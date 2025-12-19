«Аватар: Пламя и пепел»: Природа наносит ответный удар

В международный прокат вышел «Аватар: Пламя и пепел» — третья часть франшизы Джеймса Кэмерона, прямое продолжение «Пути воды» 2022 года. Действие разворачивает на планете Пандора, преимущественно на ее прибрежной части, пострадавшей от первого мощного нашествия землян-колонизаторов. Лесные и водные народы На’ви объединяются, чтобы противостоять людям – однако, судьбы нынешних врагов плотно переплетены, а угроза приходит не только из космоса, но и от ближайших сородичей, других, доселе невиданных, племен и кланов. Главный герой на данный момент самой длинной и масштабной главы «Аватара» — Джейк (Сэм Уортингтон), бывший морпех, который, сросшись со своим Аватаром, обзавелся на Пандоре семьей, возглавил один из кланов и теперь защищает родню от любой внешней угрозы.
После сокрушительной как для пандорцев, так и для людей схватки на воде, в которой Джейк и его жена Нейтири (Зои Салдана
) потеряли одного из сыновей, а земляне – большую часть флота и войска, На’ви не расслабляются. Как, впрочем, и их противники – земляне не отказались от мысли колонизировать Пандору, истребив ее ретивых аборигенов. Джейк и его семья являются основной мишенью, что не очень нравится обитателям рифов, у которых главные герои нашли пристанище и убежище – в конце концов, это делает мишенью весь водный клан. Глава морских На’ви, Тоновари (Клифф Кертис
), настаивает на том, что Джейк, Нейтири и их дети – Ло’ак (Бритен Далтон
), Кири (Сигурни Уивер
), Тук (Тринити Джо-Ли Блисс
) и примкнувший к ним Спайдер (Джек Чемпион
) подросток-землянин, дышащий через маску, должны уйти.
С помощью прибывших на берег воздушных торговцев, семья чужаков отправляется домой, в леса, однако по пути на них нападают доселе неизвестные зрителю – да и, кажется, героям – На’ви из клана Пепла. Дикари, отвергнувшие власть всемогущей богини Эйвы и живущие в выжженных пустошах, они нападают на летящий в небе Пандоры караван. На земле за поверженными Джейком, Нейтири и детьми открывает охоту еще и полковник Куоритч (Стивен Ланг
), отец Спайдера и неожиданный союзник клана Пепла и его предводительницы Варанг (Уна Чаплин
). Оказывается, что у людей все-таки есть шанс задышать воздухом другой планеты без маски – ставки повышаются. И начинается самое масштабное противостояние в истории «Аватара».
Описанное не передает и малой части плотного экранного повествования, которое не дает оторваться и передохнуть за все три с лишним часа хронометража. Несмотря на то, что третий «Аватар» лишь на пару минут длиннее второго, как минимум визуально фильм выглядит куда более эпичным и насыщенным. Больше локаций, больше персонажей – история все та же, она, по сути, продолжается и не слишком сильно уходит от намеченной канвы, однако мир Пандоры в этот раз довольно значительно расширяется, характеры становятся глубже и сложней, как и конфликты. Особенно учитывая плотную связь представителей разных народов друг с другом, драматичное переплетение судеб и попытки некоторых разобраться в своем прошлом и предназначении. Так одной из основный линий становится история Кири, которая узнает о себе правду и в то же время пытается постичь тот явный высший замысел, которой возложен на нее великой Эйвой. Или же Спайдер, еще один ключевой герой «Огня и пепла» — ключ и к спасению, и к разрушению сильного, но хрупкого мира Пандоры, и свой, и изгой, мостик, соединяющий противоположные стороны вселенной. То ли во имя мира, то ли во имя тотального разрушения.
Конечно, «Аватар» — это всегда про визуальную составляющую кино, которая, если и должна превалировать, то только так, как это делает Кэмерон. Невообразимое количество спецэффектов и технологий, вложенных в две новые части франшизы, — тот случай, когда стоило подождать, а не довольствоваться средним результатом. «Огонь и пепел» утягивают зрителя то под воду, где правят царственные древние мудрые киты-тулкуны, а в глубинах затаились опасные кальмароподобные смертоносные существа с клювами и щупальцами, то в небеса, где парят крылатые ящеры и целые караваны, управляемые и вовсе невообразимыми существами – то ли гигантские медузы с щупальцами до самой земли, то ли летучие рыба-парусники. Почва искрится, корни переливаются, соединяя с богиней Эйвой, молчаливо наблюдающей за катастрофой – впрочем, придет час, и даже она, как сама природа-мать, откликнется на зов своих запутавшихся, испуганных, но не сдающихся детей.
Вечный экологический посыл Кэмерона тут противопоставлен откровенно антигуманистическому – в том смысле, что люди превращаются в отъявленных злодеев, и лишь те из них, кто смог породниться тем или иным способом с На'ви имеют право на сочувствие. Природа и впрямь восстает в полный рост, сама жизнь, которой на Пандоре – ну, на хорошей ее части – дышит каждая кочка, восстает против узурпаторов, встает в полный рост. Тем нагляднее, что пандорцы из племени Пепла, живущие на мертвой территории, признающие лишь деструктивную силу огня отщепенцы, приравниваются к враждебно настроенным пришельцам – сама планета отвергает тех из своих детей, кто презрел ее законы и не чтит высшую силу.
Посыл незамысловатый, но облаченный в причудливую оболочку целого дивного нового мира, построенного на наивных, тонких, чувственных материях. Отторгающего насилие и приветствующего единение во имя высшей цели – сохранения окружающего равновесия и спокойствия. Поднимаются темы и жертвенности, которая может быть проявлением как слабости и зла, так и милосердия, и принятия другого, и становления и поиска истинного себя. Финал – поистине космическая опера, громогласная, бескомпромиссная и объединяющая. Это не просто победа добра над злом, но триумф идеи и смысла, который автор тянет через года и все три, пока – впереди еще как минимум два фильма – части «Аватара».
