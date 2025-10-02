Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ангелы революции: «Битва за битвой» — мощное высказывание с Леонардо ДиКаприо и Шоном Пенном

Рецензии на фильмы >>
2 октября 2025
В международном прокате разворачивается «Битва за битвой» — новый фильм Пола Томаса Андерсона, который очень тепло приняли критики (традиционно), а еще называют ярким политическим высказыванием (что-то новенькое). Леонардо ДиКаприо в роли умеренно пламенного революционера, обросшего халатом, Бенисио Дель Торо в кимоно и Шон Пенн с пластиковой челкой мизантропа — зрелище как минимум интересное, а чем еще может удивить автор «Лакричной пиццы» и «Призрачной нити», рассказывает Алексей Филиппов.

Битва за битвой (2025)

В начале фильма Перфидия Беверли-Хиллз (Тейяна Тейлор) заявляет, что ведомая ей революционная ячейка «Френч 75» борется за свободу: тела, границ — и от страха. Лет через 20 Карлос-сэнсэй (Бенисио Дель Торо), мексиканский учитель карате, напомнит другому участнику легендарного объединения, что свобода — это когда страха нет. Возможно, его краткость — сестра таланта и японского минимализма (стихи-хайку, уборка-дансяри), но больше похоже на мантру, обтесанную прожитыми годами. «Битва за битвой» вторит формуле Иосифа Бродского, если бы тот обращался с трибуны к электорату, поскольку новый фильм Пола Томаса Андерсона наполняют лозунги «невинности, они же — опыта».

Читать Ослепительное затмение черного солнца: рецензия на «Лакричную пиццу»
Всё начинается однажды в XXI веке, когда люди, еще не приученные к блюру и украшательствам фото на смартфон, использовали для документации реальности ручные камеры. «Френч 75» борется за права иммигрантов, которых перед высылкой маринуют в лагерях на границе с Мексикой, женщин, на чьи тела покушаются общество и государство (аборты разрешены далеко не во всех штатах), а также жертв капитализма, безжалостно эксплуатируемых старыми-добрыми корпорациями, нарождающейся гиг-экономикой и банковским сектором. Первых они освобождают и помогают скрыться, во имя вторых и третьих разносят подвалы деньгохранилищ и муниципальных зданий в нерабочее время (чтобы не было жертв). Яркая и заряженная жизнь, которой может прийти конец за решеткой — или с появлением ребенка.

Битва за битвой (2025)

Потомственная (sic!) революционерка Перфидия испробует оба — и сбежит в неизвестном направлении, оставив с младенцем на руках возлюбленного и соратника, Пэта Калхуна (Леонардо ДиКаприо). Тот отвечает в «Френч 75» за взрывы и всякую пиротехнику, но быстро вовлекается в роль отца, ставя новорожденную дочь превыше классовой борьбы и даже страсти к жене. Иное топливо ведет по жизни полковника Стивена Локджо (Шон Пенн), которого свободолюбивая афроамериканка унижает во время операции в лагере для мигрантов. Он становится одержим Беверли-Хиллз: и как закоренелый расист, и как, предположительно, мазохист.

Читать У каждого свой нуар: 10 черных фильмов XXI века, уже ставших классикой
На тяге из похоти и ненависти солдафон будет преследовать сперва Перфидию, а потом и её мужа с дочерью. Сменив имя на Боб Фергюсон, оскуфифшийся Пэт будет предаваться алкогольной и наркотической зависимостям, совмещая паранойю с воспитанием боевитой Уиллы (Чэйс Инфинити), которая и посещает додзё Карлоса-сэнсэя. Спустя 16 лет их всё-таки найдут в городе-убежище Бактан Кросс, на границе с Мексикой: Локджо хочет вступить в ультраконсервативное тайное общество «Рождественские искатели приключений» и должен убедиться, что Перфидия родила не от него.

Битва за битвой (2025)

Группировка «Френч 75» названа в честь коктейля из джина, шампанского и лимонного сока — возможно, так Андерсон намекает на мешанину если не убеждений, то судеб, которые отличают ячейку да и его «Борьбу». Другой метатекстуальный прикол — человек-столбняк Локджо, чья пластика стойкого оловянного солдатика рифмуется и с поражением нервной системы, и с крепко сжатыми челюстями (Lock jaw), и даже с философом Джоном Локком (Locke John), полагавшим, что для общества естественна «война всех против всех». Наконец, Перфидия, вероятно, названа в честь испаноязычной песни о вероломстве, популяризованной фильмом «Касабланка», или нуара Джеймса Эллроя. Последний неплохо смотрится в паре с романом «Винляндия» Томаса Пинчона, чей сюжет вольно переосмыслен в «Битве за битвой». Экранизировав его же «Врожденный порок», что вызвало у критиков непривычное для режиссера вежливое молчание, Андерсон неожиданно решил отказаться от ретро в пользу условно современных реалий, а букве оригинала предпочел выразительность злободневного (в хорошем смысле) плаката.

