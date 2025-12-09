Погоня за хвостом: «Зверополис 2» — вторичный и сомнительный мультфильм-миллиардер (почти)

В международном прокате возвели «Зверополис 2» — продолжение анимационного хита Disney, который уже собрал почти миллиард долларов. Прогнозируют еще столько же или как минимум половинку, а вот Алексей Филиппов считает, что сиквел получится — ни два, ни полтора. Как за десять лет франшиза растеряла остроумие и связь с реальностью, читайте в рецензии.
На планете Миллер из «Интерстеллара», куда занесло команду Джозефа Купера (Мэттью Макконахи), один час равнялся семи земным годам — таково гравитационное воздействие черной дыры. Зверополис, судя по всему, находится где-то неподалеку: минувшие с первой части десять лет в мире антропоморфных животных оказались всего неделей. Вчерашние звезды Джуди Хоппс (Джиннифер Гудвин) и Ник Уайлд (Джейсон Бейтман), спасшие город от коварного замысла мисс Барашкис (Дженни Слейт), вновь погрязли в полицейской рутине, где им не доверяют нормальные задания по причине «маленькости».
Они, конечно, плюют на субординацию и для начала устремляются в погоню за нечистым на лапу таможенником-муравьедом, а затем устраивают переполох на вечеринке в честь столетия Зверополиса. Там с размахом чествуют инженерный гений Рысевича, построившего Стены стихий. Благодаря им животные из разных климатических зон мирно сосуществуют в одном городе. Единственным исключением из утопии оказались рептилии, которых аккурат век назад изгнали из города-мечты за покушение на того самого отца-основателя. С тех пор млекопитающие всех сортов цепенеют от одного упоминания хладнокровных и нередко ядовитых созданий — однако у этой истории есть и другая версия. Объявившаяся на празднике болотная гадюка Гари (Ке Хюи Куан) похищает дневник инженера, а при встрече с Джуди настаивает, что покушение на Рысевича — миф. Та верит словам незнакомца, а значит, надежда на торжество справедливости есть.
Трудно игнорировать, что первый «Зверополис», когда-то награжденый «Оскаром», вышел в совершенно другом мире. До обретения стримингами могущества, первого срока Трампа, подчеркнувшего раскол общественных взглядов в США, пандемии, массового обострения международных конфликтов, скупки одними корпорациями (Disney/Netflix) других, поменьше (20th Century Studios/Warner Bros.). В культурной плоскости — закончились «Игра престолов» и «Атака титанов», вспыхнул кометой феномен «Игры в кальмара», супергеройская мода пошла на спад, уступив место адаптациям видеоигр («Майнкрафт»), в Pixar принялись клепать сиквелы за пределами «Истории игрушек», благодаря чему их стали обходить находчивые проекты Sony Pictures Animation («Человек-паук: Через вселенные», «Кей-поп — охотницы на демонов»), а мировой рекорд по анимационным сборам уехал в Азию («Нэчжа побеждает царя драконов»). Проще говоря, картина мира значительно усложнилась — из-за усиления позиций домашнего смотрения, последствий (само)изоляции, окончания ряда франшиз-событий, которые «объединяли всех», воспаления исторических ран и так далее.
Конечно, даже в таких обстоятельствах у сиквела высокий кредит доверия: скажем, часть преданной аудитории выросла в родителей, готовых отправится в зоотопию уже вместе со своими детьми. Судя по околомиллиардным сборам, «Зверополис 2» оправдывает надежду на безопасный семейный аттракцион, где между гэгами проскакивают азы «колониальной теории для самых маленьких». Сто лет назад рептилий оболгали и изгнали, присвоив их земли, а теперь Рысевичи, не утратившие могущества за целый век, намерены еще расширить владения Тундратауна. Новый градоначальник-марионетка Брайан Ржевальский (Патрик Уорбертон), в прошлом звезда боевиков, разумеется, копытом не ударит, чтобы встать на защиту пролетариев Болотного базара. Именно там, среди моржей-реднеков и прочих маргинализированных видов, скрываются редкие представители рептилий, оставшихся в Зверополисе. В общем, пока Хоппс и Вайлд мечутся по разным секторам животной утопии, картина вырисовывается довольно безрадостная, но и противоречивая.
Тем удивительнее, насколько обильно режиссеры-сценаристы Джаред Буш и Байрон Ховард, работавшие над первой частью и «Энканто», прибегают к культурным стереотипам, рассказывая об их вреде. Возможно, гэг про мнимую слоновью боязнь мышей или этнографическую карикатуру с горными козлами в альпийских народных костюмах можно списать на мультипликационную условность, но подобное встречается и в более значимых моментах. Элита здесь представлена в виде рысей-антагонистов — видимо, из-за популярности их меха у аристократов Средневековья. Понятно, что в сиквеле требовалось масштабировать историю и вводить новые конфликты, считывающиеся на уровне общих мест, но импульс «Зверополиса», казалось бы, заключен в другом.
После разрядки внутрисоциальной напряженности пришло время разобраться с нетерпимостью к «другим» — как никогда актуальной на фоне мигрантофобии планетарного масштаба (страх, на котором ярко играет Трамп образца второго срока). При этом историческая плоскость, возникающая с фактом изгнания столетней давности, не усложняет конфликт, а делает его плоским. В логике фильма получается, что одна семья, подобно Рокфеллерам, правит Зверополисом, где может назначать мэров и выселять целые кварталы, а с другой стороны — есть огромная общность, почти без остатка изгнанная из города. Получается, что Буш и Ховард одновременно играют на поле теорий заговора в духе «глубинного государства» (за конспирологию отвечает бобриха-влогерка с голосом Фортун Феймстер), рассказывая при этом об угнетении (коренных) народов, в чем можно увидеть параллели с ранней историей США, советскими массовыми депортациями, геноцидом армян в Османской империи, практиками «культурной ассимиляции» уйгуров в Китае (там, кстати, мультфильм собрал порядка $120 миллионов), бесчисленными примерами антисемитизма или, напротив, критикой происходящего в Газе.
Почти наверняка конкретных параллелей сценаристы не закладывали — просто сочиняли очередную духоподъемную историю о всем хорошем против всего плохого, где через запятую идут уморительные зверьки и каламбуры, символ года (змея!) и напоминание, как важно разговаривать в паре (на работе и в отношениях), а также цитаты в диапазоне от «Рататуя» до «Сияния» (на минуточку, хоррора об ужасе исторической вины). Только на фоне 2025-го, где всё громче раздаются залпы ресентимента и формируются новые пласты взаимного недоверия, такая пробежка по городу кажется настолько же неубедительной, как и повторение трюка «робкий персонаж оказывается злодеем». История, конечно, ходит кругами, но у нее хотя бы меняются «сценаристы».
