Развод на дороге: «По-братски» — неожиданная трагикомедия о семейных узах

26 ноября 2025
В российский прокат выходит трагикомедия «По-братски», ставшая режиссерским дебютом для Оксаны Лахно и ее сопродюсера Филиппа Абрютина, которые уже несколько лет продвигают на большие экраны снятые в регионах фильмы на фестивале «Золотой Ворон». Но их совместная лента снята хоть и в снегах, но к жизни малых народов отношения не имеет. В ней «по-братски» выясняют отношения две пары, одна из которых хочет развестись, а вторая – никогда не расставаться.

По-братски (2025)
фото: кадр из фильма "По-братски" (2025) / ПЦ "Молодежные инициативы"

Света (Ирина Темичева) и Антон (Илья Коробко) Лебедевы обсуждают свой развод во дворах непримечательного ЖК, в котором оба не прописаны. Однако чтобы оформить документы, им нужно поехать по месту прописки, в северное Нежнегорье, где, как говорят, вообще никто не разводится. Туда же неожиданно направляется живущая по соседству счастливая семья Бубликов – Валентин (Денис Бузин) и Варя (актерский дебют стендап-комика Варвары Щербаковой) вместе с сыном Платоном (Яков Гущин), – у которых к тому же есть не просто вместительный, но и смешной минивэн, точнее «оленемобиль». Так оказавшиеся на грани развода Лебедевы попадают в машину абсолютно одухотворенных друг другом Бубликов, которые в придачу по дороге знакомят Свету с Антоном с родителями Валентина в исполнении Анны Ардовой и Сергея Баталова.

Роад-муви, созданный творческой парой Лахно и Абрютина, поначалу выглядит как осторожный дебют, где режиссура держится на простых технических основах в духе перемежающихся крупных и общих планов, а оператор, тоже начинающий, Вильдан Аскаров, старательно выстраивает кадр. В диалогах, к тому же, то и дело, транслируются традиционные семейные ценности и шутки на них основанные. Это вам не эсэмэски «Давай разведемся» из «Аритмии». Тут пару Лебедевых соседские доморощенные стендаперы заставляют разговаривать, причем во второй половине ленты артикулированные всеми сторонами слова выстраиваются в довольно витиеватый месседж, оказывающийся гораздо сложнее, нежели предвещает заявленный создателями жанр «поехавшей комедии» и название картины.

Развод на дороге: «По-братски» — неожиданная трагикомедия о семейных узах
фото: кадр из фильма "По-братски" (2025) / ПЦ "Молодежные инициативы"

«По-братски» поначалу выглядит типичной малобюджетной комедией, но постепенно вступает на территорию игры чуть ли не в отечественного «Капитана Фантастик», где яркий Вигго Мортенсен вез в большой мир воспитанных в лесу детей для того, чтобы пережить в том числе личную трагедию потери и собственную травму. Вместо яркого пиджака Мортенсена у героя Дениса Бузина – вязаный свитер с оленями, а помимо одетого в забавное кигуруми ребенка на заднем сидении еще и двое взрослых, мечтающих отделаться от наставлений счастливых Бубликов, болтливым оптимизмом неожиданно вскрывающих истинные чувства Лебедевых и их – одну на двоих – травму.

Во многом дурацкое название «По-братски» будто бы обещает брутальный разговор о мужском и важном, однако в итоге фильм аккуратно, не без нежного и поддерживающего юмора, говорит, скорее, про женщин и ту боль, от которой не застрахован никто, но которой очень сложно поделиться с другими, в том числе самыми близкими людьми. И тем удивительнее, что картина, начинающаяся почти как агитация нынешней семейной политики, где все должны рожать, завершается прекрасной мыслью о важности жизни не только детей, но и взрослых, способных самостоятельно сделать выбор в пользу своего будущего – такого, каким хотят и могут видеть его сами.

«По-братски» в кинотеатрах с 27 ноября.

«По-братски»

№ 1
Angelika77   26.11.2025 - 21:43
По трейлеру не поняла, зачем автомобиль украшать в виде оленя. Вообще странная семейка какая-то. читать далее>>
Всего сообщений: 1
"По-братски" (2025)
"По-братски" (2025)
"По-братски" (2025)
"По-братски" (2025)
Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»
Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»
Креативный продюсер и сценарист «Невероятных приключений Шурика» – об оммаже не только фильмам Гайдая, но и «Форресту Гампу», отношении к хейту и режиссерских амбициях
3 комментария
