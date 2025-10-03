Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Геля» — децибелы, адреналин, скорость и кровь в хулиганской дани 90-м

Рецензии на фильмы >>
3 октября 2025
В онлайн-кинотеатре START зарычала «Геля» — криминальная комедия Стаса Иванова, известного по сериалам «ЮЗЗЗ» и «Высокий сезон». Время действия — 90-е, место действия — Выборг, где в августе и состоялась премьера фильма. Режиссер, три года назад приехавший на фестиваль «Окно в Европу» с «Одним днем», так вдохновился городом, что решил снять здесь, в Ленинградской области, новый проект. И вот фильм вернулся домой — снятый на этих улицах и показанный впервые в этих стенах. Подробнее о новинке, разрывающей границу между кино и контентом с энергией разогнанного «Гелендвагена», рассказывает Ольга Исакова.

Геля (2025)
фото: «Ол Медиа Компани», START, РЕН ТВ, 74 Film Studio

Из души душевно в душу

Фильм заявлен как криминальная комедия, но, конечно, излюбленный российскими режиссёрами жанр роуд-муви тоже не обошли стороной. Главный герой Саня (Илья Малаков) — из тех ровных пацанов, которые искренне пытаются жить правильно, но судьба вносит свои коррективы. Он берётся за привычную работу — перегнать чужой «Гелендваген», не подозревая, что это не просто заказ, а входной билет в криминальную авантюру. В его вселенной случайности не случайны: самый благородный порыв — успеть к рожающей жене с тремястами тысячами рублей — захлопывает ловушку, мгновенно переквалифицируя его из простого водителя в центральную фигуру чужой игры. Один поворот не туда — и вот он уже летит по статье за угон, а с учётом «рассыпчатого» сюрприза в багажнике ему светит и народная 228-я. Так рутинная поездка мутирует в роуд-муви, а Саня начинает излучать ту самую душевность «из души душевно в душу», пытаясь доказать, что он не бандюган, а просто очень заботливый, но наивный отец.

Режиссёр выстраивает свой мир с размахом: суровая тёща в костюме Russia, розовый «Гелендваген», стволы у каждого второго пацана в Выборге и — что самое важное — отменные педали, они же — бархатные тяги. Китчевые бирюзовые мокасины одного из бандюг играют не последнюю роль, становясь символом криминального шика девяностых. «В два смычка» — как сказали бы герои фильма, позволяя себе шутки на грани фола — картина натягивает зрителя на американские горки, где каждый вираж машины — очередной поворот сценария.
Надо отдать должное художественному цеху — жанровая история про бандитов и ментов редко выглядела так нарядно. Жемчужно-розовый «гелик» в центре событий задаёт тон всей палитре. Костюмы и машины здесь не просто реквизит, а полноправные герои: халат Виталия Коваленко заслуживает отдельных аплодисментов, а коллекция обуви могла бы потягаться с витриной модного бутика. Трюки исполнены с размахом, каждая погоня снята так, будто бюджет неограничен. И да, шутки местами попадают в цель — когда не пытаются быть слишком лихими. Визуально «Геля» — праздник китча, который не стесняется своей избыточности.

Геля (2025)
фото: «Ол Медиа Компани», START, РЕН ТВ, 74 Film Studio


Нам всем нужно бежать

Выборг как место премьеры был выбран символично. Город-открытка с его средневековым замком, рыцарскими турнирами, викингами и брусчаткой, по которой можно эффектно дрифтовать на «Гелендвагене», идеально вписывается в концепцию фильма. «Геля» продолжает традицию кинотуризма, знакомя зрителя с географией через призму бесконечного побега. Нам всем нужно бежать — неважно куда, главное хоть куда-то.

Кровь на асфальте, на багажнике «Гелендвагена» и, метафорически, на лицах зрителей — визуальная поэзия Иванова. Но салфетку не подадут. Ствол здесь — хлопушка, насилие — развлечение без рефлексии. Зал яростно гогочет. С самого начала понятно, что в багажнике «Гелендвагена» — кое-что белое и рассыпчатое. За этим грузом охотятся все пацаны, неважно кто они по статусу — в бирюзовых мокасинах, костюме Adidas или полицейской форме. Ближе к финалу, на очередном завихрении сюжета, когда окончательно теряешься в лабиринте поворотов, выясняется главное: груз предназначался в подарок одному из силовиков. Вот тут-то и становится ясно: границы стёрты, менты здесь такие же пацаны, только с погонами, а пацаны — те же менты, только без мандата. Все друг друга стоят, все вершат собственное правосудие.

Геля (2025)
фото: «Ол Медиа Компани», START, РЕН ТВ, 74 Film Studio

Антон Васильев, выворачивая наизнанку образы из «Слова пацана» и «Невского», играет карикатурно хорошего мента — такого душевного, что становится, пожалуй, самым приятным и харизматичным героем фильма. Именно эту брутальную аутентичность, за которой охотятся продюсеры, он и привносит в российское кино. Среди эпизодов особенно трогательно камео Дмитрия Савельева — кинокритика и актерского агента, который блестяще играет самого себя за решёткой. Роль небольшая, но знаковая — ироничный реверанс своим.

