Умереть за лайк: каким получился российский слэшер «Мора» с Артемием Лебедевым

31 октября 2025
Хэллоуин встречает «Морой» — свежий молодежный слэшер вышел в онлайн-кинотеатре PREMIER как раз к самому жуткому дню в году. Даниил Тигулев поставил фильм жанра, которым редко радует российский кинематограф. Удалось ли новинке не наступить на те же грабли, что и «Дизлайк», разбирался Евгений Червон.

Мора (2025)
фото: кадр из фильма "Мора" / PREMIER

Даня (Андрей Мартынов) — молодой блогер, готовый ради лайков на все: и голову на камеру побрить, и в опасные челленджи вписаться. Так что предложение устроить этнографическую поездку за гонорар и взять в отдаленной деревне интервью у кураторки музея вызывает у него ожидаемый восторг: тут тебе и возможность пообщаться с более популярными коллегами, и достойная оплата за работу, и отдых в загородном коттедже бонусом. Правда, на месте все оказывается не так радужно, а вскоре и вовсе превращается в настоящий кошмар: выжить смогут далеко не все.

Читать 5 отечественных фолк-хорроров, основанных на быличках и легендах
В России не так часто выпускают молодежные хорроры, поэтому выход каждого воспринимается с интересом и долей опаски. Нередко попытки перенести зарубежный формат на отечественную почву выходят в лучшем случае блеклыми, а в худшем — откровенно стыдными. Логично, что картина от новичков — и сценарист, и режиссер дебютировали с «Морой» — также смущала еще до выхода. Как оказалось, скорее напрасно.

Мора (2025)
фото: кадр из фильма "Мора" / PREMIER

«Мора» не особо скрывает источники вдохновения: подача фольклорной составляющей явно заимствована у «Солнцестояния», а после переходит к задорному слэшеру в духе «Пятница, 13е». Последнее местами следует букве жанра предельно дотошно — будут даже юные любовники, которые, как известно, должны умереть первыми. Ну или хотя бы в числе первых.

Даниил Тигулев старательно развешивает ружья с первых минут: по поведению коллег-блогеров Дани становится понятно, что ни о какой настоящей дружбе речи не идет, а от грызни их удерживают только социальные обязательства и репутационные риски. Нужные триггеры прорывают вуаль любезностей и раскрывают истинные лица, что становится своего рода отправной точкой для кошмара. Конечно же, на деле все куда сложнее, и одной крепкой дружбы для спасения было бы, скорее всего, недостаточно, однако героям хотя бы удалось бы оказать какое-никакое сопротивление. Если бы не важное но, суть которого скрывается в названии картины.

Мора (2025)
фото: кадр из фильма "Мора" / PREMIER

Среди прочих легенд и побасенок, которые узнают блогеры во время поездки, им рассказывают о различной нечисти и их проделках — от Бабы Яги и леших до подменышей и банников. Часть нечисти в итоге оказывается более чем реальна, причем некоторые из чудищ появляются в крайне неожиданных версиях. Впрочем, главный аттракцион — вовсе не домовые и лешие, а созданный для фильма Мельник — гигант с деревянной маской, вооруженный вилами, которого можно увидеть в прологе картины. Разумеется, он там неспроста, и его появление в основной истории — вопрос времени.

Читать Как с годами менялись маняки в кинематографе
Мельник напоминает типичного злодея слэшеров: он нетороплив, методичен в своих действиях и способен настичь незадачливую молодежь где угодно. Выглядит стильно, но фактом присутствия немного разочаровывает: все же ожидалось, что «Мора» полностью пойдет по пути фолк-хоррора и сосредоточится на уже существующей нечисти, а не предложит собственную. Видимо, это своего рода дань уважения жанровой классике — все же большинство слэшеров опираются на колоритного убийцу, так что отказываться от такого было бы попросту неправильно. А вот почему нельзя было вместо Мельника взять условного лешего или вурдалака — вопрос открытый.

Мора (2025)
фото: кадр из фильма "Мора" / PREMIER

Впрочем, куда важнее, что Мельник «работает» как монстр: угроза практически пальпируема с экрана, являясь ключевым шоу-стоппером. Есть, впрочем, и другие, где как раз и происходит большая часть контента, отвечающего за «фолк»: например, героям встретятся банник и Баба Яга — встреча, очевидно, будет не самой радостной.

Финал «Моры» удивляет, причем дважды: сначала на уровне проговариваемой морали — очевидной, но от этого не менее неожиданной, — а перед самыми титрами и вовсе подкидывает две сценки, переворачивающие взгляд на происходящее. Первая раскрывает истинную суть названия картины, вторая работает скорее как «пасхалка», заставляя усомниться в личности Мельника: выглядит скорее как невинная шутка, но можно считать и как занятный комментарий о блогосфере в целом. Как воспринимать, разумеется, оставлено на зрителя — намеки и должны оставаться намеками.

Мора (2025)
фото: кадр из фильма "Мора" / PREMIER

«Мору» не назвать откровением, но это интересный эксперимент для российской хоррор-индустрии: мало кто пытается настолько же дословно воспроизвести слэшер на отечественной почве, благодаря чему смотреть фильм вполне увлекательно, пусть он и не лишен недостатков. Финал оставляет надежду — не для героев, а для зрителя: глядишь, в будущем Даниил Тигулев и Алексей Федорко смогут выработать собственный стиль и стать крупными именами в жанре.

«Мора» в онлайн-кинотеатре PREMIER с 31 октября.

«Мора»

что почитать?

