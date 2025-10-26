Кино-Театр.Ру
«Горыныч»: Петров в гриппе и вокруг него

26 октября 2025
В российском прокате — репетиция новогодних праздников, которые сконцентрируются на исключительно на семейном контенте. Сейчас, во время школьных каникул, почти одинаковые сборы показывают сразу две сказки: музыкальная «Алиса в стране чудес», созданная на основе стихов Владимира Высоцкого и по мотивам произведений Льюиса Кэрролла, и «Горыныч», предлагающий, скорее, фантазию на волшебную тему — со сказочным дебютом Александра Петрова, милым дракончиком и неожиданно тоже песнями, без которых теперь, видимо, не обходится потенциально кассовое кино.

Горыныч (2025)

Российские ученые совершили революционный прорыв и нашли где-то в глубине отечественных вод признаки доисторической жизни. Помочь науке призван флот — во главе с мужественным старпомом Горячевым (Александр Робак) и собственно главным исполнителем важной миссии Алексеем Алехиным (Александр Петров). Именно ему практически в прямом эфире нужно спуститься в батискафе на глубину, чтобы запечатлеть ту самую доисторическую жизнь. Только вот Алехин накануне своего великого погружения увлекается отдыхом в ночном клубе и с разряженным телефоном чуть не опаздывает на миссию. Помогает старая добрая смекалка, воровство курьерского велосипеда (вместе с сумкой и формой) и неожиданная групповая песня курьеров, которая заявляет, что «Горыныч» не просто сказка, но отчасти и мюзикл.

«Горыныч»: Петров в гриппе и вокруг него

Алехин, несмотря на свое разгильдяйство, все-таки достигает дна морского и в полудреме успевает показать ученым для него не самый опознанный, но на вид довольно угрожающий плавающий объект, а дальше происходит странное: батискаф всплывает в каких-то приграничных водах, связи с командой Горячева нет, зато есть яйцо, которое, очевидно, надо сохранить для науки. Пока Алехин вместе с яйцом пытается высушиться на берегу, батискаф вновь отправляется на глубины морские, а незадачливого моряка атакуют странно ряженые люди, разговаривающие с акцентом. Напор «иноагентов» во главе с бароном Зигфридом (Евгений Серзин) обескураживает и Леху, и несчастное яйцо, из которого на свет вдруг появляется милый, но пугающий Зигфрида дракончик. Алехин все-таки не из пугливых и берет существо под свое крыло, по-отечески даруя имя Горыныч, — в честь прозвища того самого Горячева. Но в попытках отыскать вместе с чудо-питомцем дорогу домой, моряк оказывается в некотором царстве-некотором государстве.

Горыныч (2025)

К сказочному антуражу создатели «Горыныча», в числе которых не только режиссер-дебютант Дмитрий Хонин, но и опытные компании СТВ Сергея Сельянова и CGF Александра Горохова, подходят, как и в своих предыдущих проектах «Конек-горбунок» и «По щучьему велению», с долей абсурда и сатиры на кино и жизнь. Герой Александра Петрова теперь уже в комедийном ключе, а не на полном серьезе, как было в недавнем «Кракене», снова сталкивается с морской аномалией, но, погружаясь в сказочное княжество, шутит про декорации к третьему «Холопу». Сергей Маковецкий тут, как и в «Трех богатырях», играет Князя, который уже не управляет государством, а лишь постоянно — под влиянием доктора Жюля (Сергей Епишев) и хитрого боярина Парамона (Алексей Филимонов) — находит у себя новые болезни, чья сводка становится главным утренним новостным поводом. Совпадение ли, что в эти же дни на онлайн-экраны вышел сериал «Дорогой Вилли», где Маковецкий играет пока еще относительно бодрого Брежнева. Тем более в «Горыныче» находится место если не анекдотам, то задорным частушкам в исполнении актера.

Горыныч (2025)

Не только за физическое, но и за моральное здоровье Князя переживает его дочь Маруся Филимоновна (Виктория Агалакова), в которую, естественно, с первого взгляда влюбляется Алексей Алехин. Княжну странноватый чужестранец не смущает ни случайным враньем о том, что он тоже лекарь, ни рассказами про ипотеку в Купчино. Любовь, она и в сказках порой слишком напоминает реальность. Горыныч, который большую часть фильма преимущественно играет в прятки со зрителями, Марусе тоже приходится по душе. Тем более именно ему, задорно закидывающему в себя не только литры молока, но и уголек для розжига будущего огня, и уготована роль спасителя княжества от иноземных захватчиков в лице играющего в рыцарский орден однорукого барона Рудольфа (Дмитрий Куличков).

Горыныч (2025)

Абсурдистским столкновением линий и персонажей, которые периодически еще пускаются и в музыкальные номера, «Горыныч» напоминает сказочные сны при высокой температуре или предновогодний детский спектакль, где актерам выдали красочные костюмы и дали полную свободу действий. Особенно когда на экране появляется силач-антерпренер Бамбула в исполнении Романа Курцына или коллеги Алехина в парадных костюмах и во главе с героем Александра Робака. Градус абсурда, впрочем, не всегда доведен до глубины, а в сюжете — как минимум для взрослых — есть определенные лакуны, так и не объясняющие, что же все-таки случилось с Алексеем Алехиным на дне морском. Но это, видимо, оставлено на откуп сказочным условностям и обаянию симпатично нарисованного Горыныча, который, может быть, все-таки подрастет к потенциальному сиквелу.

Фильм «Горыныч» в прокате с 23 октября.

«Горыныч»

На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Мария ТокмашеваРоссийские фильмыСказка
Виктория АгалаковаВладимир ВысоцкийАлександр Горохов (III)Сергей ЕпишевДмитрий КуличковРоман КурцынСергей МаковецкийАлександр Петров (IV)Александр РобакСергей СельяновЕвгений СерзинАлексей ФилимоновДмитрий Хонин
Алиса в стране чудесГорынычДорогой ВиллиКонёк-горбунокКракенПо щучьему велениюТри богатыря. Ни дня без подвигаХолоп-3