«Чё ты смеёся?» — спрашивает в какой-то момент один из персонажей. И правда, размахивают стволами тут с задором, присущим криминальным комедиям Гая Ричи, но так ли это смешно здесь, в России? Мы будто слышим: не верьте членовредитеству и даже смерти, она — просто переход на следующий уровень игры. И глаза героев светятся радостью, а временной лимб девяностых-нулевых затягивает магнитом бесконечной ностальгии по вседозволенности, за которую заплатит кто-то, но не мы.

Геля (2025)
фото: «Ол Медиа Компани», START, РЕН ТВ, 74 Film Studio

Другие часы

Сюжетные американские горки утомляют, но своё дело делают. Фильм предлагает не думать, просто смотреть на чистое жанровое развлечение. В арсенале авторов преимущественно физическое воздействие на зрителя: децибелы, адреналин, скорость, кровь. Тёлки, тачки, ровные пацаны — всё на месте. Всё работает как часы — просто это другие часы, не те, что отмеряли время в фильмах Митты и Хуциева, кадрам из картин которых аплодировали в самом начале. Стас Иванов сделал, что обещал: отдал «хулиганскую дань уважения 90-м». Это честный продукт, качественный контент, но — не кино. Если смотреть «Гелю» на безопасном расстоянии — можно посмеяться. Но не всякий зритель сможет понять эту обескураживающую смешливость, ведь в контексте современной России иронизация насилия с некоторых пор превращается в фарс.

Российский прокат распахнул окно максимально широко. Настолько, что в него въехал «Гелендваген», из динамиков которого звучит лозунгом группа «Любэ»: «И если завтра будет круче, чем вчера. "Прорвёмся!" — ответят опера». Пугающее уточнение: «Круче» — это про более дорогие машины и банкеты. А «прорвёмся» — объединяющий клич и ментов, и пацанов, которые, хоть и давят на газ, но не затем, чтобы с ветерком въехать в будущее, а только лихо завернуть нас на новый виток вчерашнего дня.

«Геля» в онлайн-кинотеатре START с 3 октября.

«Геля»

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Стас Иванов: «Иванушка-дурачок и Илья Муромец едут на телеге и встречают всяких фриков»
Харизма, криминал, душевность: что показали на кинофестивале «Окно в Европу»
Фильм «День рождения Сидни Люмета» Рауля Гейдарова получил главный приз фестиваля «Окно в Европу»
Окно в Европу-2025: «Большая земля» — семейное несчастье средь готических скал
Окно в Европу-2025: «Геля» — децибелы, адреналин, скорость и кровь в хулиганской дани 90-м
Фильмы с Евгением Цыгановым, Юлией Снигирь и Светланой Ходченковой вошли в конкурс кинофестиваля «Окно в Европу»
Медведь, гелик и Педро Паскаль: главные трейлеры за неделю
Илья Малаков угонит «Гелю»
Поиск по меткам
STARTОльга ИсаковаРоссийские фильмы
фильмы
Геля

фотографии >>
"Геля" (2025)
"Геля" (2025)
"Геля" (2025)
"Геля" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Миле Шаблаускайте
1 октября ушла из жизни актриса Миле Шаблаускайте.
Римма Белякова
30 сентября ушла из жизни актриса Римма Белякова.
Олег Ханов
30 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Олег Ханов.
Сергей Рыбин
29 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Рыбин.
Геннадий Нилов
29 сентября ушёл из жизни актёр Геннадий Нилов.

День рождения >>

Анна Бачалова
Николай Волков (младший)
Армен Джигарханян
Кристина Казинская
Елена Коренева
Ольга Макеева
Евгений Сиротин
Светлана Смехнова
Сергей Стёпин
Добромир Дымецкий
Нив Кэмпбелл
Жан Лефевр
Анхела Молина
Шон Уильям Скотт
Лина Хиди
Айо Эдебири
все родившиеся 3 октября >>

Афиша кино >>

Горец
научная фантастика, приключения, фэнтези
США, Великобритания, 1986
Просто живи
комедия
Россия, 2025
(Не)искусственный интеллект
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Мир в огне
боевик, комедия, научная фантастика, экранизация
США, 2025
7 километров от Иерусалима
драма, экранизация
Италия, 2007
Нахимовцы. Янтарный берег
молодежный фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Тафити: Приключения на краю света
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, 2025
Мой друг кот и Пушкин
семейное кино
Россия, 2025
Мужские правила моего деда
комедия, семейное кино
Россия, 2025
На посошок
драма, комедия
Италия, Германия, 2025
Астрал. Зеркала
мистика, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Воля твоя
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram