«Голосовой помощник»: Следствие ведет ИИ

5 ноября 2025
В российский прокат выходит «Голосовой помощник» — герметичный сай-фай триллер про нейросеть, возомнившую себя Агатой Кристи. Конечно, не без помощи людей, решивших привлечь искусственный интеллект к расследованию таинственной смерти. Над фильмом работали режиссер Олег Витвицки и сценаристка Лерика Витвицки — творческий дуэт, снявший ироничный мета-сериал «Мокьюментари» про изнанку киноиндустрии. На этот раз история более универсальная и злободневная, напоминающая, что даже если у вас нет паранойи, то это еще не значит, что за вами никто не следит.

Голосовой помощник (2025)
фото: Кадр из фильма «Голосовой помощник» / ЦПШ

Компания приятелей отправляется на выходные в съемный загородный дом. В планах у ребят — шашлыки, игристое и отдых от городской суеты. Всех героев связывают давние дружеские отношения, некоторых — работа, а еще и запутанные романтические истории. Ваня (Илья Антоненко) встречается с Катей (Полина Федина), и меньше года назад они потеряли ребенка — у девушки случился выкидыш. До Кати девушкой Вани была Оля (Юлия Джулай) — она здесь же, в той же компании, со своим мужем Ромой (Борис Дергачев). Пятый – Дима (Владислав Ценев), чья возлюбленная и лучшая подруга все той же Кати, Алена (Виолетта Онор), трагически погибла не так давно. Вспоминать все печальные события никто вроде бы не собирается, но у умного дома, куда заселяется компания, другие планы. В какой-то момент из колонки, напоминающей куклу-неваляшку, раздается приятный женский голос, предлагающий гостям сыграть в игру. Как известно, такие предложения в кино не сулят ничего хорошего, да и отказаться, что тоже весьма кинематографично, невозможно — через считанные минуты нейросеть заблокирует все двери и заставит друзей по очереди выполнять не самые приятные задания. Все ради того, чтобы узнать, кто из них убил Алену.

Голосовой помощник (2025)
фото: Кадр из фильма «Голосовой помощник» / ЦПШ

Вариация на тему классического детективного сюжета выходит у Витвицки одновременно и простой, и, в том числе благодаря этой незамысловатости и лаконичности, весьма хорошо скроенной. Градус напряжения растет, все тайное становится явным — флэшбеки, связанные с Аленой и последними днями ее жизни, проливают свет на темное прошлое с виду благопристойной компании. Состоявшиеся, успешные, счастливые люди на поверку оказываются, конечно, с гнильцой, а дружба, в которой они все клянутся друг другу, не выдерживает проверку неконтролируемой ревностью.

Исполнители, конечно, отыгрывают типажи, но делают их не картонными, а объемными и живыми. Последнему не в последнюю очередь способствует адекватный в своих репликах и диалогах сценарий — в кои-то веки люди в кадре говорят также, как люди в жизни. Выгодно выделяются Владислав Ценев в роли рокового красавца, и Борис Дергачев в одновременно и привычном и неожиданном для себя амплуа, которое само по себе становится своего рода твистом.

Голосовой помощник (2025)
фото: Кадр из фильма «Голосовой помощник» / ЦПШ

Впрочем, поворотов в фильме несколько, и каждый довольно крутой — автомобильные метафоры уместны как никогда, ведь электрокар одного из героев также участвует в нейросетевой игре на выбывание и выживание. Все происходящее чем дальше, тем больше обрастает новыми подробностями и слоями, и технологии в фильме перестают казаться совсем уж фантастикой, выдуманной исключительно ради саспенса. Конечно, здешняя колонка — плод авторского воображения, однако ее появлению находится объяснение, и оно настолько соотносится с действительностью и реальными страхами любого человека сегодня, что вымышленный кровавый слэшер, которым в какой-то момент оборачивается «Голосовой помощник», вряд ли напугает зрителя сильнее. Создатели весьма иронично обыгрывают и всеобщую, без преувеличения глобальную, паранойю, связанную с тотальной слежкой — сценарий вполне бы подошел для одной из серий «Черного зеркала» — и остроумно жонглируют жанровыми клише, заставляя ностальгировать о временах, когда в детективах дверь открывал убийца-дворецкий, а не умная колонка.

«Голосовой помощник» в прокате с 6 ноября.

«Голосовой помощник»

ДетективНаталия ГригорьеваНаучная фантастикаРоссийские фильмытриллер
персоны
Илья АнтоненкоЛерика ВитвицкиОлег ВитвицкиБорис ДергачёвЮлия ДжулайВиолетта ОнорПолина ФединаВладислав Ценёв
фильмы
Голосовой помощникМокьюментариЧёрное зеркало