Читать Говорим «Париж», думаем «секс»: «Касабланка», эвфемизмы и запреты
В One Battle After Another громкие слова — людоедские и гуманистические — заземлены рутиной и продолжительной дистанцией, которая не щадит никого. Не самые объемные персонажи обрастают шрамами, наградами и халатами, а богини революции, вроде Перфидии, выпархивают из повествования, где цель не достигается одним или даже чередой звонких ударов. Это ежедневный поединок: с бюрократией, оппонентами, болезнями, обязанностями, собственным малодушием и, в конце концов, страхами. Неказистый герой ДиКаприо оказывается где-то посередине между идеальной революционеркой и терминатором-фашистом, чья битва могла бы продолжаться вечно, но жизнь — не миф, а «навсегда» — в деле и браке — «пока не кончится».

Битва за битвой (2025)

Вовремя опознать этот момент и отойти в сторону, уступив дорогу молодым, на самом деле так же пугающе, как рисковать жизнью, не закрывая глаза на охвативший страну произвол. Похожий кунштюк — с измученным родителем, погрязшим в хитровыдуманной борьбе, но всё же выбирающим дочь, а не наполеоновские планы, — чуть раньше в этом году реализовал другой Андерсон. В «Финикийской схеме» тоже играл Бенисио Дель Торо, причем главную роль, но для его (анти)героя-авантюриста путешествие по Ближнему Востоку становится романом (пере)воспитания. 55-летний режиссер монументальных «Нефти», «Мастера» и «Магнолии», напротив, предпринимает хулиганский спринт, обозначив позицию по ряду острых вопросов. Суть фильма воплощает эффектная сцена погони, где саспенс и убийственная красота пейзажа оттеняют главное: насколько бы ухабистой ни была дальнейшая дорога, до финиша с большей вероятностью доберется уже следующее поколение.

Читать «Финикийская схема» — душевная пошаговая стратегия Уэса Андерсона
В сущности, Пол Томас Андерсон снял нестыдное и духоподъемное «папочкино кино» за $140 миллионов, которое полнится отеческим чувством, распыленным между всеми, кто «против» — неидеальными, но харизматичными личностями. «Битва за битвой» лишена привкуса пепла на голове от несвершившейся революции, а интрига с родительством Локджо напоминает риторический вопрос: кто чаще «порождает» восстание — жесткий порядок или унаследованный бунт? Ответом на него служит пресловутый «зов сердца», который в фильме остроумно визуализирован в форме приспособления, которое помогает и папе, и дочери определить единомышленников благодаря специальной мелодии. Тем, кто не верит в протянутую руку и потенциал любых форм сопротивления, режиссер как бы сообщает: не можешь противостоять — противолежи хотя бы не мешай.

«Битва за Бактан-Кросс». Трейлер №2 на английском языке

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Не все дома: «Орудия» — жуткая хоррор-шарада, которая лишит вас сна
«Мастер»: Найди своего хозяина
«Манк» Дэвида Финчера: Даю слово
Кубок Стэнли: Каких режиссеров и почему записывают в «новые Кубрики»
«Призрачная нить»: Я уеду шить в Лондон
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноЭкранизация
персоны
Пол Томас АндерсонУэс АндерсонБенисио Дель ТороЛеонардо ДиКаприоШон ПеннДжеймс Эллрой
фильмы
Битва за битвойВрожденный порокКасабланкаЛакричная пиццаМагнолияМастерНефть!Призрачная нитьФиникийская схема

фотографии >>
"Битва за битвой" (2025)
"Битва за битвой" (2025)
"Битва за битвой" (2025)
"Битва за битвой" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Римма Белякова
30 сентября ушла из жизни актриса Римма Белякова.
Олег Ханов
30 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Олег Ханов.
Сергей Рыбин
29 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Рыбин.
Геннадий Нилов
29 сентября ушёл из жизни актёр Геннадий Нилов.

День рождения >>

Анна Бачалова
Николай Волков (младший)
Армен Джигарханян
Кристина Казинская
Елена Коренева
Ольга Макеева
Евгений Сиротин
Светлана Смехнова
Сергей Стёпин
Добромир Дымецкий
Нив Кэмпбелл
Жан Лефевр
Анхела Молина
Шон Уильям Скотт
Лина Хиди
Айо Эдебири
все родившиеся 3 октября >>

Афиша кино >>

Горец
научная фантастика, приключения, фэнтези
США, Великобритания, 1986
Просто живи
комедия
Россия, 2025
Мир в огне
боевик, комедия, научная фантастика, экранизация
США, 2025
(Не)искусственный интеллект
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
7 километров от Иерусалима
драма, экранизация
Италия, 2007
Тафити: Приключения на краю света
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, 2025
Мой друг кот и Пушкин
семейное кино
Россия, 2025
Мужские правила моего деда
комедия, семейное кино
Россия, 2025
На посошок
драма, комедия
Италия, Германия, 2025
Нахимовцы. Янтарный берег
молодежный фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Астрал. Зеркала
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Воля твоя
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен