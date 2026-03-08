«Чебурашка 2»: (Бес)славные гены

До российских онлайн-кинотеатров добрался ушастый блокбастер «Чебурашка 2», чей первый фильм стал самым кассовым в истории российского проката, опередив и снятый в космосе «Вызов», и народную комедию «Холоп», и даже зарубежный «Аватар» (новые в легальный российский прокат не выходили). За три года, прошедшие с рождения франшизы и тренда на новые сказки о главном, «Чебурашка» совершенно не растерял обаяния – напротив, приумножил его, стал динамичнее, но по-прежнему не забывает говорить и с маленькими, и со взрослыми зрителями на неудобные темы. В данном случае – о травмах, которые так или иначе сопровождают процесс взросления.
Действие второго «Чебурашки» начинается через год после оригинала. Неопознанный пушистый зверек (голос, движения и мимика – Ольга Кузьмина) уже всем стал как родной, прошлые конфликты – даже с шоколадной королевой Риммой (Елена Яковлева) пройдены. Гена (Сергей Гармаш) и его дочь (Полина Максимова) наконец-то нашли общий язык. Правда, дочь ждет ребенка, а ее муж Толя (Сергей Лавыгин) уж слишком сильно опекает беременность, а их молчаливый сын Гриша (Илья Кондратенко) чувствует себя абсолютно не нужным семье. Чебурашка тоже находится в психологической прострации: продолжает чудить в доме Гены, который то и дело превращается из законопослушного отца и гражданина в настоящего крокодила! Уж очень многие и травмирующие и напротив лучшие воспоминания связаны у Гены с этим домом на окраине дендрария. И именно этот дом собираются снести ради нового парка развлечений, за который формально отвечает «шапокляк»-Римма, но на самом деле – ее «крыска» Ларион (Дмитрий Лысенков), разыгрывающий на судьбах людей и животных свою шахматную партию, далекую от тех, за которыми проводят время Гена и Валера (Федор Добронравов).
Новый «Чебурашка» продолжает на самом деле непростой психологический разговор о травмах, который был заявлен в оригинальном фильме, где за сказкой с известными всем с детства персонажами была замаскирована знакомая многим с детства разобщенность поколения выросших в Советском Союзе родителей, не привыкших делиться чувствами, и их детей, даже в свободные времена так и не почувствовавших настоящую эмпатию. Не любовь, которая, безусловно, была, а именно возможность честного разговора и выражения своих чувств. Именно на этой теме и концентрируется второй «Чебурашка», визуализирующий гнев Гены не словами, а буквально внешним преображением из добряка с лицом Сергея Гармаша в компьютерного крокодила, который не может артикулировать свой гнев, а выдает его в виде крушения всего вокруг. Разрушающего похлеще, чем случайные выходки Чебурашки.
Прилетевший в апельсиновом урагане из латиноамериканских широт зверек, которого в третьем «Чебурашке» ждет, по всей видимости, возвращение к родной семье, ведет себя, конечно, несмышлено, будто бы сам нарывается на необузданный гнев Гены. И в доме все крушит, и на дне рождения вредной внучки Риммы – Сони (Ева Смирнова) – запускает череду бедствий, и на дурацкий поход подбивает таких же одиноких детей, как и он. Но именно этими действиями Чебурашка, как в первом, так и во втором фильме, пытается доказать, что все взрослые проблемы – родом из детства. Во втором фильме, который так же, как и оригинал, снял Дмитрий Дьяченко, это визуализируется буквально – с главным злодеем, который так и не смог пережить свои детские травмы и комплексы.
Первый фильм доказал, что такой серьезный разговор вполне возможен, пусть он и был обернут в апельсиновую корочку и сиял лицом симпатичного зверька, выполнявшего тогда, скорее, функцию психотерапевтического комментатора. Теперь Чебурашка – полноценный главный герой, который не только сам начинает взрослеть, потому что сталкивается с тяжелыми событиями (спойлер – все будет хорошо, «Чебурашка» все еще остается кино, которое можно смотреть с детьми), но и помогает взрослеть всем окружающим. Книжки по психотерапии, которые читает Чебурашка в самом начале, работают, травмы нужно прорабатывать, а не копить в себе, про смерть все-таки нужно поговорить с детьми, потому что столкновение с ней однажды окажется одним из шагов взросления, как и поиск настоящего дома, который, как известно, там, где родные люди.
