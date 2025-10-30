Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Правда глаз колет: «Старуха с ножом» — корейский триллер с необычной героиней

Рецензии на фильмы >>
30 октября 2025
Вслед за престижными фестивалями — в Берлине, Пусане, Ситжесе — до российских кинотеатров добралась «Старуха с ножом». В основе триллера — популярный роман, по которому на родине ставят эффектные спектакли, а теперь задуматься о сочувствии госпоже месть пришло время для иностранной публики. Насколько захватывающей и эмоциональной получилась история 65-летней убийцы, размышляет Алексей Филиппов.

Правда глаз колет: «Старуха с ножом» — корейский триллер с необычной героиней
фото: кадр из фильма "Старуха с ножом" / Soo Film

Крестная (Ли Хе Ён) — наемная убийца пенсионного возраста, которую всё сильнее донимают тремор и старые травмы. Незаметно устранять цели при помощи отравленной шпильки-пинё это не мешает, но в сердце безжалостной киллерши разрастается опухоль доброты. Сначала она подбирает раненого бездомного песика, а затем проникается симпатией к ветеринару-вдовцу Кану (Ён У Джин), воспитывающему дочь в компании тещи. В организации тем временем грядут перемены: хромой директор Сон (Ким Ган У) выбирает заказы попроще и подороже, а также ищет новые таланты. Одним из них оказывается дикий вигилант Матадор (Ким Сон Чхоль), у которого на матриархиню отрасли есть зуб.

Читать «Олдбой»: Демократия, молоток и «подготовка» зрителя к «Паразитам»
Сочетание кровавых разборок, в том числе с применением молотка, и затаенной мести, припорошенной давностью лет, наверняка у многих вызовет ассоциации с «Олдбоем». Минула почти четверть века с тех пор, как Пак Чхан Ук экранизировал японскую мангу, перенеся сюжет в Корею и раскрасив его гаммой пылающих чувств. Стоит в кадре появиться персику — символу долголетия, — как ассоциативный ряд пополнят работы Пон Джун Хо: «Воспоминания об убийстве» и «Паразиты». Последнее слово Крестная и её коллеги применяют в отношении жертв: эти ассасины не просто наемники, а санитары леса, люди почти идейные. На примере персика же расшифровывается и оригинальное название фильма: Pagwa — побитый фрукт, который не пригоден для продажи. Протагонистка, напротив, еще даст фору молодым.

Старуха с ножом (2025)
фото: кадр из фильма "Старуха с ножом" / Soo Film

Бытовыми совпадениями с международными хитами, правда, всё и ограничивается. Мин Гю Дон, постановщик «Коварства» и «Молитвы», не задается вопросом о работе правоохранительной системы, не педалирует классовое неравенство и даже не видит противоречия в «сочувствии госпоже Месть». Крестная — она же Жало, она же Коготь — во всех отношениях милая женщина с травматичным прошлым, которое сведено к функции, как и появление дружелюбной собачки. Даже в «Джоне Уике» лохматому сожителю досталась роль поважнее. Главный аттракцион фильма — нарушение гендерных стереотипов, фига поп-культурного эйджизма: 60-летняя Ли Хе Ён прекрасно справляется с боевыми сценами, а героиня избегает клишированной участи бабушки или неупокоенного духа. Правда, её бэкграунд и характер остаются по большей части энигмой.

Читать Хорошо иметь домик в Корее: обзор фильма «Паразиты»
История «Старухи с ножом», основанной на популярном романе Ку Бён Мо, начинается в 1975 году — на закате диктатуры Пак Чон Хи, который дал старт южнокорейскому экономическому чуду ценой ущемления гражданских свобод. Юная Чо Гак (Щин Щи А), оставшаяся без крова, замерзает в снегу, пока её не находит владелец закусочной в американском (!) стиле Рю (Ким Му Ёль). Они с женой позволяют бедняжке остаться, а когда она расправится с насильником из ВС США, мужчина расскажет, что за «дизенсекцией» он занимается в свободное от малого бизнеса время. События дальнейшего полувека на экране просвистят в нарезке, как обрывочные воспоминания, однако было бы нелишним прояснить, кого и почему истребляют борцы невидимого фронта. В конце концов, вряд ли такая подпольная ячейка осталась без внимания спецслужб (см. «Охоту»), а до прихода сравнительной демократии заказы могли приходить на коммунистов или «бродяг» — так с 1975 года называли всех, кто мешал «здоровому общественному порядку».

