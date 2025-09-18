«Тогда. Сейчас. Потом»: Бежит время, бежит

До российского проката спустя почти год после американского релиза добралась трогательная лента «Тогда. Сейчас. Потом» от создателей культового «Форреста Гампа» – режиссера Роберта Земекиса и сценариста Эрика Рота. Вновь в главных ролях Том Хэнкс и Робин Райт, а на экране менее, чем за два часа, проносится история не столько страны, сколько, в общем-то, человечества. Только никто теперь не бежит — разве что время, отведенное жизни и судьбе.
Перед статичной камерой (постоянный оператор Земекиса – Дон Берджесс
) возникают то динозавры, то первобытные люди, то представители коренных американских народов, пока наконец в фокусе не появляется фундамент будущего дома, который засвидетельствует судьбы абсолютно разных людей. На время действия намекают то случайные обрывки разговоров, то – уже позже – телевизионные новости и репортажи. Вот в дом заселяется грезящий небом авиатор с женой-суфражисткой (Мишель Докери
). Вот уже меняется эпоха, и в знакомых декорациях разворачивается веселая жизнь изобретателя раскладного кресла с энергичной красоткой-женой. Вот капиталистическая беззаботность сменяется мраком посттравматического расстройства, с которым возвращается после войны Эл Янг (Пол Беттани
). На взнос за это жилье им с женой Роуз (Келли Рейлли
) должно хватить денег, оставленных в наследство его отцом. Правда, выросший во времена Великой депрессии Эл помешан на экономии и финансах — благо супруга, несмотря на еще не пришедшую эмансипацию, всё-таки настойчива.
Роуз посвящает себя дому и семье, которая стремительно, практически с каждым годом разрастается. Эл постоянно работает, а по вечерам снимаем стресс виски и нравоучениями: в адрес жены, а потом и детей. В старшем сыне Ричарде, который по малолетству доставал отца бесконечной игрой на барабанах, постепенно угадывается затылок Тома Хэнкса
, знатно омоложенного за счет использования современных компьютерных технологий. Мастер визуальных эффектов Кевин Бэйли
, который работал над «Звездными войнами
», «Пиратами Карибского моря
» и «Гарри Поттером
», вместе с командой обработал тысячи архивных изображений актера, чтобы создать цифровой грим. Очевидно, не обошлось и без кадров из «Форреста Гампа
»: ощущение дежавю усиливается, когда вместе с молодым Хэнксом на экране появляется Робин Райт
(надо сказать, почти не изменившаяся за эти годы). С её героиней Маргарет и создает новую семью Ричард Янг. Всё в том же старом доме.
В основу «Тогда. Сейчас. Потом
» (оригинальное и, кажется, более подходящее название – Here) лег одноименный графический роман Ричарда МакГуайра
, рассказывающий о жизни одного места: от миллионов лет до нашей эры до недалекого будущего (2033 года). Опубликованную в 1989 году зарисовку художник расширил до целого комикса в 2014-м. Земекис с соратником Ротом бережно интерпретируют оригинал и без стеснения замахиваются на масштабное философское полотно, где современная компьютерная графика помогает воссоздать дух старой Новой Англии (в одной из сюжетных микролиний Уильям, незаконорожденный сын Бенджамина Франклина, живет в особняке напротив). В итоге у них выходит, скорее, уютный и полный ностальгии рассказ про «дом, милый дом», который становится свидетелем рождения и неизбежного увядания, испанского гриппа и ковида, свадеб и похорон, скандалов и примирений, счастливой любви и семейных трагедий. В общем, обычной жизни во всех её проявлениях.
.
«Тогда. Сейчас. Потом»
