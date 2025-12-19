«Аватар: Пламя и пепел»: Природа наносит ответный удар

что почитать?

Снега нет, но вы держитесь: Почему фильм «Сквозь снег» Пон Джун Хо так смахивает на пророчество

Интервью

Тина Стойилкович: «У меня нет любимой роли, но есть любимые люди»

Актриса из «Ёлок-12» и «Москва слезам не верит» об учёбе в Щукинском институте, первых ролях и сотрудничестве с Жорой Крыжовниковым