Поднимите мне веру! «Достать ножи: Воскрешение покойника» — мрачный детектив о надежде

анонс

«Невероятные приключения Шурика»: Не переключайте эту лабубу

Черная комедия о том, что преступления сплачивают родственников

«Дело семейное»: Своих не бросаем

Постановщица «Сырого» и «Титана» разочаровала Канны. Справедливо ли?

Время — песок: «Альфа» Жюлии Дюкурно — притча о ВИЧ, которую не покажут в России

9 декабря

Погоня за хвостом: что не так с мультфильмом «Зверополис 2»

Миллиардные сборы и номинация на «Золотой глобус» не показатель?