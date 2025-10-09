«Эдем»: Остров железной челюсти

В российском прокате воцарился «Эдем» — основанный на реальный событиях герметичный выживалити-триллер Рона Ховарда, премьера которого состоялась на фестивале в Торонто. Главные роли — европейцев, переселившихся на необитаемый тропический остров в поисках уединения, чтобы построить новый мир и найти смысл жизни, — сыграли Джуд Лоу, Ванесса Кирби, Даниэль Брюль, Сидни Суини и Ана де Армас. В дикой природе их персонажи невольно становятся участниками импровизированного социального эксперимента, результаты которого неутешительны, но поучительны.
После окончания Первой мировой войны поверженная Германия столкнулась с жесточайшим экономическим кризисом, а к 1930-м в стране начали расти нездоровые националистические настроения — предчувствие неизбежной катастрофы посещало многих. Один из несогласных с государственным курсом, доктор Фридрих Риттер (Лоу), принял решение не просто покинуть родину, но и вовсе бежать на край света. Вместе с бывшей пациенткой Дорой (Кирби), ставшей его спутницей и любовницей, они обосновались на острове Флореана, части Галапагосского архипелага. Здесь Риттер, удаливший себе челюсть во избежание инфекций и жующий пищу с помощью железного протеза, задумал построить дивный новый мир, вести простую вегетарианскую жизнь и писать философский труд.
Целиком порвать связи с внешним миром, впрочем, не вышло. Остров оказался не слишком благоприятным местом обитания: поселенцам время от времени требовались лодки с едой и водой. Вдобавок тщеславие Риттера подтолкнуло его делиться откровениями с «большой землей», так что он передавал с моряками-снабженцами письма в редакции газет и журналов. Так история получила широкий общественный резонанс — и спустя какое-то время на остров высадились новые искатели лучшей жизни. Еще одна семья немцев, Хайнц Виттмер (Брюль) с молодой женой Маргарет (Суини) и сыном от первого брака. Изначально супруги приняли решение сменить Германию на Флореану из-за мальчика, страдающего от заболевания легких. Ожидая теплого приема, они столкнулись с ощутимым негостеприимством, но самостоятельно наладили быт и вскоре узнали о беременности Маргарет. Жизнь пошла своим чередом: Риттер с Дорой и Виттмеры сохраняли нейтралитет — всё изменилось с приездом еще одной компании. Светскую красавицу (де Армас), именующую себя Баронессой, вынесли на берег два её спутника, а слуга выгрузил многочисленные вещи. Заявив о планах возвести на пляже отель для богачей, коварная обольстительница начала наводить свои порядки, планомерно разрушая и без того хрупкую идиллию Флореаны.
Основой для сюжета послужили сохранившиеся материалы, в том числе авторства самих участников — прежде всего книги, написанные Дорой и Маргарет, где представлены разные версии событий. Правда, вероятно, где-то посередине — и Рон Ховарда будто бы старается сохранить нейтралитет и объективность, балансируя на грани реальности и художественного вымысла. Поначалу кажется, что центральной фигурой истории будет Риттер — как гуру, отец-основатель маленькой островной колонии и вдохновитель всех, кто прибыл позже. Однако чем дальше, тем более спорным оказывается его персонаж, не подходящий на роль морального ориентира или камертона. Диковато жамкая беззубой челюстью, он будто воплощает зловещую природу человека, которую не излечить искусственным отрывом от цивилизации.
С течение экранного времени фокус переключается на женщин — истинных двигателей и акторов этой истории. Динамика их взаимоотношений задает тон и создает интригу, тогда как мужские персонажи выполняют лишь функции по физической реализации тех или иных идей. В героинях за внешняя хрупкостью проявляются не только сила и самоотверженность, но и мудрость с хитростью — будто бы врожденные, а не приобретенные. Маргарет-Суини из молчаливой девочки, вышедшей замуж, потому что позвали, эволюционирует в защитницу семьи, непоколебимую воительницу. Тогда как Баронесса-Армас проходит в точности обратный путь: постепенное разоблачение и развенчание её мифа меняет не только внешний облик героини, но и демонстрирует истинную неуверенность в себе, страх потерять контроль — такой устойчивый, на той, большой земле, но мнимый на острове. Природа же не прощает надменности, как, впрочем, и люди. Над всем этим до поры до времени будто парит нордически холодная Дора-Кирби, но ей не удается удержаться над схваткой: она тоже оказывается лишь человеком, чьи желания и нужны попрали самым, пожалуй, жестоким способом. Пережевали железной челюстью, которая в итоге — символично и иронично — «перекусит» обидчика. Должок вернется в двойном размере.
Утопия оборачивается катастрофой, благими намерениями выстлана еще одна дорога в настоящий ад — конечно, не каннибалов
, но близость к самым низшим проявлениям человеческой природы поражает воображение и заставляет в очередной раз убедиться, что от себя не убежишь. Скрываясь от уже шагающего по Европе призрака нацизма, герои «Эдема» создали фашизм в миниатюре на краю света: так Ховард превращает фильм еще и в невыдуманную притчу о неизбежности истории. Однако какой-никакой хеппи-энд всё же есть: если верить финальным титрам, на Флореане всё-таки построили отель. Остров и впрямь стал раем — пускай и капиталистическим.
«Эдем» в прокате с 9 октября.
