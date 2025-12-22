Райт за правду: «Бегущий человек» — оптимистичная антиутопия с Гленом Пауэллом

До международного цифрового проката добрался «Бегущий человек» — вторая попытка экранизировать роман Стивена Кинга о том, как страшно, когда страной правит телевизор. За злободневную фантастику взялся находчивый англичанин Эдгар Райт, а обувь народного героя — или хотя бы новой звезды боевика — примерил Глен Пауэлл. Куда они бегут — размышляет Алексей Филиппов.
Эдгар Райт — гик и киноман из графства Дорсет, который громко заявил о себе в нулевые, сняв «Зомби по имени Шон» и «Типа крутых легавых». Эпидемию ходячих мертвецов и криминальную активность в небольшом английском городке он представил как уморительное попурри из классики жанров, усиленное лихим ассоциативным монтажом и насмотренностью центрального дуэта (Саймон Пегг и Ник Фрост). «Скотт Пилигрим против всех» и «Армагеддец» укрепили его позиции яркого таланта, чей визуальный язык способен освежить даже затертые формулы ромкома и кризиса среднего возраста/инопланетного вторжения. Райта заметили в Голливуде и позвали делать «Человека-муравья», которого, правда, в итоге заканчивал другой режиссер, а несработавшийся с Disney фантазер снял в США «Малыша на драйве» — самый кассовый фильм в карьере. Отвлекшись на очень британский триллер «Прошлой ночью в Сохо», он вновь отправился покорять Фабрику грез — с экранизацией Стивена Кинга.
Недалекое будущее. Экономический кризис позволил медиакорпорации «Сеть» захватить власть в Америке, подмяв под себя правительство и все институты разом. Пока по ящику крутят жестокие и даже смертоносные шоу, отвлекающие граждан от насущных проблем, Бен Ричардс (Пауэлл) отчаянно ищет любую вакансию, чтобы купить дочери лекарство от гриппа. С прошлого места его вышвырнули за «профсоюзную деятельность» (пытался защищать права коллег), с других — за вспыльчивый нрав и своевольность. Жена Шейла (Джейми Лоусон) пашет на двух работах, а честный трудяга на той стадии отчаяния, когда даже участие в мерзкой телепередаче кажется оправданным риском. Бен планирует записаться в программу, где максимум покалечат, но продюсеры видят в нем яркого кандидата для «Бегущего человека» — наиболее смертоносного зрелища на «канале». Троим счастливчикам предстоит 30 дней скрываться от вооруженных охотников и чутких сограждан, которые могут донести или попробовать сами избавиться от игроков. Один выживший получит биллион новых долларов, а для начала — тысячу и фору в 12 часов. Игра началась.
Роман Стивена Кинга о человеческом сафари в прямом эфире вышел в 1982 году — писатель выпустил его под псевдонимом Ричард Бахман, чтобы убедиться: читателей привлекают его сюжеты, а не только звучное имя. Уже через пять лет случилась вольная экранизация с Арнольдом Шварценеггером, а еще через 40 за дело взялся Эдгар Райт, сохранивший большую приверженность оригиналу. Конечно, с поправкой на технологические новации: первоисточник описывал беспросветный футуризм 2025-го, а новый «Бегущий человек» в нем родился — потому оснащен дронами, соцсетями, автопилотами и прочими девайсами, которые размывают человеческую приватность и субъектность. Нормальный апгрейд, если забыть, что современники видели в новом тысячелетии «Королевские битвы» всех сортов — вплоть до недавней «Игры в кальмара». Вдобавок параллельно вышла другая экранизация Бахмана/Кинга «Долгая прогулка», ведомая схожим принципом.
Старомодный хай-концепт, давно разобранный и переосмысленный целыми франшизами (от «Голодных игр» до «Черного зеркала»), Райт попытался насытить фирменными визуальными и словесными гэгами. Только сегодня они звучат и выглядят не как бравада поколения MTV, а симпатичный антиквариат из тех же 80-х, давно выпотрошенных поп-культурой эпохи «Очень странных дел». Одиссея Ричардса по задыхающейся от капитализма Америке, вероятно, предполагает срез общества, но второстепенные персонажи — бледные и невразумительные, максимум претендующие на карикатуру (в эпизодах — Уильям Х. Мэйси, Дэниэл Эзра, Майкл Сера и Эмилия Джонс). Еще одна проблема, не свойственная режиссеру, который привык сочинять под дюжину харизматиков разной степени повествовательной важности.
Всё это при желании можно списать на книгу, которой Райт, правда, следует не всегда и во всем, но главной инновацией «Бегущего человека» 2025 года становится прекраснодушие в разговоре о воздействии пропаганды и политике зрелищ. Пессимистичный роман Кинга, написанный в фарватере Уотергейтского скандала и предвосхитивший дипфейки с постправдой, обратился наивным плакатом, что людям просто нужны убедительный герой и пятиминутка истины. Тогда симпатии «толпы» быстро переметнутся на нужную сторону, а власть продюсеров (Джош Бролин) рухнет, как поскользнувшийся миллиардер. Кстати, один уже второй раз возглавил Белый дом, несмотря на сонм похожих фильмов, передач и воззваний.
Сама идея, что взгляды миллионов сограждан можно изменить, практически дернув рубильник, выглядит тем абсурднее, что люди у Райта теряются на фоне монтажных и графических трюков. Подпольные разоблачения «Сети» и припанкованные финальные титры выглядят задорнее остального фильма, поскольку напоминают о временах, когда англичанин воспевал униженных и увлеченных, а не пытался философствовать пультом от телевизора. Еще и с непробиваемым Пауэллом, который будто мечтает стать Томом Крузом, когда вырастет. Увы, сейчас трюк Кинга режиссеру явно не по зубам: с другой фамилией на плакате «Бегущий человек» вызвал бы меньше претензий, но так же быстро затерялся в потоке новинок.
Нет, Кинг писал в «Почему я был Бахманом»:
> Меня несколько раз спрашивали, стал ли я Бахманом потому, что рынок перенасыщен произведениями Стивена Кинга. Ответ однозначный — нет. Я не думал, что завалил рынок своими романами… мысль эта исходила от издателей. Бахман стал для нас разумным компромиссом.
> ...очень неприятно думать, что все (или почти все) происходящее определяется волей случая. Поэтому пытаешься выяснить, сможешь ли ты повторить достигнутое. Или, в моем случае, сможет ли Бахман повторить достигнутое мною.