Оставайтесь на линии: «Диспетчер» — атмосферный триллер, путающий следы и зрителей

В прокат спешит «Диспетчер» — триллер Дэвида Маккензи, ранее отметившегося картинами «Любой ценой» и «Король вне закона». Премьеру в Торонто встретили тепло, но сдержанно: история, которая шесть лет назад попала в «черный список» лучших неэкранизированных сценариев, вызвала ряд вопросов. Теперь у российских зрителей есть шанс воочию (и даже на сутки раньше мирового проката) ознакомиться с достоинствами и недостатками этого неторопливого и затягивающего фильма. Насколько режиссеру удалось сыграть в одной лиге с Дэвидом Финчером и Брайаном де Пальмой, разбирается Сергей Сергиенко.
Иногда так уж случается, что люди узнают то, чего не должны. Одним в руки попадают документы о финансовых махинациях, другим — справки о проблемах нового лекарства, которые решили не предавать огласке. Людям, что узнали лишнее, нужна помощь — тут-то и пригождается загадочный незнакомец (Риз Ахмед
), связывающийся исключительно через «Диспетчерскую службу трех штатов», особый сервис для слабослышащих. Полная анонимность обеспечивает определенную свободу действий, чем и пользуется мужчина, чьи клиенты даже не представляют, имеют ли дело с организацией, или одиночкой. Новое дело — нужно помочь девушке Саре (Лили Джеймс
), у которой в руках оказались данные о проблемах с новым сортом зерна, — кажется обычным, но на деле оборачивается большими проблемами, способными изменить привычный уклад фиксера.
«Диспетчер» стартует с высокой ноты, сразу погружая зрителей в ту часть криминального подполья, где будни напоминают скорее шпионские игры, чем рядовой бандитизм. Расчет понятен: мир фиксера отличается от привычного — и это создает интересный контраст между знакомой повседневностью и той реальностью, в которой неожиданно для себя оказываются люди, узнавшие слишком много. Подставные телефоны, важные распечатки, тотальная паранойя на счет слежки и та самая диспетчерская служба, сохраняющая анонимность звонков, — всё это формирует достоверный и, что важно, напряженный сюжет, заставляющий сидеть на краешке кресла. Даром, что в кадре по большей части ничего не происходит.
На это явно и делал ставку режиссер Дэвид Маккензи: вязкая атмосфера заставляет подозревать всех вокруг, а самое важное происходит на периферии кадра, намекая, что подобная история могла случиться в любое время. На самом деле события разворачиваются в наши дни, хотя герой Ахмеда использует преимущественно устаревшие технологии: от кодовых замков и почтовой службы до удивительного девайса для передачи текста диспетчерам, которое выглядит невероятно странно для отечественного зрителя. «Аналоговый» подход обеспечивает анонимность благодаря умелому использованию множества лазеек, которыми активно пользуется герой Ахмеда.
Фоном происходящему служат будни фиксера и его клиентки. В обычном мире Том (имя ненастоящее) подрабатывает курьером, страдает от этнических притеснений (особенно сказалось 11 сентября — как и в жизни актера), а также больше года держится в завязке, о чем рассказывает на собрании анонимных алкоголиков. Через мелочи и детали зрители узнают о герое всё больше, а вот личность Сары по большей части покрыта туманом. История подается глазами Тома, а тот — в силу особенностей работы — вынужден полагаться на открытые источники: соцсети и профили на рабочих порталах. Что не мешает возникнуть хрупкой связи между персонажами: девушка ненавязчиво пытается узнать больше о благодетеле, а тот, хоть и сохраняет профессионализм, со временем поддается и начинает, например, рекомендовать музыку.
Медлительный темп, выдержанный на протяжении всего хронометража, внезапно дает сбой ближе к финалу. Ряд ошибок в действиях героев приводит к ускорению событий, а следом происходит твист, переворачивающий всё с ног на голову. В целом подобного и ждешь от жанрового фильма, но ключевой вопрос — насколько реалистично представлен шокирующий поворот. С этим у «Диспетчера», увы, проблемы: неожиданная правда не слишком вяжется с заданными ранее тоном и характером повествования. Особенно досадно, что «оступается» Маккензи буквально на финишной прямой: без поворота, как ни странно, всё смотрелось бы даже лучше. Если до этого режиссер полагался на зрителей, доверяя их способности продумывать детали и сопоставлять факты, то под занавес неожиданно вываливает кучу ненужной информации, попутно скатываясь в жанровые штампы и прикручивая динамичный экшн. Всё это смотрится инородно, словно в конце на экране запустили часть из совершенно другого произведения.
Однако даже такой смазанный финал не способен перекрыть достоинства «Диспетчера» — и послевкусие остается скорее приятное: запоминаются всё же удачные и напряженные моменты, а не проблемный твист. Жаль, что Маккензи не выдержал тон до конца — возможно, получится в следующем фильме?
«Диспетчер» в кинотеатрах с 21 августа.
«Диспетчер»
