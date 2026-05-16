«День рождения Сидни Люмета»: Кино дает надежду

16 мая 2026
В российском онлайн-прокате празднуют «День рождения Сидни Люмета» — так называется фильм-обладатель Гран-при 33 фестиваля «Окно в Европу», понравившийся на фестивале чуть ли не всем. В режиссерском дебюте, основанном на личных воспоминаниях, Рауль Гейдаров рассказывает универсальную историю взросления и напоминает о том, что в трудные времена человеку помогают творчество, мечты и поддержка близких.

Грузинский подросток Дато живет с бабушкой и дядей Анзором в скучном селе в Краснодарском краю. Бабушка бывает строга (возможно, поэтому внук хранит в альбоме ее фото с приклеенными усами), зато с дядей у Дато установились почти братские отношения. Когда Анзор умирает (то ли от СПИДа, то ли от передозировки), желание подростка вырваться из привычной среды обостряется: он любит кинематограф и мечтает уехать в Питер, чтобы поступить на режиссерский факультет. Бабушка видит профессию внука иначе и хочет, чтобы он выучился на бурильщика в местном учебном заведении. Говоря объективно, шансов на воплощение мечты в жизнь у Дато немного, но однажды в семью внезапно возвращается мать, отсидевшая восемь лет в колонии. Она дарит сыну портативную камеру и надежду на будущее — и на следующий же день разбивает эту надежду вдребезги.

Полнометражный дебют режиссера и сценариста Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета» совмещает искренность и свежесть взгляда новичка с вниманием к нюансам автора, хорошо представляющего, что именно он делает. У Гейдарова получилось цельное, самобытное и при этом доступное кино. Кинематографист отлично держит интонацию: не сбивается в излишнюю сентиментальность, не перебарщивает с заложенной в сюжет криминальной составляющей, не превращает колоритную бабушку (Джульетта Степанян, получившая приз критиков «Белый слон» за лучшую роль второго плана) в карикатуру. Гейдаров вообще отлично работает с актерами, используя и полутона, и яркие мазки ровно там, где они требуются. Вот, например, вернувшаяся в семью мать (Мариэтта Цигаль-Полищук) между делом отмечает, что брат умер, не дождавшись ее, и не очень понятно, чего в этой реплике больше — сожаления или обиды. Сам Дато (невероятно органичный Артем Кошман) — ее противоположность, наивный подросток, еще не научившийся прятать эмоции: вот он с нескрываемым обожанием смотрит на маму сквозь объектив подаренной кинокамеры, вот с очевидной яростью выкрикивает ругательства ей вслед.

Разумеется, в «Дне рождения», как и в любой другой ленте, будь то дебют или новая работа мэтра, можно отыскать недостатки. Гейдаров, например, немного неуклюже работает с саундтреком. «Тополиный пух», которым сопровождается поездка к морю (что характерно, майская), кажется более-менее уместным и рассердит разве что ядовитых кинокритиков, уставших от попыток современного российского мэйнстрима сгенерировать очередную волну интереса к попсе прошлых десятилетий. А вот неоднократно используемый в фильме хит 1990 года «Не плачь, Алиса» успевает надоесть. Впрочем, обезоруживающе открытая лента Гейдарова вполне может заставить автора подобных претензий почувствовать себя душным циником.

Картина, вроде как посвященная любви к к кино, конечно, не может обойтись без киноцитат. За полуторачасовой хронометраж «Дня рождения» бабушка Дато успевает посмотреть два фильма: «Мимино» Данелии вызывает у нее чистый восторг, на сеансе «12 разгневанных мужчин» собственно Люмета она засыпает. По реакции внука вроде бы понятно, что к «Мимино» он относится с иронией, к «Мужчинам» — с уважением. Между тем, фильм самого Гейдарова — совсем не Люмет, а как раз ранний Данелия или, скажем, Думбадзе, «лирическая комедия», история без причин для смеха, зато с горестями и поводами для улыбки. Дато вместе с Гейдаровым глядит на смеющуюся или дремлющую бабушку — и ирония совсем не мешает понять, кого тут всего лишь уважают, а кого искренне любят. В их взглядах столько тепла, что оно ощущается почти физически.

«День рождения Сидни Люмета» в онлай-кинотеатрах с 16 мая.

Rimma (Гибралтар)   31.01.2026 - 20:12
Стало быть, режиссёрский дебют Гейдарова основан на личных воспоминаниях. Автобиографичен дебют, стало быть. Стало быть, это у него самого: уныло-поселковое детство, авторитарно довлеющая бабушка, дядя...
LaFee   30.01.2026 - 11:52
Фильм жду! Описание и трейлер прям понравились.
Тульский парень   29.01.2026 - 19:55
После такого описания очень хочется увидеть эту картину на большом экране.
Нильда Кунья   29.01.2026 - 18:12
Эти же темы затрагивают 90 процентов фильмов, книг, песен и пр. ...
Мечта о жевательной резинке   29.01.2026 - 16:37
Судя по описанию и трейлеру, фильм затрагивает важные темы: выбор пути, семейные отношения, влияние прошлого на настоящее. Мне кажется, отличный фильмец получился. Но... пока не посмотришь, судить рано.
