулы и Великая жара
, когда никому особо не хочется выходить на улицу. Вот и 17-летний Кэндзи нашел подработку, которая позволяет не разлучаться с вентилятором: на пару с корешем Такаси они трудятся модераторами в виртуальном мире ОЗ. Новейшая метавселенная напоминает смесь многопользовательской онлайн-игры, простенькой социальной сети и Госуслуг (многие корпорации и ведомства тоже завели там аккаунты). Лето так бы и пролетело перед монитором, если бы не просьба старшеклассницы Нацуки (у них год разницы). Девушке нужен спутник для визита на семейное застолье. Если совсем точно — исполняющий обязанности жениха, чтобы успокоить бабушку Сакаэ, отмечающую 90-летие. Узнает об этом Кэндзи уже в городке Уэда, префектуры Нагано, буквально на пороге старинного дома, где всё напоминает о вековой истории клана Дзинноути.
Старт «Летним войнам
» дает комедия положений, знакомая большинству зрителей — тогда и сегодня, в Японии и других странах мира — по школьной программе или лавине ромкомов. В ретивом стартовом травелоге Мамору Хосода
емкими скетчами задает время, настроение и обстоятельства: жаркое очарование (пред)последнего лета детства; виртуальное будущее, которое наступит буквально завтра; растущая от остановки к остановке родня Нацуки; мандраж тихони-одиночки Кэндзи, который хорош в математике, но не настолько, чтобы представлять страну на тематической олимпиаде.
С таким прологом легко прийти к дихотомии Японий айфона и Обона
, но гаджет, изменивший
реальность навсегда, в фильме Хосоды пока не вытеснил олдскульные раскладушки, а национальные и семейные ритуалы не особо конфликтуют с хай-теком. Крыша традиционного дома-минки
, выполненная в стиле карахафу
, утыкана спутниковыми тарелками, а аккаунты в «стране» ОЗ есть даже у лечащего врача матриарха Сакаэ, следящего за её кровяным давлением и другими показателями. Тут бы начаться, в терминах западной литературы, комедии масок — многочисленные Дзинноути уморительны и контрастны, — но поводья сюжета перехватывает глобальный коллапс. Некто взламывает систему безопасности мультивселенной, люди остаются без учетных записей, инфраструктура страны погружается в хаос, а по ТВ сообщают, что виновник катастрофы — обычный школьник Кэндзи Койсо. Вскоре, к счастью, выяснится, что за всем стоит коварный ИИ под кодовым именем Love Machine, которому объявит войну достопочтенный клан, собравшийся на бабушкин юбилей.
Эклектика первого оригинального фильма Мамору Хосоды созвучна не только духу тревожно-благостных нулевых, но и амбициям разгорающейся звезды индустрии. «Летние войны» — последняя работа постановщика в стенах культовой студии Madhouse: через два года он вместе с продюсером Юитиро Сайто
станет основателем Chizu
, на чьем логотипе красуется Макото из прорывной для режиссера «Девочки, покорившей время
». Уже в той работе Хосода проявил недюжинную фантазию, по сути написав сиквел популярного романа Ясутаки Цуцуи
, автора «Паприки
», но по-настоящему развернулся лишь теперь. Порядка 30 действующих лиц только в доме Дзинноути, сонм аватаров в мире ОЗ и эффектный дизайн виртуальной реальности, напоминающий «суперплоское»
искусство Такаси Мураками
(дело рук Анри Камидзё
), ставка на 3D-анимацию, которую не слишком жалуют в индустрии, и сокрушительно гуманистический месседж, убеждающий, что человечеству лучше быть дружной семьей, если не хочет сгинуть с лица Земли.
В этом фильме-объятии, конечно, хватает шероховатостей и обобщений, а еще, в отличие от «Девочки…», «Ученика чудовища
» или «Красавицы и дракона
», происходящее трудно описать в паре предложений. Не слишком хорошо состарились троп «фиктивный жених» (хотя аналогичный фильм
вышел в России только что), трение между мужской и женской половинами дома Дзинноути и, может быть, шпильки в адрес США, небеспочвенно удостоившихся роли главного жупела (первый лик ИИ напоминает жуткого Микки Мауса — киборга
, не говоря уж о происках военных). При этом Хосода не демонизирует интернет (лишь средство коммуникации и самовыражения) и не одаривает Кэндзи в финале большой любовью (их отношения с Нацуки — вопрос открытый). Он воспевает коммуникацию и отзывчивость, терпение и ответственность, которые проявляют математический гений и клан с 500-летней историей, а с ними — и простые люди из всех уголков планеты.
Главная же тема «Летних войн» — это крадущиеся перемены, World in progress. Прошлое обрастает легендами, технологии переписывают рутину, социальные нормы сдвигаются в пользу свободы личности, а люди удаляются и атомизируются. На человеческом уровне всегда остаются линии связи — с родными, коллегами и знакомыми, которые могут дотянуться до самых удаленных координат, что несколько комично проиллюстрировано кланом Дзинноути. Их представители заняты буквально во всех ключевых сферах японской жизни — так и не скажешь, что со времен службы роду Такэда
, поверженному сёгунами Токугава
, они терпели лишь поражения и неудачи. Подобно бедолаге Кэндзи, который всегда ошибался в последнем задании. Вслед за Джоном Ленноном
и Йоко Оно
, в честь которых названы киты-хранители «страны» ОЗ, Мамору Хосода призывает дать миру шанс (Give Peace a Chance
). Возможно, еще поживем.
«Летние войны» в кинотеатрах с 14 августа
.
«Летние войны»