Старуха с ножом (2025)
фото: кадр из фильма "Старуха с ножом" / Soo Film

Без рефлексии переменчивого исторического контекста, напрямую влияющего на понятия «справедливости» и «паразитизма», Мин Гю Дон значительно ослабляет историю, в сердце которой — отравляющее влияние прошлого. Как мир Крестной перевернулся с убийством Рю, так и Матадор ведом кровавым детским переживанием. Почему в одном случае матерая ассасинка нашла в себе кроху эмпатии, а энергичный юнец превратился в садиста, — вопрос, повисающий в воздухе. Возможно, для корейской аудитории более очевидна преемственность насильственных паттернов сменяющихся республик (нынешний период называют Шестой), но в случае упомянутых «Олдбоя» с «Паразитами» такой проблемы не возникает и у зрителей со стороны. Да и характеры персонажей не сводятся к разящему пинё справедливости, чья обоснованность — тоже большой вопрос. В конце концов, древнейшая из всех парадигм гласит: око за око, коготь за коготь.

«Старуха с ножом» в кинотеатрах с 30 октября.

«Старуха с ножом»

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Я видел дьявола: мистические фильмы из Южной Кореи, которые вас удивят
Кальмаркор: корейские фильмы и дорамы, которые щекочут нервы
Динозавры, антиутопии, паразиты: гид по творчеству режиссера Пон Джун Хо
Чем Корее, тем лучше: новые лихие триллеры из страны, подарившей нам «Игру в кальмара»
Семерых одним ударом: экстрим, торты и перфекционизм Пак Чхан Ука
Новое корейское кино, которое не оставит вас равнодушными
Поиск по меткам
Алексей ФилипповБерлинале-2025корейское кинотриллерЭкранизация
персоны
Мин Гю ДонПон Джун ХоКим Кан УКим Му ЁльКим Сон ЧхольЁн У ЧжинЛи Хэ ЁнПак Чхан УкЩин Щи А
фильмы
Воспоминания об убийствеДжон УикОлдбойОхотаПаразитыСтаруха с ножом

фотографии >>
"Старуха с ножом" (2025)
"Старуха с ножом" (2025)
"Старуха с ножом" (2025)
"Старуха с ножом" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анатолий Меньщиков
30 октября ушёл из жизни актёр Анатолий Меньщиков.
Якуб Ахмедов
29 октября ушёл из жизни актёр Якуб Ахмедов.
Костас Сморигинас
29 октября ушёл из жизни актёр Костас Сморигинас.
Андрей Гриневич
28 октября ушёл из жизни актёр Андрей Гриневич.
Роман Попов
28 октября ушёл из жизни актёр Роман Попов.
Андрей Демьянов
27 октября ушёл из жизни Андрей Иванович Демьянов.

День рождения >>

Александр Васильев
Владимир Гуляев
Зинаида Дехтярёва
Сергей Ларин
Сергей Лесогоров
Ромуальд Макаренко
Елена Медведева
Анатолий Смиранин (III)
Иван Янковский
Сара Картер
Ниа Лонг
Кевин Поллак
Ольга Субарри
Генри Уинклер
Джейн Хейтмейер
Джоанна Шимкус
все родившиеся 30 октября >>

Афиша кино >>

Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
Папины дочки. Мама вернулась
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Паромщик
драмеди
Россия, 2025
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен