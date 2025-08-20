Кино-Театр.Ру
О вкусной и здоровой пище: «Рецепт счастья» — мюзикл по заветам «мяса по-французски»

20 августа 2025
С 21 августа в прокате «Рецепт счастья» — французская музыкальная комедия, уже успевшая прогреметь на весь мир как самый странный фильм открытия Каннского фестиваля, на котором история душевных метаний талантливого парижского шеф-повара разделила зрителей. Многим она показалась слишком неказистой для столь авторитетного смотра — как-то многовато шуток и песен, совсем не чувствуется фирменного для набережной Круазет снобизма. Но дебютная полнометражная работа Амели Боннен никогда и не претендовала на звание блюда высокой кухни. Скорее уж «Рецепт счастья» похож на котлеты с пюрешкой или любую другую классику домашнего ужина: пока ценители трехзвездочных ресторанов и сложносочиненных драм кривятся от увиденного, остальные просто получают удовольствие от душевного кино. Которое в итоге еще и оказывается немного хитрее, чем представлялось изначально.

Рецепт счастья (2025)

Последние несколько лет выдались для повара Сесиль (Жюльетт Армане) непростыми: она сама, без чьей-либо помощи, пробилась в мир высокой кухни, выдержала потогонку кулинарных телешоу и теперь готовится к главному событию всей своей жизни — открытию собственного ресторана в самом центре Парижа. Двери заведения уже вот-вот распахнутся, а в меню до сих пор нет коронного блюда. Без него будущего у нового места не будет, но ничего оригинального в голову шеф-повара просто не пришло — и оно неудивительно, есть проблемы, в сравнении с которыми отсутствие кулинарного вдохновения выглядит сущим пустяком. Во-первых, Сесиль недавно узнала о своей беременности — вроде бы и здорово, но колоссально не вовремя. Во-вторых, ее отец (Франсуа Роллен) только что пережил уже третий в своей биографии инфаркт, но ни в какую не хочет бросать работу на адской кухне в придорожной забегаловке. Героиня быстро, буквально в темпе вальса, принимает решение поехать на малую родину и оттащить престарелого родителя от плиты. А заодно и подумать, что ей делать со своей жизнью. Бойфренд Софиан (Тевфик Жаллаб) остается на хозяйстве, о ребенке Сесиль ему, конечно же, ничего не говорит. Не хватило ни смелости, ни времени. Вместо серьезного разговора наскоро спели прилипчивую песенку и разбежались по своим делам. Да, «Рецепт счастья» — это мюзикл. Причем метаироничный, не стесняющийся подшучивать над жанром, в частности — над непреодолимым желанием киногероев в любой непонятной ситуации пускаться в пляс.

В XXI веке только три мюзикла удостоились чести открывать Каннский кинофестиваль. В 2001 году во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазет показали «Мулен Руж!» База Лурмана. Ровно через двадцать лет на том же месте зрители впервые увидели блистательную «Аннетт» Леоса Каракса. И нет ничего удивительного в том, что премьера «Рецепта счастья» вызвала такое негодование у взыскательной публики: в сравнении с предшественниками фильм Амели Боннен выглядит как гадкий утенок-апаш, случайно затесавшийся в банду лебедей-интеллектуалов. В нем не за что зацепиться насмотренному глазу: ни китча на грани фола, ни сложносочиненных парадоксальных конструкций. Предсказуемо, как обывательская жизнь — каннский зритель тут же определил музыкальную комедию как сбой в матрице и чуть ли не узаконенное дурновкусие. «Рецепт счастья» и правда не отличается требовательностью к зрителю: Боннен просто не стала изобретать велосипед, целиком построила историю на довольно миленьких трюизмах.

Рецепт счастья (2025)

Успешная и очевидно усталая женщина возвращается в дом детства, обнимает очаровательную маму (Доминик Блан), воюет с бурчащим отцом (он хранит у сердца записную книжку с самыми забористыми цитатами дочки, брошенными в эфире «МастерШефа»). В перерывах между спасением семейного кафе происходит встреча Сесиль со другом детства Рафаэлем (Бастьен Буйон) — первым красавцем захолустья, гонщиком по бездорожью и мастером шиномонтажных дел. Сесиль и ребята задорно поют французскую попсу, а зритель понимает: чем дольше она находится в орбите Рафа, тем меньше хочет возвращаться к парижскому Софьяну… Финала ждешь с опаской, кажется, еще чуть-чуть, и «Рецепт счастья» эволюционирует в приторно-романтическую небывальщину уровня «Ноттинг Хилл».

Амели Боннен, построившая весь концепт нового фильма на своей же одноименной короткометражке (в оригинале оба фильма называются Partir un jour«Уехать однажды») как будто специально дразнит зрителей, превращая комедию в сборник засиженных мухами конфликтов. Сесиль разрывается между карьерой в мегаполисе и домиком в деревне — читай, между отцом своего ребенка и рубахой-парнем, в которого была безнадежно влюблена со школы. Ее мама нервно курит во вросшем в землю автодоме, лелея несбыточную мечту сорваться в турпоездку по курортам италийского края, а папа неумело скрывает обиду на дочь, испытавшую головокружение от успехов. Каноничная буря в стакане, где замешали в равной пропорции ностальгию по светлым деньками, обаятельных и нарочито одномерных персонажей и бешеную тягу к эскапизму. И уж точно никак не обойтись без караоке: «Рецепт счастья» рассчитан на то, что зал будет вместе с героями распевать зубодробительные шлягеры. Ну или хотя бы притоптывать в такт, не разбирая, о чем так красиво поют эти романтичные галлы во главе со звездой национальной эстрады Жюльетт Армане.

Рецепт счастья (2025)

Готовка и любовь, отцы и дети, город и село — фильм так заигрывается с мейнстримными конфликтами, что превращается в салат. Или, если продолжать гастрономические аллегории, в мясо по-французски — пожалуй, самое страшное блюдо советской карательной кулинарии, в котором сочетание в общем-то пристойных ингредиентов неумолимо приближает изжогу. Но весь вкус ситуации в том, что даже утонувшее в жире и расплавленном сыре мясо можно приготовить так, что все домашние будут в восторге — и Боннен находит свежую рецептуру для вроде бы давно знакомого блюда. На протяжение половины фильма зритель пребывает в иллюзии, что финал похождений Сесиль им уже разгадан — но это приятный обман! В тот момент, когда мы уже вроде бы все поняли, он сворачивает совсем в другую сценарную степь, а сказка про шеф-повара нежданно-негаданно оборачивается в легкую притчу о поисках себя. Нет ничего постыдного в том, чтобы помечтать о несбывшемся счастье, на пару дней окунуться в иллюзию и перезагрузить мозг. Но потом все же придется возвращаться в реальность и жить эту ухабистую жизнь. Невеликое откровение, но ведь и его надо уметь правильно приготовить, верно?

«Рецепт счастья» в кинотеатрах с 21 августа.

«Рецепт счастья»

