«Шальная императрица»: Мягкая сила России

В кинотеатры врывается «Шальная императрица» — комедия Радды Новиковой, известной по трем сезонам «Девушкек с Макаровым» и продолжения «Триады». Присущий режиссеру ироничный взгляд на мир отличает и новый проект, рассказывающий об уроках женской магии, которые преподает современным девушкам одна именитая царственная особа.
фото: кинокомпания "Наше кино"
У трёх молодых петербурженок жизнь летит кувырком. Валя (Алиса Стасюк), эрудированный экскурсовод и историк, уверена, что её полнота не по вкусу современным мужчинам — по крайней мере тем, кто интересен ей самой. Оля (Ангелина Стречина), наоборот, девушка модельной комплекции, очаровательная и рассеянная мать троих детей — из-за материнской гиперответственности не может ходить на свидания. Лере (Зоя Бербер), делающей карьеру в строительстве, очень трудно стать во главе бригады из мужчин. Что остаётся делать подругам в такой ситуации? Собраться ночью вместе, излить друг другу печали и вызвать в качестве моральной поддержки дух Пушкина Екатерину II, заплетающимися языками многократно выговорив «София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, явись».
И она явилась. Во всём царском величии императрица прошла по улицам Санкт-Петербурга, наводя порядок властной и сильной — в прямом смысле — рукой. До такой степени, что вызвала интерес правоохранительных органов. По счастью, подруги быстро воссоединились со своей теперь уже подопечной, объясняя ей нюансы жизни в XXI-м веке. Нюансы, однако, императрице пришлись весьма по душе, как и внезапно встреченный галантный «кучер кареты» с говорящей фамилией Потёмкин (Фёдор Гамалея).
фото: кинокомпания "Наше кино"
Симпатизируя незадачливым «колдовкам», царица мягко поправила их жизнь, одной показав, что женская сила ярче проявляется в крупных формах; другой — намекнув, что нужно уметь делегировать обязанности и освобождать время для себя; третьей — что не обязательно мериться силой с мужчинами, когда можно завоевать их уважение капелькой хитрости. Так Умница, Начальница и Простушка, которым не хватало царя (простите, Царицы) в головах, наконец-то её обрели.
Кажется, что Ирина Пегова, сыгравшая совсем не бронзовую Екатерину Вторую (кстати, поклонников актрисы в фильме ждёт забавная «пасхалка»), искренне наслаждается своей ролью — вдвойне сложной для представления уважаемой исторической фигуры в комическом ключе. Её Императрица, властная и игривая одновременно, настолько живой персонаж, что хочется оставить её в нашем времени и наблюдать за дальнейшими приключениями, но нельзя. Из-за присутствия царицы современность начинает несколько набекрениваться в очень неприятную для всех сторону — ведь в своём веке Екатерина II ещё не успела провести реформу образования (отнюдь не мелочь для героев, учитывая, как быстро их «Яндекс» стал «Дворяндексом»). Без мягкой женской силы, совсем непохожей на мужскую, отечество окажется в опасности. Каждый должен делать своё дело вовремя, и каждая женщина должна быть собственной царицей — блистать, властвовать и шалить. И знать, что прекрасный принц может оказаться совсем рядом с тобой. По крайней мере, верить в это очень приятно.
