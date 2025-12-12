Кино-Театр.Ру
«Невероятные приключения Шурика»: Не переключайте эту лабубу

12 декабря 2025
С 11 декабря в прокат, а 31 декабря в эфир ТНТ выходит новогодний музыкальный фильм-балаган «Невероятные приключения Шурика». Ответственные за производство «СамоИронии судьбы» и «Небриллиантовой руки» режиссеры и сценаристы Роман Ким и Миша Семичев, а также продюсеры «Газпром-Медиа Холдинга» снова берут советскую классику как основу, добавляют старые и новые мемы, ритмичные клипы, эстрадных звезд и щедро приправляют всё это иронией. Получится ли у них в очередной раз накормить страну праздничным «оливье» из общеизвестных цитат и актуальных шуток? Судя по всему — да.

Невероятные приключения Шурика (2025)
фото: "Невероятные приключения Шурика" / ТНТ

Сундучок культурной памяти открывает диктор советского телевидения Анна Николаевна Шатилова, настоятельно требующая перевести телефоны в беззвучный режим и не шуршать попкорном. «Уважаемые скуфы, не пишите, что мы испортили классику», — строго распоряжается 87-летняя народная артистка, на старте снимая все претензии душных критиков от искусства. Сразу за предупреждением возникает пародийная реконструкция «Форреста Гампа»: летящее пёрышко опускается на грязные кеды Шурика (Тимур Батрутдинов), сидящего на лавке с коробкой «Дубайского шоколада». Свою историю любви к Нине он начинает рассказывать случайной оказавшейся рядом Ольге Бузовой, затем визави будут меняться, всякий раз удивляя. Правила игры весьма условны: перед нами не ремейк одной единственной фильмы, а свободное путешествие по вселенной любимого кино – не только по хитам Гайдая, Данелии, Рязанова и других народных кумиров, но даже некоторым западным, засмотренным до дыр произведениям. Новогодний миксер «ГПМ-холдинга» с легкостью перемешивает святое со смешным, а прошлое с современностью.

Сперва Шурик ищет конспект для сдачи экзамена, обливает себя водой из автомата и знакомится с Ниной (снова Марина Кравец, лицом похожая на Наталью Селезневу из «Операции Ы», а пластикой на Наталью Варлей из «Кавказской пленницы), а через какое-то время отправляется на ее поиски. Избранница Шурика не просто спортсменка, комсомолка и красавица, а еще и бьюти-блогер, нутрикоуч и ведущая реалити-шоу «Выжить на Кавказе». В ее кэмпинге все одеты будто скауты из фильма Уэса Андерсона – еще одна карикатура на известное иноземное кино. Сюжет «Кавказской пленницы» взят за основу, из него пришли и товарищ Саахов (Гарик Мартиросян) и дядя Фрунзик (Михаил Галустян), выдающий племянницу замуж против ее воли. В роли Вицина, Никулина и Моргунова – женское трио Трусихи, Балбески и Бывалой (Екатерина Моргунова, Яна Кошкина, Ольга Картункова), справляющихся с кражей невесты ровно так же, как и их прототипы. Сцена с оранжевым спальником, в который по команде пакуется Шурик, а позже зависает над пропастью, зацепившись за сучок, уморительно дополнена съемкой несчастного очкарика на телефон Нины: чтобы «видео залетело в топ», она помогает ему упасть в реку. Молодежный сленг в фильме заточен на хайп и без конца рождает новые гэги. Так, товарищ Саахов, услышавший слово «кринж», немедленно просит «в его доме не выражаться».

Невероятные приключения Шурика (2025)
фото: "Невероятные приключения Шурика" / ТНТ

Карикатурные приключений Шурика усложняются за счет попадания героя Батрутдинова в смежные локации. Тут идут в ход институт статистики из «Служебного романа» и тюремная камера из «Джентельменов удачи». Причем точно воспроизведенные костюмы, прически и локации, как правило, оборачиваются бесстыдно перевернутыми сюжетами. Например, роскошная и неприступная Людмила Прокофьевна (Ляйсан Утяшева) специально превращается в невзрачную мымру в коричневом костюме, чтобы очаровать робкого Новосельцева-Новосексова (Павел Воля), а товарищ Саахов открывает не дворец бракосочетаний, а «Банк им. Саахова», где управляющей служит его влиятельная родственница (Лариса Долина), исполняющая хит Инстасамки «За деньги – да». К слову, этот клип завершается дисклеймером «Снято под влиянием мошенников» — самая актуальная шутка на сегодняшний момент, правда, лишь подчеркивающая бессовестность нашей творческой элиты.

Музыкальный ряд — конечно, главное блюдо этого праздника гедонизма. Легендарная «Песенка про медведей» и классические темы из «Джентльменов удачи» сшиваются с оглушительными вставными клипами на «Сигма-бой», «На лабутенах», «Ты беги-беги», по-новогоднему богатыми и сделанными безукоризненно. На втором плане «Плывет веночек» и еще какие-то песни 2025 года, а солируют завсегдатаи «Голубых огоньков» и ТНТ-шных пародий – Анна Асти, Дима Билан, Полина Гагарина и Филипп Киркоров. Последний – не чурающийся самоиронии – в роли однокамерника Доцента, слепившего себе из хлебного мякиша кровать в стиле барокко, в костюме из армянского лаваша. Король эстрады, без которого Новый год, разумеется, не наступит.

Невероятные приключения Шурика (2025)
фото: "Невероятные приключения Шурика" / ТНТ

Что еще должно смешить: извинения на камеру перед кавказским мужчиной, лабубу, шпагат Анастасии Волочковой, упоминание «Аноры», бочка с разливным просекко вместо пива для троицы уголовниц. Юмор строится на мемах, новых и старых, и мемофицированных кинообразах, счет которых ко второй половине фильма идет уже на десятки. На помощь во время ограбления банка Саахова приходят 11 друзей Оушена, точнее Шурика: Остап Бендер, Мимино, Человек-амфибия, Электроник и Сыроежкин, Лукашин, товарищ Сухов, черно-белый Штирлиц и даже владеющая боевыми искусствами Мэри Поппинс (ее сыграла Ирина Горбачёва, которой придумали сольный и очень эффектный номер). Настоящая команда супергероев, о которых грезят современные кинодеятели. Каст же, в целом, повторяет предыдущие фильмы-пародии ТНТ: Сергей Светлаков, Марина Федункив, Павел Деревянко, Никита Кологривый, Слава Копейкин – знакомые все лица, в крошечном эпизоде снялся даже скептический Сарик Андреасян, недооценивающий силу советского кинематографа.

«Необыкновенные приключения Шурика» глупо разбирать с точки зрения вклада в искусство, это высокопрофессиональное шоу, сделанное с любовью к первоисточникам и бешеным азартом и не без самодовольства. Можно смотреть на происходящее, как на пир во время чумы, а можно как на традиционное застольное развлечение. Все-таки Новый год: как встретишь, так и проведешь. Кстати, финальный титр — «Продолжение следует». А это дает понять, что вселенная советского кино себя не исчерпала, и через год в мешке Деда Мороза снова найдутся неохваченные фильмы.

«Невероятные приключения Шурика» в кинотеатрах с 11 декабря.

«Невероятные приключения Шурика»

