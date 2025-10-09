Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Эдем»: Остров железной челюсти

Рецензии на фильмы >>
9 октября 2025
В российском прокате воцарился «Эдем» — основанный на реальный событиях герметичный выживалити-триллер Рона Ховарда, премьера которого состоялась на фестивале в Торонто. Главные роли — европейцев, переселившихся на необитаемый тропический остров в поисках уединения, чтобы построить новый мир и найти смысл жизни, — сыграли Джуд Лоу, Ванесса Кирби, Даниэль Брюль, Сидни Суини и Ана де Армас. В дикой природе их персонажи невольно становятся участниками импровизированного социального эксперимента, результаты которого неутешительны, но поучительны.

Эдем (2024)

После окончания Первой мировой войны поверженная Германия столкнулась с жесточайшим экономическим кризисом, а к 1930-м в стране начали расти нездоровые националистические настроения — предчувствие неизбежной катастрофы посещало многих. Один из несогласных с государственным курсом, доктор Фридрих Риттер (Лоу), принял решение не просто покинуть родину, но и вовсе бежать на край света. Вместе с бывшей пациенткой Дорой (Кирби), ставшей его спутницей и любовницей, они обосновались на острове Флореана, части Галапагосского архипелага. Здесь Риттер, удаливший себе челюсть во избежание инфекций и жующий пищу с помощью железного протеза, задумал построить дивный новый мир, вести простую вегетарианскую жизнь и писать философский труд.

Целиком порвать связи с внешним миром, впрочем, не вышло. Остров оказался не слишком благоприятным местом обитания: поселенцам время от времени требовались лодки с едой и водой. Вдобавок тщеславие Риттера подтолкнуло его делиться откровениями с «большой землей», так что он передавал с моряками-снабженцами письма в редакции газет и журналов. Так история получила широкий общественный резонанс — и спустя какое-то время на остров высадились новые искатели лучшей жизни. Еще одна семья немцев, Хайнц Виттмер (Брюль) с молодой женой Маргарет (Суини) и сыном от первого брака. Изначально супруги приняли решение сменить Германию на Флореану из-за мальчика, страдающего от заболевания легких. Ожидая теплого приема, они столкнулись с ощутимым негостеприимством, но самостоятельно наладили быт и вскоре узнали о беременности Маргарет. Жизнь пошла своим чередом: Риттер с Дорой и Виттмеры сохраняли нейтралитет — всё изменилось с приездом еще одной компании. Светскую красавицу (де Армас), именующую себя Баронессой, вынесли на берег два её спутника, а слуга выгрузил многочисленные вещи. Заявив о планах возвести на пляже отель для богачей, коварная обольстительница начала наводить свои порядки, планомерно разрушая и без того хрупкую идиллию Флореаны.

Эдем (2024)

Основой для сюжета послужили сохранившиеся материалы, в том числе авторства самих участников — прежде всего книги, написанные Дорой и Маргарет, где представлены разные версии событий. Правда, вероятно, где-то посередине — и Рон Ховарда будто бы старается сохранить нейтралитет и объективность, балансируя на грани реальности и художественного вымысла. Поначалу кажется, что центральной фигурой истории будет Риттер — как гуру, отец-основатель маленькой островной колонии и вдохновитель всех, кто прибыл позже. Однако чем дальше, тем более спорным оказывается его персонаж, не подходящий на роль морального ориентира или камертона. Диковато жамкая беззубой челюстью, он будто воплощает зловещую природу человека, которую не излечить искусственным отрывом от цивилизации.

Эдем (2024)

С течение экранного времени фокус переключается на женщин — истинных двигателей и акторов этой истории. Динамика их взаимоотношений задает тон и создает интригу, тогда как мужские персонажи выполняют лишь функции по физической реализации тех или иных идей. В героинях за внешняя хрупкостью проявляются не только сила и самоотверженность, но и мудрость с хитростью — будто бы врожденные, а не приобретенные. Маргарет-Суини из молчаливой девочки, вышедшей замуж, потому что позвали, эволюционирует в защитницу семьи, непоколебимую воительницу. Тогда как Баронесса-Армас проходит в точности обратный путь: постепенное разоблачение и развенчание её мифа меняет не только внешний облик героини, но и демонстрирует истинную неуверенность в себе, страх потерять контроль — такой устойчивый, на той, большой земле, но мнимый на острове. Природа же не прощает надменности, как, впрочем, и люди. Над всем этим до поры до времени будто парит нордически холодная Дора-Кирби, но ей не удается удержаться над схваткой: она тоже оказывается лишь человеком, чьи желания и нужны попрали самым, пожалуй, жестоким способом. Пережевали железной челюстью, которая в итоге — символично и иронично — «перекусит» обидчика. Должок вернется в двойном размере.

Эдем (2024)

Утопия оборачивается катастрофой, благими намерениями выстлана еще одна дорога в настоящий ад — конечно, не каннибалов, но близость к самым низшим проявлениям человеческой природы поражает воображение и заставляет в очередной раз убедиться, что от себя не убежишь. Скрываясь от уже шагающего по Европе призрака нацизма, герои «Эдема» создали фашизм в миниатюре на краю света: так Ховард превращает фильм еще и в невыдуманную притчу о неизбежности истории. Однако какой-никакой хеппи-энд всё же есть: если верить финальным титрам, на Флореане всё-таки построили отель. Остров и впрямь стал раем — пускай и капиталистическим.

«Эдем» в прокате с 9 октября.

«Эдем»

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Немолодой папа: За что мы любим Джуда Лоу
Новая «Алиса в стране чудес», «Горыныч» с Александром Петровым, «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и еще 10 фильмов октября
Останется только один: фильмы и сериалы о смертельных играх
Мастера ужасов: 13 режиссеров, изменивших облик хоррора
«Это больше не ваш остров»: Джуд Лоу, Ана де Армас и Ванесса Кирби в дублированном трейлере «Эдема»
Ана де Армас, Арктика и Страна Чудес: главные трейлеры за неделю
Поиск по меткам
Американское киноНаталия Григорьевапо реальным событиям
персоны
Ана де АрмасДаниэль БрюльВанесса КирбиДжуд ЛоуСидни СуиниРон Ховард
фильмы
Ад каннибаловЭдем

фотографии >>
"Эдем" (2024)
"Эдем" (2024)
"Эдем" (2024)
"Эдем" (2024)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ефрем Амирамов
9 октября ушёл из жизни певец, композитор Ефрем Амирамов.
Алексей Бартошевич
8 октября ушёл из жизни сценарист, театровед Алексей Бартошевич.

День рождения >>

Алексей Агопьян
Егор Бероев
Екатерина Голубева
Марина Дюжева
Евгений Евстигнеев
Елена Казаринова
Валерий Носик
Янис Политов
Александр Удальцов
Веслав Голас
Джон Леннон
Владимир Меншик
Майкл Паре
Аластер Сим
Кшиштоф Строиньский
Тони Шэлуб
все родившиеся 9 октября >>

Афиша кино >>

Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Первый на Олимпе
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Сводишь с ума
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Грабитель с крыши
биография, драма, криминальный фильм
США, 2025
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Серафима
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен