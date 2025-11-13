Святой монстр: «Франкенштейн» Гильермо дель Торо — мрачная сказка о жажде принятия

что почитать?

Интервью Георгий Даниелянц: «Без участия человека нейросеть не придумает, как правильно рассказать историю» Режиссер сериала «Нейровася» — о работе с нейросетями и Владимиром Епифанцевым

Главная тема Отменили МакМерфи: Как «Пролетая над гнездом кукушки» из гимна свободе превратился в токсичное кино 50 лет спустя «новая этика» переворачивает фильм Милоша Формана с ног на голову

Лайфстайл 41-летняя Валерия Гай Германика стала бабушкой 17-летняя дочь режиссёра родила первенца

Спутник телезрителя «Ламборгини: Человек-легенда»: Не чурайся трактора, купивши спорткар В ночь с 11 на 12 ноября, 01:10, ТНТ