Обнал и девочки: чем «Жизнь по вызову. Фильм» отличается от сериала

В онлайн-кинотеатре KION 23 августа состоится премьера фильма «Жизнь по вызову» — полнометражной картины, основанной на сюжете и персонажах одноименного сериала Сарика Андреасяна. Он же — в режиссерском кресле, а также в числе продюсеров. Не изменился не только авторский состав проекта, но и основной актерский: главные роли, как и в многосерийной истории, уже насчитывающей три сезона, вновь играют Павел Прилучный и Лиза Моряк. Сюжет напрямую не связан с событиями основной «Жизни...»: появляются новые персонажи — и, конечно, еще более серьезные вызовы для владельца элитного досугового агентства Александра Шмидта по прозвищу Мэджик.
В этот раз герой Прилучного задумывается о том, чтобы стать частью заманчивой финансовой схемы. На очередной вечеринке он встречается с влиятельным клиентом Бергом (Денис Бургазлиев
), который знакомит его с молодым предпринимателем Олегом Родченко (Павел Левкин
). На том же празднике одна из работниц Шмидта, эскортница Карина (Яна Аносова
), попадает в неприятную ситуацию: придя на вечер с постоянным банкиром Лемешевым (Никита Плащевский
), она берет из рук Родченко конфетку, после чего впадает в невменяемое состояние. Новый знакомый угостил девушку неизвестным запрещенным веществом. Разрулив ситуацию, Мэджик нанимает на работу в качестве телохранителя очень удачно подвернувшегося на той же вечеринке охранника — бывшего спецназовца, который как раз собрался увольняться (Евгений Шириков
). Бизнес, в который ему предложил войти Родченко, связан с обналом: выглядит довольно заманчиво с точки зрения потенциального дохода, но в то же время подозрительно и опасно. Ведь новый знакомый причастен к случившемуся с Кариной, и вряд ли всё это неудачное стечение обстоятельств. В помощь себе Мэджик также нанимает адвоката Анну (Кристина Кукас
) — и, кажется, это не только работа, но еще и взаимная симпатия. Пока Шмидт пытается понять, кто вновь хочет его подставить, всячески уворачивается от собственных чувств и пьет в компании бодигарда, управляющая его компанией Анастасия Сергеевна (Моряк) помогает Карине справиться с последствиями приема опасной таблетки и своими глазами видит, какими катастрофическими они могут быть.
Фильм «Жизнь по вызову
» — самостоятельная история, лишь косвенно связанная с событиями сериала, однако атмосфера и в целом концепция остались прежними. Тут и эффектные костюмированные эпизоды с секс-работницами, и клиенты всех мастей с весьма отталкивающим поведением, и кружащие над компанией Шмидта подобно коршунам силовики, новые враги и новые друзья, а главное — новые попытки стать влиятельнее и богаче. Авторы, очевидно, сделали упор на развитие ключевых характеров. Так, Мэджик, постепенно теряющий некогда свойственную ему эмпатию, превращается в законченного циника, тогда как героиня Моряк, напротив, становится будто бы человечнее. При этом нельзя назвать эти изменения достаточно внятными, так как подлинная драма утопает в круговороте борьбы за власть и деньги, куда добавляются схемы обнала и даже международный финансовый шпионаж (с обязательным упоминанием недружественных стран).
Герои — те, у кого есть реплики, а так повезло далеко не всем — сыпят выдержками из УК РФ, объясняют друг другу мутные схемы и зловеще угрожают разоблачениями и разрушениями жизней. Ведь каждому первому есть, что терять, а каждый второй — двойной агент. Разговоры лаконичны и пассивно-агрессивны, что в целом также можно отнести к фирменному стилю «Жизни по вызову
», где ключевая ставка — на вау-эффект от темы в целом (хоть и актуальной, но табуированной). Речь про секс-индустрию, хотя подходит и для истории с обналом в стеклянных башнях Москвы-Сити. Схемы настолько запутанные, что нетрудно затеряться в именах, званиях и связях: кто кому и что переводит, причем тут посол другого государства, а по совместительству любитель русской женской красоты и иностранной валюты — и почему бывший спецназовец с орденами работал в охране пусть дорогого, но всё же отеля.
Впрочем, и Шмидт не промах: он уже набил руку на том, как обыгрывать крупных дельцов и подставлять их раньше, чем они устроят подлянку ему. Едва не помешала внезапно разгоревшаяся влюбленность в юристку, чуть не стоившая главному сутенеру столицы жизни, — непростительная слабость, которую Мэджик не может себе позволить. Герой стал совсем уж каменным, зачерствел и не щадит самых близких, которых и так осталось раз, два и обчелся. При этом, как всегда, не жалко никого: история — под стать сюжету — максимально глянцевая и бездушная. Построенная в первую очередь не на характерах, а на типажах, причем однотипных. Проблеск — те самые сдвиги в образах главных героев, которые тут чуть больше, чем просто роботоподобные функции. Научить их говорить по-человечески — и вообще цены не будет. Хотя в мире «Жизни по вызову» она есть у всего и всех.
