Поднимите мне веру! «Достать ножи: Воскрешение покойника» — мрачный детектив о надежде

Почти десять лет минуло с тех пор, как Райан Джонсон, режиссер «Кирпича» и «Петли времени», связался с Disney и снял максимально находчивый фильм во вселенной Star Wars (как минимум — лучшую часть новейшей трилогии). Многие фанаты приняли в штыки визионерство и заигрывания с каноном, так что следующим проектом самобытного автора оказался герметичный детектив формата whodunit («Кто это сделал?»), сам неожиданно разросшийся во франшизу. Вряд ли, сочиняя «Достать ножи», Джонсон помышлял, что станет идеологом целого детективного направления, где подчеркнуто старомодные лекала оживают благодаря узнаваемым типажам и шрамам современной Америки. Однако Knives out превратились в трилогию (и вряд ли это конец), а на телевидении режиссер удачно отреставрировал противоположную формулу, выпустив «Покерфейс» — роад-муви, существующем по заветам «Коломбо»: убийца известен, вопрос, как его поймают. Теперь автор, когда-то «воскресивший покойника», каким многим виделся детективный жанр, объясняет, «в чем его вера».
Преподобного Джада Дуплентиси (Джош О’Коннор) за вспыльчивый нрав ссылают из Нью-Йорка в удаленную церковь Богоматери вечной стойкости, где всем заправляет потомственный священнослужитель Джефферсон Уикс (Джош Бролин). Монсеньор довольно ревностно следит за немногочисленной паствой, а себе позволяет различные слабости. Молодому коллеге он с порога исповедуется в регулярной мастурбации и желании владеть дорогой машиной. Следующие девять месяцев отец Джад будет наблюдать, как пастор раздувает культ личности и уверенность прихожан, что мир враждебен, а значит, нужно сомнуть ряды и дать отпор чему бы то ни было. В общем, практика Уикса, который не жалует новых слушателей и старается их всячески распугать, напоминает руководство сектой. Когда же очередная алкогольная пауза в проповеди оборачивается убийством гуру, все подозрения падают на Дуплентиси.
фото: Netflix, T-Street
Пока сторонники Джефферсона уверены, что уже сложили два и два, глава полиции Джеральдина Скотт (Мила Кунис) обращается за помощью к легендарному сыщику Бенуа Бланку (Дэниел Крэйг). Звезда проекта возникает на авансцене минут через 30 после начала фильма — так Райан Джонсон недвусмысленно подсвечивает симпатии. Ведущая роль в повествовании отведена именно Джаду, которого периодически озаряет лучами солнца, когда он говорит особенно проникновенные монологи. Хотя «Воскрешение покойника» заявлено как самая мрачная часть франшизы, пространство кадра ни на секунду не покидает надежда — или даже вера, что всё закончится хорошо. В конце концов, это роднит проповедь и детектив: всё расставлено по местам, а тучи неопределенности и сомнений разогнаны.
Бланк мгновенно распознает троп «убийство в закрытой комнате», а также избирает подозреваемого Джада в качестве Ватсона, который, может, и не сведущ в расследованиях, зато кое-что понимает в человеческих душах. Бывший боксер, нашедший в католицизме силы жить дальше после непреднамеренного убийства на ринге, уже составил «профайлы» всех фанатов усопшего. Юристка Вера Дрейвен (Керри Вашингтон) променяла блестящую карьеру на заботу о внебрачном сыне отца Сае (Дэрил Маккормак). Тот потерпел фиаско с политической карьерой, поскольку хаотично менял агенду, так что, вернувшись домой, начал снимать проповеди Уикса, надеясь на славу видеоблогера. Писатель-фантаст Ли Росс (Эндрю Скотт) сбежал от «либерального коллективного разума» и стал верным учеником Джефферсона, чьим идеям хочет посвятить новую книгу. Неуверенный доктор Нэт Шарп (Джереми Реннер) тяжело переживает расставание с женой, которая ушла от него, забрав детей, потому что «он недостаточно успешен и богат». Наконец, звездная виолончелистка Симона Вивейн (Кейли Спейни), распрощавшаяся с карьерой из-за болезни, которая позволяет ей ходить лишь через боль. Есть, конечно, еще монахиня Марта (Гленн Клоуз), чья бесприкословная лояльность церкви и Уиксам тянется еще со времен деда монсеньора. Её муж — садовник Самсон (Томас Хейден Чёрч), души не чающий в супруге (и бейсболе). Их с Джефферсоном роднит (отчасти) побежденная алкогольная зависимость.
фото: Netflix, T-Street
После сатирической «Стеклянной луковицы», где Джонсон прошелся по техномагнатам и разным форматам медийности, в триквеле он решил чуть сгладить углы, найдя компромисс между типажами книжного и политического ландшафта. В итоге второй план «Воскрешения покойника» напоминает микс общих мест с не особо выразительными масками: интерес к характерам держится в основном на актерской харизме, отчего всех затмевают редкие выходы Клоуз. В дуэте Бланка и Дуплентиси тоже ощущается перекос в сторону второго: несмотря на детективное соло, Бенуа по ужимкам и даже положению в кадре напоминает скорее комичного сайдкика, оттеняющего душевные метания святого отца-боксера. Словно благие намерения Джада, сила его убеждений перетягивает всё внимание на себя.
В этом, думается, и заложено основное послание новой части «Ножей» — криминальной комедии о том, что недоверие к миру и сплочение вокруг харизматичного лидера — тупиковая стратегия, которая множит душевные раны, а не исцеляет их. Неидеальный и подверженный сомнениям отец Дуплентиси, чья фамилия созвучна английскому слову двойственность (duplicity), борется за открытость миру, веру в людей, которые могут избрать новый путь, а не корить себя или окружающих за ошибки прошлого. Недаром ключевая линия фильма — размышление о формах повествования: и детектив, и проповедь, и диагноз, и влог, и показания, суть, изложение одной истории с разными акцентами и целеполаганием. Разложив перед зрителями все эти инструменты, Райан Джонсон с первых минут неспешно пододвигает один вариант, чтобы в финале, после череды не самых изобретательных ходов, сработал катарсис милосердия. Очень своевременное воззвание — хотя представление о благе подвержено манипуляциям, — жаль, что все остальные варианты показаны так, что благодушный визионер сразу исключает малейшие альтернативы. Зато чувство юмора его преимущественно не подводит. Всепрощение и точка.
«Достать ножи: Воскрешение покойника». Трейлер на английском языке
обсуждение >>