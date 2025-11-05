«Мой сын»: Подпольная борьба с коррупцией и где она скрывается

6 ноября в российские кинотеатры зайдет «Мой сын» – полнометражный дебют Вячеслава Клевцова, выпускника ВГИКа 2007 года, вернувшегося в режиссуру спустя 15 лет работы телеоператором. Фильм снят на Свердловской киностудии, которая собрала для этой работы сильный актерский состав, а в команду пригласила таких больших профессионалов, как, например, художница Елена Окопная, хотя для того, чтобы кино сложилось, этого оказалось недостаточно.
Юлия Снигирь
играет богатую и успешную юристку Екатерину Корнееву, жену крупного бизнесмена, который однажды уходит из дома навсегда. Никакого сожаления женщина не испытывает (мужа и так никогда не было рядом), тем более она сама в состоянии себя обеспечить — увы, в основном за счет высоких нетрудовых доходов судебно-адвокатской деятельности. Супруг оставляет ей большую квартиру, а вместе с ней ребенка от прошлого брака – хмурого подростка Лешу (Леон Кемстач
). Екатерина собственных детей не имеет, но и мальчика сыном не считает, хотя знает его с шести лет. Присматривать, впрочем, за ним готова – не бросать же сироту, лишившегося в детстве мамы.
Леша увлеченно занимается боксом и какими-то еще единоборствами. Общение со сверстниками и тренером кажется обычным времяпровождением для парня его лет, но мачеха не подозревает, что помимо физического развития в секции проводят идеологическую подготовку молодых бойцов. Тренер Максим Павлов (Павел Чернышев
), являющийся еще и блогером, учит ребят давать отпор безнравственным и извращенным жизненным принципам, то есть, по сути, растит из них экстремистов. На его щеке вытатуирована слеза, обозначающая плач молодого поколения из-за грехов старшего. Увы, автор лозунга «Справедливость — это высшее благо» вскоре должен будет отправиться в тюрьму по делу об избиении. Вести это дело придется Екатерине Корнеевой — правда, представлять она будет интересы не обвиняемого Павлова, а подонка Исаева (Денис Зайнуллин
), который является потерпевшим лишь формально.
Авторы показывают судебную коррупцию, которая цветет пышным цветом. У каждой статьи есть ценник, у каждого сотрудника — процент. В данном случае отец слегка побитого Исаева готов хорошо заплатить, чтобы Павлова посадили. Даже когда выясняется, что за потерпевшим – серия изнасилований, а действия Павлова были направлены на защиту очередной жертвы, становится очевидно, что тренер сядет. Мать Максима (Яна Сексте
) напрямую обращается к Корнеевой, пытаясь спасти сына, но с нее ведь нечего взять – денег у семьи не водится.
Ситуация переворачивается, когда в поисках вожделенной справедливости, Леша с друзьями и бейсбольными битами, пытаясь спасти тренера, решает припугнуть борзого Исаева — и случайно убивает его. Теперь уже за решеткой должен оказаться сын Корнеевой, пусть и не родной (но ведь она у него в телефоне записана «мама»). Напарник Кати, циничный следователь (Алексей Филимонов
) рассуждает о безнравственности молодежи, мол, сидит в интернете и учится плохому: им что человека убить, что зомбака в компьютерной игре. Зато до Корнеевой быстро доходит, что Леша расплачивается за её грехи. Пробудившаяся совесть открывает и любовь к мальчику, которого она отныне хочет называть сыном.
Главное достоинство фильма – Юлия Снигирь, убедительная в роли женщины, сделавшей запоздалый выбор в пользу материнства. Попутно ей приходится по-разному, но всегда мастерски взаимодействовать с другими актерами: героиня дает отпор навязчивому следователю, предлагающему содействие за секс, умоляет подростков открыть местоположения скрывающегося Леши и проявляет чувственность с молодым влюбленным в нее коллегой (Павел Табаков
). Герой Леона Кемстача продолжает линейку персонажей, бросающих вызов нерадивому старшему поколению, вслед за Плюмбумом
из фильма Абдрашитова
(у которого, кстати, учился Клевцов). Правда, он всё же остается на втором плане.
В то же время у фильма нет обаяния, режиссура слабая, а сюжет грешит однобокостью, нравоучительным разжевыванием какие-то простых истин и демонстрацией упрощенного биполярного мира без полутонов. Здесь всё поделено надвое: богатые и бедные, элитные кварталы и заброшки, порочные взрослые и юные мстители, защищающие добро силой и провокациями. В принципе, этой схемы и простых изобразительных средств хватает, чтобы показать: любой экстремизм является следствием беззакония, а каждое последующее поколение расплачивается за безответственность предыдущего. При этом довольно рискованная на сегодняшний день проблематика сглаживается сигнальными бонусами. Например, педалированием, что вообще-то главная идея — показать в негативном ключе стремление женщины быть самостоятельной. В каталоге фестиваля указана следующая цитата режиссера: «В жизни главной героини нет любви, но есть установки современного общества о независимой женщине. В стремлении к независимости Екатерина идет по головам, пока последствия её служебного преступления не приводят к личной катастрофе
». Насколько эти слова искренние, или это уловка студии, проверить не представляется возможным: автор на фестиваль не приехал, а фильм представляли продюсеры.
«Мой сын» в кинотеатрах с 6 ноября.
