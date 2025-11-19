Галстук, ты сейчас умрешь: «На выброс» — потрепанная «История игрушек» Константина Бронзита

Российский прокат готовится «На выброс»: Константин Бронзит снял приключенческую комедию, чьими героями стали ненужные хозяевам вещи. Премьера мультфильма о том, что чужое мнение не делает нас мусором, состоялась на кинофестивале «Маяк», а теперь притчу для самых маленьких (от шести лет) можно увидеть в кинотеатрах. Алексей Филиппов размышляет, кто, куда и зачем направляется в новой работе живого классика.
Мак (Андрей Лёвин
) — стильный оранжевый галстук, как в песне группы «Браво». Всю жизнь он провел на шее богатого мужика, у которого есть особняк, спорткар и, видимо, столько денег, что хоть каждый день в бутик. Однажды ему надоедает яркая тряпочка на шее, и верный аксесуар оказывается на обочине, практически в куче мусора. Там, где обитают подавленный матрац, хромой стул, щербатая печатная машинка, погасшая настольная лампа (привет, Pixar
), воскресшие шпроты и другие некогда друзья человека. Фабричный мажор, конечно, не считает себя хламом и на окружающих поглядывает свысока, но его ждет одиссея морального и буквального преображения. Наслужавшись пакета-проповедника Эзотерия (Михаил Черняк
), брошенные предметы отправляются на поиски Великого разделителя, который дарует им новую жизнь. Мак примыкает к «крестовому походу» вещей, рассчитывая вернуться к хозяину, но планы быстро и неоднократно поменяются.
Одушевление утвари входит в число древнейших заклинаний анимации, которому уже больше века находят самое разное применение: от сказочных нравоучений в духе «Мойдодыра
» до упражнений на эмпатию, подобно революционной «Истории игрушек
», где некогда любимые фигурки мальчика Энди буквально отправляются на чердак истории. Двукратный номинант «Оскара» Константин Бронзит
, чередующий авторские мультфильмы («Мы не можем жить без космоса
») с хитами проката («Лунтик. Возвращение домой
»), сделал еще один шаг по, казалось бы, исхоженному маршруту. Герои «На выброс
» — не просто ожившие предметы быта, подобно чайникам да канделябрам в «Красавице и чудовище
», а «вещи с историей», но не столь очаровательные, как обитатели детских спален у Pixar (впрочем, в четвертой части
была неказистая игрушка из одноразовой ложки). Затея довольно амбициозная, тем более трудно представить, кто еще мог бы позволить себе в безжалостных экономических реалиях такой эксперимент. Для сторонних наблюдателей разговоры о хламе, казалось бы, за версту отдают социальной рекламой.
Спутники Мака на самом деле не так уж далеки от ковбоя Вуди и космонавта База — отлитых в пластмассе героев американской истории времен фронтира и космической гонки. Треснувшая вазочка Лили (Юлия Рудина
), просящий каши ботинок Бут (Антон Виноградов
), обремененный жвачкой Чуи (Михаил Хрусталёв
), легкомысленная катушка с клоком ниток Кати (Агата Лёвина
), пожилой телефон-раскладкушка Лестер (Георгий Штиль
) и туалетный освежитель Бриз (Андрей Зайцев
) являют собой «народные типажи». От них обитатель состоятельной шеи, разумеется, далек, хотя англоязычные имена всех собравшихся намекают, что пропасть не так велика. Да и свалка общественных масок довольно условна: башмак-пролетарий с грубоватым чувством юмора такой же артефакт вневременья или далекой старины, как и цитирующий отечественных поэтов интеллигент-протосмартфон. Сложно представить (юных) зрителей, которые узнают в персонажах соседей или друзей.
Тем любопытнее, что притча Бронзита, написанная в соавторстве с канадцем Ароном Данном
, продюсером первого «Барсукота
» и «Красного состава
», не сводится к короткому метру. В сущности, перерождение хлама, отчаявшегося и разобщенного, неизбежно происходит в финале, когда перед Маком и Ко открываются небесные врата ресайклинга, дарующего отходам вторую, а то и третью жизнь. Только в будущее, намекает «На выброс», возьмут не всех — и гоп-компании, как-то связанной с жизнедеятельностью (предположительно) российского общества, необходима нравственная трансформация, чтобы вновь нести пользу городу и миру. Как водится в духовных сюжетах, над которыми в мультфильме подтрунивают, ценна непосредственно дорога, а не финиш.
Сам маршрут складывается из разрозненных гэгов: то выброшенные предметы улепетывают от исполинских пылесосов, то оказываются в подвале с крысой-книголюбкой (Регина Щукина
), считающей, что поедание хорошей литературы делает из нее образованную личность, то блуждают по сумрачному лесу (особенно выразительная черно-белая новелла). Приключения делают героев сплоченнее, но не то чтобы раскрывают характеры: кажется, сюжетные повороты рождаются в логике каламбура, которыми пестрят диалоги (с ними помогали стендап-комики Кирилл Селегей
и Алексей Шамутило
), а не как фрагмент большой картины мира. Такая необязательность вступает в конфликт и с интонацией комедии нравов (снятся ли зумерам катушки для ниток?), и с претензией на злободневность (ощущают ли россияне себя на обочине истории?). Явление в сюжете чайки по имени Джонатан Ливингстон (Сергей Мардарь
), чей дед увековечен Ричардом Бахом
, лишь подчеркивает ничем не подкрепленный пафос мультфильма. Мысль о том, что отсутствие признания и заслуг не равно тщетности бытия, и до этого проговаривалась на разные голоса.
Сам подход «На выброс», при отстраненной, декоративной современности, кажется слегка нафталиновым, растущим из логики советских нравоучений. Герои-типажи, эзопов язык, огибающий все острые углы, но не упускающий возможности поддеть так называемых обывателей, россыпь отсылок к культурным авторитетам, которые в современных реалиях на самом деле уже не делят читателей/зрителей на какие-либо касты, не работают как подмигивания «для своих». Мир анимации давно не замкнут на национальных библиотеке и матрице, а утварь способна не только пародировать людские характеры, но и вмещать в себе дух целых эпох, сложную комбинацию человеческого опыта и собственный характер. Символично, что ранее в этом году стартовал аниме-хит «Гатиакута
», где люди, буквально выброшенные на футуристическую свалку, обретают суперспособности благодаря такому же (в глазах общества) хламу. Отслужившее старье при должном уходе там превращается в магические артефакты — в логике синтоизма и народных поверий о цукумогами
(обретших индивидуальность вещей). Хорошо, если юные и не очень зрители осознают непреходящую ценность себя и окружающих, а не увидят в мультфильме деление на тех, кто летает — или же портит воздух. Самой работе Константина Бронзита этой бережности к трещинам и слабостям , кажется, не достает.
«На выброс»
