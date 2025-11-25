На последнем дыхании: «Стометровка» — философская спортивная драма, написанная японским вундеркиндом

Российские кинотеатры готовятся к «Стометровке» — головокружительной спортивной драме по дебютной манге вундеркинда Уото («О движении Земли»), которую экранизировал независимый режиссер Кэндзи Иваидзава («Онгаку»). Лучше понять их творчество и особенности японского спорта нам поможет аниме-канал «Покебол с предсказанием», где давно следят за обоими. Ведь самобытные творческие пути художника и режиссера во многом схожи — и даже стартовали они почти синхронно. Один влетел в индустрию манги со споконом, а затем стал наиболее молодым лауреатом премии Осаму Тэдзуки. Второй, потренировшись на коротких метрах, отважился с крохотной командой на фильм «Онгаку», заявив себя как одного из ярчайших талантов прямо сейчас. Теперь же их творческая энергия сплелась в «Строметровке» — одном из мощнейших переживаний года. О визуальной мощи и захватывающей внятности новинки рассказывает Алексей Филиппов. Кстати, главного героя в дубляже озвучил Дмитрий Чеботарёв!
фото: «Стометровка» (2025) / Русский репортаж
«Почти что угодно… можно решить, пробежав быстрее всех стометровку», — уверен школьник Тогаси. Легконогий от рождения, он носится значительно быстрее одноклассников, чем мгновенно отбивает желание соревноваться даже у самых упертых. Паренек никому не поддается, но и не зазнается: держится скромно, хорошо ладит со сверстниками, даже берется тренировать нелюдимого Комию — новенького в прохудившихся кроссовках, мрачно одержимого бегом. Для него это не веселый досуг, а изнуряющий эскапизм: когда мир вокруг размыт, мысли о проблемах тоже выдувает из головы. Поначалу он безговорочно уступает Тогаси, однако демонстрирует настойчивость синкансэна: ни разбитая губа, ни травма ноги глобального не вредят решимости Комии. Пути юных бегунов стремительно разойдутся, но они, конечно, встретятся снова — уже на национальном уровне.
Как и на стадионе, жизненные траектории спринтеров развиваются параллельно: Тогаси настигает турбулентность раннего успеха, страх поражений и одиночества; Комия видит цель — не видит препятствий, но всё-таки чуть переживает, что организм может не выдержать безжалостной ретивости духа. Так что отдельная дисциплина, которую оба усваивают по-своему, — разговоры с другими атлетами: бегущими ради — или от чего-то. В конце концов, примерно десятисекундная гонка не располагает к анализу проносящегося мимо ландшафта. Тем более если это тернистый карьерный трек, ежедневная битва за битвой. Вот коллеги-соперники и служат верстовыми столбами, чтобы отрефлексировать гонку и, может, увидеть себя со стороны.
фото: «Стометровка» (2025) / Русский репортаж
Стометровка как движок первой большой манги, вероятно, тем и привлекла вундеркинда Уото, что может служить квинтэссенцией жизненного импульса, где в ногу мчатся физика и лирика, социальные установки и персональные устремления. Следом он взялся писать байопик идеи, посвятив «О движении Земли» распространению в умах гелиоцентрической модели мира, как бы этому ни противостояли церковь и инквизиция. Тоже в каком-то смысле забег — пускай и на значительно более продолжительную дистанцию. Маршрут его дебюта вряд ли удивит ценителей спорта или хотя бы произведений о нем: бег — разумеется, не то, чем кажется, поскольку ни одно занятие в жизни человека не равно только себе. Тем более в культурном рельефе Японии, где коллективность вымуштрована постоянным соседством природных катаклизмов. В той же легкой атлетике Страна восходящего солнца достигает лучших результатов, когда дело касается эстафеты 4х100 метров (два олимпийских серебра в 2008-м и 2016-м), нежели соревнований в соло (тут пока зеро).
Легендарный форвард и тренер Йохан Кройф, чью тактику случайно «переоткрыл» в популярном ситкоме Тед Лассо, как-то сказал, что «футбол — это простая игра, но играть в простой футбол — сложнейшая вещь на свете». «Стометровка» пестрит схожими откровениями (особенно блистает национальный рекордсмен Дзайцу), но в то же время демонстрирует мастер-класс по захватывающей внятности. Если Уото грамотно уравновесил персонажей и организовал вокруг них стадион жизненных принципов, то Иваидзава скорректировал повествование для лучшей аэродинамики и наделил практически каждый эпизод необходимой эмоционально-кинетической мощью.
Ворвавшись в мир анимации из игрового кино, где его ментором был «король эрогуро» Тэруо Исии («Оргии в Эдо»), режиссер-самоучка с первых же короткихметров выбрал путь сногсшибательной емкости. Отсутствие художественных навыков он компенсировал экспрессией ракурсов, пластическим богатством ротоскопирования и филигранным таймингом, к которым теперь добавилось стилистическое разнообразие. «Стометровка» в один миг переходит от рисованного жизнеподобия к освежающей субъективности, от мультипликационного реализма — к репортажной документальности, с тяжелым дыханием, оглушающими расфокусами и бесконечными паузам спортивного протокола. Каждый визуальный понт, вроде стирающего краски дождя или роя штрихов, облепивших судорогой ногу, служит внятной прикладной цели: история Уото становится понятна без слов, на уровне импульсов или (для кого-то) мышечной памяти. Так гимноподобная темаХироаки Цуцуми в несколько переступов разгоняется до чемпионской аритмии.
фото: «Стометровка» (2025) / Русский репортаж
Напоследок «Стометровка» будоражит отсутствие удобных выводов. Объявив, что отличия победителя с проигравшим лишь номинальные, а эскапизм предполагает не слепое бегство, но четкое понимание, какой реальности ты страшишься, фильм оставляет зрителей наедине со свистящим в ушах ветром. Есть только миг.
