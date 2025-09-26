Кино-Театр.Ру
«Август»: Пойдем, приятель, в лес

26 сентября 2025
С 25 сентября в российском прокате «Август» — новая экранизация романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвёртого» о подвиге советской контрразведки в годы Великой Отечественной войны. Оперативники СМЕРШа во главе с капитаном Алехиным (Сергей Безруков) бродят по лесам западной Белоруссии в поисках следов неуловимых немецких диверсантов, грозящих сорвать масштабное наступление. Никита Высоцкий и Илья Лебедев (они же режиссировали недавнюю ретродраму «Любовь Советского Союза») вооружили «Август» необычным визуальным стилем и мастерски напустили мистики, но при этом лишили историю оригинального стержня: теперь это не хитро выписанная процедуральная драма о трудовых буднях тыловой безопасности, а инфернальный технотриллер, поставивший зрелище выше сюжета, а к финалу — и здравого смысла.

Август (2025)

Август 1944-го года. Советская армия готовится к Мемельской операции, в результате которой более полумиллиона солдат немецкой армии «Север» окажутся блокированы в Прибалтике. В район недавно освобожденного города Лида безостановочно идут эшелоны со свежими армейскими частями, техникой и припасами. Недалеко от Лиды — необъятный, «размером с Францию», Шиловичский лесной массив, в котором все еще скрываются недобитые враги. Бестиарий обширный, от разрозненных немецких отрядов до бывших полицаев, ячеек польской Армии Крайовой и спрятавшихся от уголовного розыска разбойничьих банд. Аккурат перед наступлением из леса начинает вещать коротковолновый радиопередатчик, посылающий на запад сведения о передвижении войск. Где-то в прифронтовой зоне, буквально у всех на виду, скрывается тщательно законспирированная группа немецких агентов. Найти ее и остановить вещание станции поручают контразведке 3-го Белорусского фронта — сняв погоны, в гиблый лес уходят капитан Алехин (Безруков), болтливый старлей Таманцев (Никита Кологривый) и прибившийся к ним контуженный лейтенант Блинов (Павел Табаков). Последний на службе оказался случайно: помог нейтрализовать диверсионную группу, за что и получил от начальника (Даниил Воробьев) направление на «стажировку». Впереди у троицы гектары дикого сосняка, в котором нужно изучить каждую сторожку, каждый пенёк и каждую сломанную веточку. Никогда не знаешь, какая мелочь приведет на след таинственного радиста и его подельников.

Уже несколько десятилетий кинематографисты бьются об книгу Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» (она также издавалась под заглавиями «Момент истины», «Убиты при задержании…» и «Возьми их всех!»), пытаясь сделать на ее основе крепкое военное кино. И каждый раз с упорством, достойным лучшего применения, совершают одну и ту же ошибку. Культовый среди советских мальчишек роман, несмотря на время и место действия, был беден на описание перестрелок и взрывов, его главной фишкой было обстоятельное описание работы СМЕРШа: скрупулезные поиски зацепок, грамотно проведенные допросы и мастерски проведенные операции по «раскалыванию» вражеских лазутчиков. Львиная доля событий передавалась посредством рапортов и шифровок, многостраничных монологов от первого лица, описания особенностей белорусского грунта и литовских сортов огурцов. Но по какому-то странному закону, из четкого, как доклад старшему по званию, текста упрямо пытаются сделать военный боевик.

Август (2025)

В 1975 году первая попытка экранизировать «Момент истины» закончилась колоссальным фиаско: редкий случай, когда наполовину сделанную картину пришлось закрыть… по решению суда! Богомолов подал иск к Мосфильму из-за циничного извращения своего сценария — утверждалось, что отснятый режиссером Витаутасом Жалакявичюсом материал мало того что порочит честь советских офицеров, так еще и похож по стилистике на «Великолепную семерку». Аналогичная судьба могла постичь и полюбившийся постсоветскому зрителю фильм Михаила Пташука «В августе 44-го» — тут с создателями картины воевал сразу и писатель (до суда не дошло, но имя с титров Богомолов снял), и продюсеры, желавшие видеть на экране забойное мочилово. Потому ленту, ближе всех приблизившуюся к статусу правильной экранизации, драматически зарезали на монтажном столе. В 2023 году также выходил сериал «Операция "Неман"», но и там создатели заранее подстелили себе соломку: сами объявили свою адаптацию помотивчиком и с чистой совестью погрузились в военный экшн, погони и беспорядочную стрельбу.

Снаряд уже трижды под разным углом угодил в одну воронку, так что было бы наивно ждать от «Августа» внезапного озарения. Подобно предшественникам, Никита Высоцкий и Илья Лебедев перед текстом Богомолова капитулируют: его самобытная литературная форма снова осталась за бортом. Как бы компенсируя это, в новой экранизации сделан качественный рывок в совершенно другую стилистику — теперь перед нами стильный мистический триллер, полный сюрреалистичной чертовщины. Главную роль в этом преображении играет пресловутый Шиловичский лес, возведенный в статус магического заповедника: короткая экскурсия по его знаковым достопримечательностям — засыпанным гильзами хатам, скелетам немецких бомбардировщиков и оставшихся после боев стихийных кладбищ — становится для «Августа» главным эстетическим приемом. «Советскому человеку в лесу делать нечего», под каждым кустом таится нечисть — и потому недружелюбный бор выглядит запредельным пространством, почти что посмертием, которое исследуют оперупономоченные сталкеры.

Август (2025)

Специфика профессии превращает их в советских супергероев, научившихся не только «стрелять маятником» с двух рук, но и на каком-то животном уровне считывать сигналы Вселенной. Портовая шпана Таманцев, например, видит причудливые вещие сны, подсказывающие, кого надо арестовать. А Алехин ежесекундно прокручивает в голове сотни, если не тысячи, фотороботов из картотеки НКВД: искать преступников ему помогает фантом тяжело больной дочери. Экстраординарными способностями обделен разве что еще неоперившийся лейтенант Блинов, исправно генерирующий товарищам проблемы: то в лесу заблудится, то задержанного наедине с автоматом оставит. Или того хуже, случайно выстрелит в подозрительного офицера, обеспечив всей шайке-лейке томный вечер в камере Лидской комендатуры.

С упрощением характеров смершевцев, их почти шаманским всесилием и какими-то вызывающе антисоветскими методами ведения расследований можно смириться, записав странности в жанровые особенности. При должном желании так можно объяснить даже несуразный финальный твист, после которого из белорусского леса внезапно выходит целый полк тяжеловооруженных фашистов — не меньше месяца там тихонько сидели, питаясь росой и щавелевым кустом. Не люди — натурально лешие с автоматами. Но вот чего «Августу» никак простить нельзя, так это отсутствия в фильме главной скрепы любой разведки и контрразведки — терпения. Банальное умение ждать, хладнокровие при выполнении рутинных задач и сохранение себя перед лицом неудачи — такими качествами Владимир Богомолов наделял своих героев, способных неделями ковыряться в земле ради призрачного шанса найти следы вражьего шпиона. Новые Алехин, Таманцев и Блинов неудач, похоже, и не видели никогда: экстрасенсорная чуйка и щепотка сюжетной магии справно ведут их от одной зацепки к другой, прерываясь разве что на дежурную сцену взрыва полуторки с арбузами и необязательные монологи Безрукова о вине перед оставленной в тылу дочкой. Может, поэтому легендарный пароль «Бабушка приехала» и не вызывает здесь никаких эмоций? «Август» так и не показал, какой трудный путь «бабушке» пришлось преодолеть.

«Август» в кинотеатрах с 25 сентября.

«Август»

