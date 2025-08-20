О вкусной и здоровой пище: «Рецепт счастья» — мюзикл по заветам «мяса по-французски»

С 21 августа в прокате «Рецепт счастья» — французская музыкальная комедия, уже успевшая прогреметь на весь мир как самый странный фильм открытия Каннского фестиваля, на котором история душевных метаний талантливого парижского шеф-повара разделила зрителей. Многим она показалась слишком неказистой для столь авторитетного смотра — как-то многовато шуток и песен, совсем не чувствуется фирменного для набережной Круазет снобизма. Но дебютная полнометражная работа Амели Боннен никогда и не претендовала на звание блюда высокой кухни. Скорее уж «Рецепт счастья» похож на котлеты с пюрешкой или любую другую классику домашнего ужина: пока ценители трехзвездочных ресторанов и сложносочиненных драм кривятся от увиденного, остальные просто получают удовольствие от душевного кино. Которое в итоге еще и оказывается немного хитрее, чем представлялось изначально.
Последние несколько лет выдались для повара Сесиль (Жюльетт Армане
) непростыми: она сама, без чьей-либо помощи, пробилась в мир высокой кухни, выдержала потогонку кулинарных телешоу и теперь готовится к главному событию всей своей жизни — открытию собственного ресторана в самом центре Парижа. Двери заведения уже вот-вот распахнутся, а в меню до сих пор нет коронного блюда. Без него будущего у нового места не будет, но ничего оригинального в голову шеф-повара просто не пришло — и оно неудивительно, есть проблемы, в сравнении с которыми отсутствие кулинарного вдохновения выглядит сущим пустяком. Во-первых, Сесиль недавно узнала о своей беременности — вроде бы и здорово, но колоссально не вовремя. Во-вторых, ее отец (Франсуа Роллен
) только что пережил уже третий в своей биографии инфаркт, но ни в какую не хочет бросать работу на адской кухне в придорожной забегаловке. Героиня быстро, буквально в темпе вальса, принимает решение поехать на малую родину и оттащить престарелого родителя от плиты. А заодно и подумать, что ей делать со своей жизнью. Бойфренд Софиан (Тевфик Жаллаб
) остается на хозяйстве, о ребенке Сесиль ему, конечно же, ничего не говорит. Не хватило ни смелости, ни времени. Вместо серьезного разговора наскоро спели прилипчивую песенку и разбежались по своим делам. Да, «Рецепт счастья» — это мюзикл. Причем метаироничный, не стесняющийся подшучивать над жанром, в частности — над непреодолимым желанием киногероев в любой непонятной ситуации пускаться в пляс.
В XXI веке только три мюзикла удостоились чести открывать Каннский кинофестиваль. В 2001 году во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазет показали «Мулен Руж!
» База Лурмана
. Ровно через двадцать лет на том же месте зрители впервые увидели блистательную «Аннетт
» Леоса Каракса
. И нет ничего удивительного в том, что премьера «Рецепта счастья» вызвала такое негодование у взыскательной публики: в сравнении с предшественниками фильм Амели Боннен выглядит как гадкий утенок-апаш, случайно затесавшийся в банду лебедей-интеллектуалов. В нем не за что зацепиться насмотренному глазу: ни китча на грани фола, ни сложносочиненных парадоксальных конструкций. Предсказуемо, как обывательская жизнь — каннский зритель тут же определил музыкальную комедию как сбой в матрице и чуть ли не узаконенное дурновкусие. «Рецепт счастья» и правда не отличается требовательностью к зрителю: Боннен просто не стала изобретать велосипед, целиком построила историю на довольно миленьких трюизмах.
Успешная и очевидно усталая женщина возвращается в дом детства, обнимает очаровательную маму (Доминик Блан
), воюет с бурчащим отцом (он хранит у сердца записную книжку с самыми забористыми цитатами дочки, брошенными в эфире «МастерШефа»). В перерывах между спасением семейного кафе происходит встреча Сесиль со другом детства Рафаэлем (Бастьен Буйон
) — первым красавцем захолустья, гонщиком по бездорожью и мастером шиномонтажных дел. Сесиль и ребята задорно поют французскую попсу, а зритель понимает: чем дольше она находится в орбите Рафа, тем меньше хочет возвращаться к парижскому Софьяну… Финала ждешь с опаской, кажется, еще чуть-чуть, и «Рецепт счастья» эволюционирует в приторно-романтическую небывальщину уровня «Ноттинг Хилл
».
Амели Боннен, построившая весь концепт нового фильма на своей же одноименной короткометражке (в оригинале оба фильма называются Partir un jour
— «Уехать однажды»
) как будто специально дразнит зрителей, превращая комедию в сборник засиженных мухами конфликтов. Сесиль разрывается между карьерой в мегаполисе и домиком в деревне — читай, между отцом своего ребенка и рубахой-парнем, в которого была безнадежно влюблена со школы. Ее мама нервно курит во вросшем в землю автодоме, лелея несбыточную мечту сорваться в турпоездку по курортам италийского края, а папа неумело скрывает обиду на дочь, испытавшую головокружение от успехов. Каноничная буря в стакане, где замешали в равной пропорции ностальгию по светлым деньками, обаятельных и нарочито одномерных персонажей и бешеную тягу к эскапизму. И уж точно никак не обойтись без караоке: «Рецепт счастья» рассчитан на то, что зал будет вместе с героями распевать зубодробительные шлягеры. Ну или хотя бы притоптывать в такт, не разбирая, о чем так красиво поют эти романтичные галлы во главе со звездой национальной эстрады Жюльетт Армане.
Готовка и любовь, отцы и дети, город и село — фильм так заигрывается с мейнстримными конфликтами, что превращается в салат. Или, если продолжать гастрономические аллегории, в мясо по-французски — пожалуй, самое страшное блюдо советской карательной кулинарии, в котором сочетание в общем-то пристойных ингредиентов неумолимо приближает изжогу. Но весь вкус ситуации в том, что даже утонувшее в жире и расплавленном сыре мясо можно приготовить так, что все домашние будут в восторге — и Боннен находит свежую рецептуру для вроде бы давно знакомого блюда. На протяжение половины фильма зритель пребывает в иллюзии, что финал похождений Сесиль им уже разгадан — но это приятный обман! В тот момент, когда мы уже вроде бы все поняли, он сворачивает совсем в другую сценарную степь, а сказка про шеф-повара нежданно-негаданно оборачивается в легкую притчу о поисках себя. Нет ничего постыдного в том, чтобы помечтать о несбывшемся счастье, на пару дней окунуться в иллюзию и перезагрузить мозг. Но потом все же придется возвращаться в реальность и жить эту ухабистую жизнь. Невеликое откровение, но ведь и его надо уметь правильно приготовить, верно?
«Рецепт счастья» в кинотеатрах с 21 августа.
