«Тогда. Сейчас. Потом»: Бежит время, бежит

18 сентября 2025
До российского проката спустя почти год после американского релиза добралась трогательная лента «Тогда. Сейчас. Потом» от создателей культового «Форреста Гампа» – режиссера Роберта Земекиса и сценариста Эрика Рота. Вновь в главных ролях Том Хэнкс и Робин Райт, а на экране менее, чем за два часа, проносится история не столько страны, сколько, в общем-то, человечества. Только никто теперь не бежит — разве что время, отведенное жизни и судьбе.

Тогда. Сейчас. Потом (2024)

Перед статичной камерой (постоянный оператор Земекиса – Дон Берджесс) возникают то динозавры, то первобытные люди, то представители коренных американских народов, пока наконец в фокусе не появляется фундамент будущего дома, который засвидетельствует судьбы абсолютно разных людей. На время действия намекают то случайные обрывки разговоров, то – уже позже – телевизионные новости и репортажи. Вот в дом заселяется грезящий небом авиатор с женой-суфражисткой (Мишель Докери). Вот уже меняется эпоха, и в знакомых декорациях разворачивается веселая жизнь изобретателя раскладного кресла с энергичной красоткой-женой. Вот капиталистическая беззаботность сменяется мраком посттравматического расстройства, с которым возвращается после войны Эл Янг (Пол Беттани). На взнос за это жилье им с женой Роуз (Келли Рейлли) должно хватить денег, оставленных в наследство его отцом. Правда, выросший во времена Великой депрессии Эл помешан на экономии и финансах — благо супруга, несмотря на еще не пришедшую эмансипацию, всё-таки настойчива.

Читать Не все герои носят плащи: мало кто знает, что эти фильмы сняты по комиксам
Роуз посвящает себя дому и семье, которая стремительно, практически с каждым годом разрастается. Эл постоянно работает, а по вечерам снимаем стресс виски и нравоучениями: в адрес жены, а потом и детей. В старшем сыне Ричарде, который по малолетству доставал отца бесконечной игрой на барабанах, постепенно угадывается затылок Тома Хэнкса, знатно омоложенного за счет использования современных компьютерных технологий. Мастер визуальных эффектов Кевин Бэйли, который работал над «Звездными войнами», «Пиратами Карибского моря» и «Гарри Поттером», вместе с командой обработал тысячи архивных изображений актера, чтобы создать цифровой грим. Очевидно, не обошлось и без кадров из «Форреста Гампа»: ощущение дежавю усиливается, когда вместе с молодым Хэнксом на экране появляется Робин Райт (надо сказать, почти не изменившаяся за эти годы). С её героиней Маргарет и создает новую семью Ричард Янг. Всё в том же старом доме.

Тогда. Сейчас. Потом (2024)

В основу «Тогда. Сейчас. Потом» (оригинальное и, кажется, более подходящее название – Here) лег одноименный графический роман Ричарда МакГуайра, рассказывающий о жизни одного места: от миллионов лет до нашей эры до недалекого будущего (2033 года). Опубликованную в 1989 году зарисовку художник расширил до целого комикса в 2014-м. Земекис с соратником Ротом бережно интерпретируют оригинал и без стеснения замахиваются на масштабное философское полотно, где современная компьютерная графика помогает воссоздать дух старой Новой Англии (в одной из сюжетных микролиний Уильям, незаконорожденный сын Бенджамина Франклина, живет в особняке напротив). В итоге у них выходит, скорее, уютный и полный ностальгии рассказ про «дом, милый дом», который становится свидетелем рождения и неизбежного увядания, испанского гриппа и ковида, свадеб и похорон, скандалов и примирений, счастливой любви и семейных трагедий. В общем, обычной жизни во всех её проявлениях.

«Тогда. Сейчас. Потом» в кинотеатрах с 18 сентября.

«Тогда. Сейчас. Потом»

Дон БерджессПол БеттаниМишель ДокериРоберт ЗемекисРобин РайтКелли РейллиЭрик РотТом Хэнкс
Гарри Поттер и кубок огняЗвездные войны, эпизод I: Скрытая угрозаПираты Карибского моря 3: На краю светаТогда. Сейчас. ПотомФоррест Гамп

"Тогда. Сейчас. Потом" (2024)
"Тогда. Сейчас. Потом" (2024)
"Тогда. Сейчас. Потом" (2024)
"Тогда. Сейчас. Потом" (2024)
