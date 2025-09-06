Кино-Театр.Ру
Нет времени объяснять: «Всеведущий читатель» — «Игра в кальмара» планетарного масштаба

Рецензии на фильмы
6 сентября 2025
Российские кинотеатры посетил «Всеведущий читатель» — многообещающее корейское фэнтези по мотивам популярнейшего веб-романа. Будущий хит пришел на смену почти закончившемуся «Поднятию уровня в одиночку» — возможно, та же судьба ждет запланированный цикл из пяти фильмов, удачно стартовавший после финала «Игры в кальмара» (в планах также аниме-адаптация). О качествах и перспективах «…читателя» рассказывает Ярославна Фролова.

Всеведущий читатель (2025)

Существуют проекты, которым на роду написано стать кассовыми хитами и зрительскими фаворитами. «Всеведущий читатель» как будто попадает в эту категорию. Первоисточник — один из самых успешных на родине веб-романов последних лет. В режиссерском кресле — Ким Бён У, который уже доказал, что умеет работать с крупными и многообещающими проектами, будь то стремительный триллер про неуловимого террориста («Террор в прямом эфире») или масштабная криминальная драма про государственный заговор («Частная военная компания») . В кадре — россыпь популярнейших звезд корейского телевидения: Ан Хё Соп — актер, быстро переместившийся из разряда восходящих звезд в «любимчики» («Учитель Ким, доктор Романтик», «Королева кольца»); Ли Мин ХоМальчики краше цветов», «Король: Вечный монарх»), пожалуй, самый обласканный на домашнем телевидении актер; украшает историю и Ким Джи Су — участница популярнейшей женской k-pop группы Blackpink, покоряющая телевизионные экраны. Однако «Всеведущий читатель», кажется, попал в банальную ловушку высоких ожиданий: те, кто зачитывался первоисточником, не очень довольны — если судить по отзывам корейских зрителей. Для тех же, кто с романом не знаком и пришел в кинозал, чтобы увидеть яркий экшн, не лишенный моральных дилемм и рефлексии, фильм, вероятно, станет приятным открытием.

Читать В бой идет один младенец: чем закончилась «Игра в кальмара»
Ким Док Ча (Ан Хё Соп) — далеко не супергерой. В школе он пережил тяжелый буллинг, который обернулся для парня кромешным ужасом, отравившим всю последующую жизнь. После окончания заурядного института он устроился на такую же непримечательную работу, чтобы и дальше не хватать звезд с неба и тихо справляться с болью. Единственное, что долгое время поддерживало юношу на плаву, — веб-роман о постапокалипсисе «Три способа выжить в разрушенном мире». Ким годами читал и перечитывал новеллу, чей главный герой стал для него ролевой моделью. К финальным главам Док Ча остался буквально единственным читателем (остальные с годами отвалились), поэтому без лишних сомнений направил разочарование от фрустрирующей развязки таинственному автору. В ответном сообщении тот предложил юноше показать финал, который бы его устроил. В это мгновение внешний мир рассыпается на куски, и Ким оказывается внутри веб-романа. Он единственный, кому известны и правила новой реальности, и дальнейшее развитие событий. Если вкратце: Земля становится площадкой для межгалактического реалити-шоу на выживание. Цель персонажей — выжить. Интерес зрителей — увидеть как можно больше смертей и окончательное моральное разложение человечества.

Всеведущий читатель (2025)

Масштаб истории действительно поражает воображение: здесь и гигантские монстры, и постоянно разрушающийся мегаполис, не выдержавший космического вторжения, и загадочные всевластные «наблюдатели», которые выбирают любимчиков и одаривают тех благословением в виде способностей или других бонусов. Первые, кто сломался под тяжестью новой реальности, — люди, провалившиеся как вид. Если оставить за скобками всю яркую компьютерную графику и бешеный темп фильма, в кадре предстает ужасная картина. Героям, по сути, каждый раз ставят одно и то же условие: чтобы выжить самому, надо убить другого. Их вынуждают совершать кошмарный, раздирающий душу поступок — и многие готовы предать смерти первого, кто попадется под руку, будь то старушка, ребенок или близкая подруга.

Читать Особенности национальной охоты: обзор аниме «Поднятие уровня в одиночку»
Что же ты будешь испытывать в мире, чьи ужасы знаешь на зубок? Вероятно, опустошающую скуку. Она и одолевает «мрачного принца» Джун Хёка (Ли Мин Хо), про подвиги которого взахлеб читал Док Ча в веб-романе. Он принял всю боль и мелочность рода человеческого, смирившись с правилами игры: одному выжить проще, а близкие становятся лишь балластом. Однако Ким с наивной горячностью пытается доказать кумиру и себе, что одиночество — не оружие и не спасение. Восторженный читатель умудряется даже жуткий новый мир увидеть в розовом цвете, но эта инфантильность зрителя не успевает утомить.

Всеведущий читатель (2025)

Сильно человеколюбивой притче про жизнь после апокалипсиса вредят размах и темп. Авторы постарались уместить в один фильм огромное количество событий и размышлений. В итоге некоторые подробности лора или опускаются, или проговариваются второпях, отчего не получается глубоко ощутить весь кошмар моральной катастрофы — особенно тем, кто не знаком с первоисточником. В начале заявляют интригующий метатреугольник: автор-читатель-герой, — но эти взаимоотношения быстро отходят на третий план. Быть может, их вовсе не хотели подсвечивать в экранизации.

Читать Я видел дьявола: мистические фильмы из Южной Кореи
В итоге фильму, как и героям, не хватило одного — времени. Чтобы получше разобраться в происходящем у них на душе, как следует приглядеться к друг другу, сформулировать принципы, которыми они будут руководствоваться вопреки издевкам «высших существ». Правда, даже в этой спешке отчетливо и спасительно, как сердце Данко, пылает основной посыл: человеку нужен человек. И это прекрасно.

«Всеведущий читатель» в кинотеатрах с 4 сентября.

«Всеведущий читатель». Трейлер №2

