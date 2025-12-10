«Дело семейное»: Своих не бросаем

С 11 декабря в российский прокат выходит «Дело семейное» (Adulthood) — второй полнометражный фильм режиссёра Алекса Уинтера, впервые представленный на Международном кинофестивале в Торонто. В центре сюжета, балансирующего на грани триллера и черной комедии, — дуэт Джоша Гада и Каи Скоделарио, играющих брата и сестру, для которых взросление начинается с необходимости скрыть родительское преступление 30-летней давности.
фото: Trouper Productions, Olive Hill Media, Many Rivers Productions, Fresh Fish Films
После того как у пожилой матери семейства Джуди (Ингунн Омхольт) случается инсульт, её дети — инфантильный сценарист-неудачник Ной (Гад) и вечно тревожная сестра Мэг (Скоделарио) — приезжают, чтобы подготовить к продаже родительский дом. Среди хлама в заплесневелом подвале они обнаруживают замурованный в стену скелет соседки Пэтти, пропавшей много лет назад. Первый импульс Мэг — позвонить в полицию. Однако Ной, чья жизнь крутится вокруг травки и порно, а будущее зависит от грядущего наследства, пускает в ход убийственную логику: сперва «Нас засудят, мы потеряем дом», затем «Вероятно, мама с папой совершали ошибки, но мы их любим» и в конце концов «Твои дети будут думать, что их бабушка — убийца, а муж подаст на развод». Именно он, а не более ответственная на вид сестра, становится инициатором фатального решения: избавиться от тела, чтобы «спасти» семью и репутацию.
Заметание следов старого преступления моментально выходит из-под контроля: брошенный в болоте труп Пэтти уже утром находят экологи, и полиция по слепку зубов устанавливает личность убитой. Далее в игру вступает сиделка-шантажистка (Билли Лурд), сумевшая расслышать в бормотании Джуди признание в убийстве, её бывший муж-парикмахер, грозный на вид, но в действительности мирный, а также психически нестабильный кузен Боуди (Энтони Кэрриган) с криминальным прошлым, которого Мэг и Ной привлекают, чтобы припугнуть обнаглевшую вымогательницу. Так мелкая и, казалось бы, прагматичная ложь запускает неотвратимую цепную реакцию, где каждая последующая попытка всё уладить влечет за собой еще более кровавые и абсурдные проблемы.
фото: Trouper Productions, Olive Hill Media, Many Rivers Productions, Fresh Fish Films
Сила фильма, впрочем, не в криминальном сюжете с разоблачением лжецов, а в детальной проработке главных героев и их последовательной психологической трансформации. Перед нами конфликт брата и сестры, являющихся полными противоположностями. Джош Гад поначалу играет Ноя вызывающим эгоистом и зарвавшимся циником, который по мере роста ставок теряет самообладание, паникует, трусит и теряет лицо. Мэг в исполнении Каи Скоделарио, напротив, становится стержнем истории, начиная путь как хорошая жена, дорожащая мнением мужа, и мать, постоянно испытывающая страх за детей (один — инсулинозависимый). Однако по мере того как ситуация катится в ад, именно в ней просыпается холодная уверенность и стратегическая решимость. К финалу они с братом кардинально меняются ролями: растерянный Ной готов сдаться властям, Мэг же берет под контроль всю безумную ситуацию и превращается в истинную главу семьи, берущую на себя ответственность за всех — от недееспособной матери до обалдевшего от происходящего брата.
Отчасти фильм Уинтера наследует традициям провинциальных черных комедий с их сатирой на гнилую изнанку «нормальной» жизни. Только его главный тезис – куда более циничный и в то же время парадоксально трогательный (на что, к слову, сетуют некоторые ханжи, обвиняющие картину в оправдании зла). Насилие и дичь совершаются здесь исключительно ради спасения семьи. Мотивация главных героев — «мы должны держаться друг друга несмотря ни на что» — в контексте криминальной комедии выглядит саркастичной и свежей метафорой. Это ключевое отличие от, к примеру, провокационной и также полной насилия комедии Кирилла Соколова «Оторви и выбрось», где члены семьи хотят, но не могут разорвать кровные узы, мучая друг друга будто по роковой наследственной программе. В «Деле семейном» яблоко тоже падает недалеко от яблони, но у американцев совершенно другие скрепы: родственные связи оказываются крепче, чем совесть, стыд и здравый смысл.
фото: Trouper Productions, Olive Hill Media, Many Rivers Productions, Fresh Fish Films
Нельзя сказать, что «Дело семейное» открывает что-то радикально новое в жанре, однако оно оказывается на удивление точным высказыванием о природе «взрослости», не даром оригинальное название фильма – Adulthood («Зрелость»). Фильм убедительно доказывает, что взрослыми нас делает не возраст, а готовность принять на себя груз общих грехов, ответственность даже за самых нерадивых родственников. А у кого они радивые?
