Краш в отражении: «Сводишь с ума» — фантастический ромком о любви, коммуналке и параллельных мирах

8 октября 2025
В российский прокат выходит «Сводишь с ума» Дарьи Лебедевой – единственный женский дебют фестиваля «Короче», который там, увы, остался без призов, но получил множество восторженных откликов и со стороны зрителей, и от критиков. В этой романтической комедии с элементами фэнтези, где влюбляются парень и девушка из параллельных реальностей за обманчивой легкостью повествования и ярким колером произведения спрятаны серьезные вопросы.

фото: Forza Film, START

После долгих поисков съемного жилья SMM-щица Алиса (Мила Ершова) всё-таки находит шикарную просторную квартиру в центре Санкт-Петербурга. Правда, за нее приходится побороться с другим претендентом – беззаботным тусовщиком Иваном (Юрий Насонов). Девушка выходит победительницей спонтанной дуэли, облив хитрого конкурента кофе, и подписывает договор с арендодателем. В этот же вечер она слышит шум отвязной вечеринки и, обойдя этажи, понимает, что тот доносится… из зеркала в ванной. За ним – параллельный мир, где эту же (не)хорошую квартиру снял Иван, а Алиса – ушла ни с чем. Молодые люди сперва пугаются, обнаружив, что только они видят и слышат друг друга, а затем становятся самыми необычными соседями в мире. Они начинают размышлять, для чего зеркало их сводит, сближаются и находят взаимопонимание. В итоге парочка отправляются на поиски копий друг друга, каждый в своем мире.

Уверенная и на 100% зрительская картина Дарьи Лебедевой заслуживает стать культовой. Отличный сценарий, красочно придуманный художниками мир и виртуозная камера Валерия Махмудова, недавно снимавшего «Мужу привет» с «Дайте шоу», изобретательные ракурсы, полиэкраны, задвоенные герои, рассматривающие самих себя через чудо-зеркало, сочный и солнечный Петербург – всё это тянет на большой визуальный аттракцион и запоминается. В главных ролях — обаятельные Ершова и Насонов, достаточно популярные, но еще не примелькавшиеся, на втором плане — великолепный Антон Васильев в роли женатого скуфа, заливающего любовнице про «медленный и экологичный подход к разводу», а также Людмила Артемьева в чудном халате и чалме, играющая соседку-ведьму. С первой минуты понимаешь, что эта женщина причастна к происходящей за стеной магии, но степень её вовлеченности раскрывается лишь в послесловии за финальными тирами. Основную любовную интригу дополняет романтическое сближение чудаковатых друзей главных героев, отчаявшихся найти половинку: их играют ужасно милые Антон Артемьев и Надя Иванова.

фото: Forza Film, START

Сами создатели, да и первые зрители тоже, сравнивают «Сводишь с ума» с «Домом у озера», где персонажи Киану Ривза и Сандры Буллок переписывались сквозь года, но не могли встретиться. В отличие от того невероятно слезливого произведения, у дебюта Лебедевой совсем, как говорится, другой вайб: всё живо и иронично. Да, это жанровый мейнстрим, а не фестивальный арт, но умных картин подобного жанра создается немного. За кажущейся легкостью повествования и яркостью красок прячутся серьезные темы. Зеркало тут придумано не только для того, чтобы показать героям их недостатки, и открыть портал кэрроловской Алисы. Оно может послужить и воротами в философскую платоновскую пещеру, где спрятан вопрос: являются ли отражения нами, или это только наши тени, кажущиеся образы. Можно ли разглядеть в человеке сущность, если к нему нельзя прикоснуться. Действительно ли нерушимая связь с глубоким взаимопониманием возможны лишь там, где существует непреодолимая преграда.

У авторов был шанс даже нырнуть в глубокую драму, показав, что людям свойственно идеализировать человека на расстоянии, а с реальными соседями-партнерами из плоти и крови выстроить отношения не так уж просто, если вы не разделены «защитным» стеклом. Только они этого делать не стали, предпочтя классический хеппи-энд. Пускай фильм не является типичным фестивальным контентом, его профессионализм, теплота и искренность выделяются среди других работ. «Сводишь с ума» — отличное, ладное со всех сторон кино, созданное с большой любовью, вниманием к деталям и юмором.

«Сводишь с ума» в кинотеатрах с 9 октября

«Сводишь с ума»

№ 4
Ани харадж   9.10.2025 - 17:46
Классный фильм, такой лёгкий и не принужденный. читать далее>>
№ 3
Кириешки   9.10.2025 - 16:34
Любовь всех сводит с ума. Мне фильм понравился! читать далее>>
№ 2
Власова Татьяна   24.08.2025 - 17:55
мне понравился фильм. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   24.08.2025 - 17:16
Навеяло новогодним романтическим фильмом "Тариф новогодний". читать далее>>
Всего сообщений: 4
что почитать?

