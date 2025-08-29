Кино-Театр.Ру
«Никто 2»: Отдохни, но не сейчас

29 августа 2025
В мировой прокат вышел «Никто 2» — над сиквелом боевика Ильи Найшуллера поработал другой режиссер, Тимо Тьяджанто, снимавший в основном ужастики, а теперь пробующий силы в экшене (впереди еще одно продолжение – «Пчеловод 2»). Смена постановщика не пошла теперь уже небольшой франшизе на пользу: сюжет не стал менее клишированным, а вот визуальный ряд утратил очарование – без фирменного стиля Найшуллера «Никто» стал ничем. К счастью, на своих местах остались Боб Оденкерк, Конни Нильсен и Кристофер Ллойд – у последних двоих больше экранного времени и пошире персонажные арки. Впрочем, ни это, ни даже Шэрон Стоун в роли злодейки не спасают откровенно слабое кино.

«Никто 2»: Отдохни, но не сейчас
фото: Odenkirk Provissiero Entertainment, 87North, Eighty Two Films

Хатч Манселл (Оденкерк), как известно, спалил общак русской мафии, и теперь должен бандитам много, очень много денег. Приходится отрабатывать – плохие парни вовсю пользуются талантом невзрачного мужчины средних лет. Внешним видом никак не выдавая свое прошлое спецагента, он виртуозно калечит и убивает. Очередное дело, где на Хатча по очереди нападали банды со всего света и со всеми видами оружия в руках, он просит небольшой отпуск, тем более что и в семье вновь назревает напряжение, ведь жена (Конни Нильсен) и дети не видят мужа и папу неделями.

Выбор места для каникул падает на городок, в котором расположен полузаброшенный старый аквапарк, куда Хатч ездил еще ребенком. Прихватив с собой еще и дедулю (Кристофер Ллойд), Манселлы прибывают на курорт, где героя Оденкерка тут же находят неприятности. Оказывается, что тихая на вид провинция – настоящий гангстерский хаб, а местный шериф (Колин Хэнкс) и одуревшая от власти бизнесвумен-мафиози (Шэрон Стоун) кошмарят жителей, втягивая их в мутные схемы и опасные темы. Это дело – для Манселла, но надо и с родными время провести, он же обещал. Кажется, единственное решение – взять их с собой на работу.

«Никто 2»: Отдохни, но не сейчас
фото: Odenkirk Provissiero Entertainment, 87North, Eighty Two Films
Ироничная иллюстрация того, что называют «work-life balance» — с установкой границ между семейным и деловым у Хатча проблемы, и решать он их будет единственным понятным ему и доступным способом. Тот факт, что криминальные неприятности сами находят главного героя, притянут за уши, но это художественный прием — разборки на курорте, не особо логичный поворот, торчащий этаким вставным зубом посреди основного сюжета, позволяют продвинуть вроде бы исчерпавшую себя еще в первой части линию персонажа чуть дальше. Больше нет интриги, связанной с его прошлым, так что настоящие превращается в сюр, богато украшенный карикатурными злодеями и все еще не потерявшим унылую маску типичного бати лицом Оденкерка. Который одной левой (может, и правой) уложит на лопатки кого угодно – весьма буквально, ведь в какой-то момент Хатчу отрубают палец.

Драки все еще динамичны, хоть и сняты куда более консервативно. Контраст между дерущимся всем, что попадется на пути, Манселлом в брюках, рубашке и куртке цвета беж и его как правило вооруженными до зубов и разодетыми по последней бандитской моде оппонентов рождает комический эффект. Впрочем, с каждым разом он работает все хуже. Чего не скажешь о выходах героини Шэрон Стоун, особенно в финальном данс макабр – воистину пляска смерти, бессмысленная (слишком уж пафосно) и беспощадная. Одуревшая от власти маньячка – идеальный финальный босс, который позволяет в полную силу развернуться не только самому Хатчу, но и всем его обделенным в первом фильме родственникам.

«Никто 2»: Отдохни, но не сейчас
фото: Odenkirk Provissiero Entertainment, 87North, Eighty Two Films

Авторы в каком-то смысле удовлетворили желание Конни Нильсен, которая так верила в продолжение «Никто» как никто другой и согласилась в первом фильме особо «не отсвечивать». Выполнив условие, получила более расширенную версию героини, которая подтверждает тезис о том, что муж и жена – одна сатана. А еще дедуля – компания, которой позавидует даже семейка Аддамс. Кажется, что продолжать можно до бесконечности, отдавая «Никого» на откуп разным постановщикам, пока не устанет Оденкерк – ему, впрочем, покой только снится и, кажется, весьма по душе образ, не соответствующий внешнему амплуа.

«Никто 2». Трейлер на английском языке

№ 2
Матвей Брикун   30.08.2025 - 18:27
Иначе боевик, в котором одна стрельба не оценить. Трешер, без драмы, комедии. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   29.08.2025 - 21:18
Правильно подметили, что даже Шэрон Стоун не спасла "довольно слабое кино". читать далее>>
Всего сообщений: 2
Наталия Григорьевасиквел
персоны
Кристофер ЛлойдИлья НайшуллерКонни НильсенБоб ОденкёркШэрон СтоунКолин ХэнксТимо Чахьянто
фильмы
НиктоНикто 2

«Никто 2»: Отдохни, но не сейчас
«Никто 2»: Отдохни, но не сейчас фотографии
«Никто 2»: Отдохни, но не сейчас фотографии
«Никто 2»: Отдохни, но не сейчас фотографии
