«Алиса в Стране чудес»: Время назад

24 октября 2025
В российских кинотеатрах – первый отечественный игровой фильм по мотивам знаменитой абсурдистской сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», основанный при этом на стихах Владимира Высоцкого, которые он писал специально для аудиоспектакля, выпущенного на пластинках «Мелодии» в 1976 году. Спустя почти 50 лет молодые авторы уже новой Алисы в исполнении звезды нынешних подростков Анны Пересильд подходят к текстам Высоцкого и Кэрролла с должным уважением, но аккуратно переосмысляют историю взросления и заглавной героини, и ее страны – реальной и вымышленной.

Алиса в стране чудес (2025)

Спектакль, теперь не аудио, а в том числе и визуальный начинается, как и пластинка Высоцкого, с «Песни Кэрролла», которую поют родители маленькой Алисы в исполнении Ирины Горбачевой и Милоша Биковича и даже пытаются разыгрывать самодельными кукольными героями сказки. С течением времени от их творчества и креатива не остается и следа: мама постоянно работает и тянет на себе всю семью, а папа, хоть и при вечном галстуке, будто бы, даже не выходит из дома, но гордится, что умеет заваривать чай и находить общий язык с дочерью.

Сама Алиса – уже подросток, которая вот-вот завалит ОГЭ, так как финальный тест по математике (привет, Чарльз Лютвидж Доджсон) написала хуже всех в классе, да, к тому же, после этого спровоцировала чуть ли не драку – по крайней мере, в этом уверена учительница (Кристина Бабушкина). На деле же все обстояло немного не так, и Алиса оказалась заложницей романтического многоугольника, где есть и ее заклятая подружка (Полина Гухман) вместе со своим бывшим дружком (Артем Кошман), и понравившийся ей новичок Додолев (Олег Савостюк). Последний, собственно, хоть уже и в образе Додо, и становится главной причиной ее падения не в нору, а в трубу Зазеркалья, пусть до этого был и случайно встретивший Алису в парке странноватый мужчина, очень похожий на Белого Кролика (Андрей Федорцов).

Алиса в стране чудес (2025)

Обнаружившаяся через трубу, хоть и с классическими для визуализации Кэрролла дверьми, Страна чудес тоже оказывается по большому счету в трубе. Именно с такими «гаджетами» в виде музыкальных инструментов, там шествуют антиподы, бесконечно поющие свой гимн: «У нас тут антикоординаты, и кто не с нами – те антипяты». Но слушать это на повторе не может даже Герцогиня (Паулина Андреева), которая одновременно и управляет антиподами и нет, потому что они же еще и подчиняются Королеве (Ирина Горбачева). Причем в то же самое время, которое в Стране чудес остановилось. И только Безумный Шляпник (Милош Бикович) знает, что снова его запустить смогут только часы из вполне реального мира Алисы.

Время – одно из ключевых понятий сказки Льюиса Кэрролла, вопреки всем возможным физическим законам и основам драматургии нарушающей само понятие пространственно-временного континуума и известных всем со школы формул про скорости и расстояния. Именно поэтому Кэрролл дает огромное поле для кинематографических фантазий – будь то фантасмагоричный, но графически четко прорисованный мультфильм Ефрема Пружанского, или яркая абсурдистская фантазия Тима Бёртона со всем запомнившимся Шляпником Джонни Деппа.

Алиса в стране чудес (2025)

Фильм Юрия Хмельницкого, дебютировавшего в полном метре с завершением музыкальной франшизы «Лёд», намеренно отходит от бертоновской эстетики, представляя Шляпника не безумным, а даже каким-то скучным философом, под разглагольствования которого о времени засыпают редкие участники его чаепития. На другой грани – тоже немало размышляющая о крыльях и свободе Гусеница (Сергей Бурунов), которая из-за остановки во времени так и не может превратиться в бабочку. Полететь, хотя этот полет обречен быть коротким. Но даже мечта такого маленького героя может внести в копилку Страны чудес, где время остановилось, свой вклад.

Персонажи – и яркие, и не очень – шествуют со взрослеющей буквально на глазах героиней Анны Пересильд постоянно. Новая «Алиса в Стране чудес» в первую очередь раскрашенный розовым подростковый роман про столкновение с дивным новым миром, где даже близкие люди могут иметь не только хорошие, но и плохие стороны. Но как их принять или как с ними бороться не очень понятно. Тут все и впрямь отдано на откуп времени, которое, несмотря на замершие часы, летит не только визуально, но и за счет новых аранжировок, в которых порой теряются или «проглатываются» те самые слова Высоцкого, работавшего над «Алисой» в 1970-е и сочинившего «Песню об обиженном Времени», исходя из своей «прекрасной» эпохи. Которая, кажется, не изменилась и до сей поры. Но об этом пока лучше не говорить, а заменить слова трогательным финальным саундтреком.

«Алиса в Стране чудес» в кинотеатрах с 23 октября.

«Алиса в Стране Чудес»

№ 2
Марианна Яриш   25.10.2025 - 09:37
Прекрасная, версия, я посмотрела с удовольствием, каст просто суперский, какие же актеры все крутые , и конечно главная мысль прекрасно раскрыта- любовь ! читать далее>>
№ 1
Александр Егерев   24.10.2025 - 15:43
Надо будет как-нибудь причаститься. Понятное дело, не в кинотеатре. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Мария ТокмашеваРоссийские фильмы
персоны
Паулина АндрееваКристина БабушкинаТим БёртонМилош БиковичСергей БуруновВладимир ВысоцкийИрина ГорбачёваПолина ГухманДжонни ДеппАртём КошманАнна ПересильдЕфрем ПружанскийОлег Савостюк (II)Андрей ФедорцовЮрий Хмельницкий
фильмы
Алиса в стране чудесЛёд-3

"Алиса в стране чудес" (2025)
"Алиса в стране чудес" (2025)
"Алиса в стране чудес" (2025)
"Алиса в стране чудес" (2025)
