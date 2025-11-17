Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
«Иллюзия обмана 3»: Старики-волшебники

17 ноября 2025
В российский прокат вышла «Иллюзия обмана 3» — новая часть знаменитой магической франшизы про иллюзионистов, которые с помощью фокусов восстанавливают справедливость. С выхода предыдущей части прошло целых девять лет, а всей серии и вовсе исполнилось 12 – режиссеры менялись каждый раз, и очередной сиквел не стал исключением. Постановщиком третьей «Иллюзии обмана» стал Рубен Фляйшер, снимавший «Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Венома» и «Анчартед». На экране не только появились новые молодые персонажи, но вернулись все «старички» – даже Марк Руффало в виде голограммы – и это может как порадовать, так и разочаровать поклонников, которые пришли смотреть магию, а не разборки миллениалов и зумеров.

Зрители наблюдают, как знаменитые «Всадники» проворачивают трюк с исчезновением денег из криптокошелька одного из присутствующих в зале – мероприятие выглядит подпольным, и полиция не заставляет себя ждать. Публика разбегается, а фокусники испаряются со сцены – буквально. Оказывается, что все они были голограммой, придуманной компанией молодых иллюзионистов. Боско (Доминик Сесса), Чарли (Джастис Смит) и Джун (Ариана Гринблатт) возвращаются в свою конспиративную квартиру, которую они заняли как сквоттеры – и встречают там Дэниела Атласа (Джесси Айзенберг). Который сперва, конечно, обвиняет их в краже личности во имя обогащения, но позже переходит к истинной цели своего визита – Атлас вновь получил карту Таро от организации «Око». А это значит, что для фокусников есть новое задание – и так как оригинальные «Всадники» разбежались кто куда, то в напарники Дэниел приглашает талантливую молодежь.

Боско, Чарли и Джун, конечно, соглашаются, их цель – украсть самый большой алмаз в мире, камень в форме сердца, принадлежащий семье Вандерберг. Это и клан, и компания, занимающаяся добычей и торговлей бриллиантами – драгоценности продают отъявленным негодяям, которые таким образом отмывают грязные деньги. Миссия благородная – надо разоблачить главу корпорации, Веронику Вандерберг (Розамунд Пайк), которая на днях собирается показать «сердце» миру на мероприятии в Антверпене. Прибыв туда, Атлас и его новые напарники встречают всех остальных «Всадников» — и Джека (Дэйв Франко), и Меррита (Вуди Харрельсон), и даже покинувшую команду после первого фильма Хэнли (Айла Фишер). Оказывается, и они получили приглашение поучаствовать в магическом ограблении — что ж, расширенным составом (и это еще не все!) провернуть столь сложное дело будет куда проще.

Фильм-бенефис, встреча бывших одноклассников и демонстрация достижений франшизы – «Иллюзия обмана 3» не старается сказать новое слово, пользуясь накопленным кредитом доверия и известными лицами в кадре. Безусловно, есть и фокусы, некоторые весьма забавные и изобретательные – есть даже декорации и интерьеры, превращенные в иллюзионистскую витрину. Но вот есть ли магия – и кино в целом, и конкретной серии фильмов в частности – большой вопрос. Любимцы публики, как и их герои, будто выходят на бис и на поклон, купаясь в лучах славы и приготовившись почивать на лаврах. Не минус, а заслуженный ход, на который и персонажи, и актеры имеют право, и которым грех не воспользоваться, если говорить уже о продюсерских и режиссерских амбициях.

Новые герои вписываются в концепцию и в кадр, к тому же дают повод завести пусть уже и не оригинальную, но все еще актуальную дискуссию о конфликте поколений – в данном случае, типичных миллениалов, коими являются «Всадники», и типичных же зумеров, к которым относятся Боско, Чарли и Джун. Сперва обе группы подзуживают и подкалывают друг друга, называя одних детьми, других стариками. Однако постепенно образуются группы по интересам, старшие объединяются с младшими, и последние начинают признавать авторитеты великих, а первые – уважать таланты новичков. Умилительное и необходимое общему делу единение – враг-то оказывается серьезным. Нордическая злодейка Розамунд Пайк напоминает ее же героиню из «Исчезнувшей» Финчера — кажется, что такую невозможно обмануть. И действительно Вероника и сама оказывается той еще фокусницей, несколько раз подвергая весь план срыву и даже отправляя иллюзионистов на верную смерть. Зритель, думается, в моменте не будет уверен в хэппи-энде, и это сомнение однозначно идет картине на пользу.

«Иллюзия обмана 3» в прокате с 13 ноября.

