Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Простоквашино» — киноадаптация знаменитой советской сказки

Рецензии на фильмы >>
22 февраля 2026
В российских онлайн-кинотеатрах можно посетить «Простоквашино» — новую версию знакомой всем истории Эдуарда Успенского, уже подарившего в 2020-м мега-успешную франшизу «Чебурашка». На этот раз — с живыми актерами и трехмерными зверями. Фильм Сарика Андреасяна по сценарию Ивана Новикова, Алексея Корда и Александра Вялых собрал больше двух миллиардов в прокате — пробуем, вкусен ли бутерброд колбасой вниз так же, как и почти полвека назад.

Простоквашино (2025)
фото: кадр из фильма "Простоквашино" / ТНТ, «Союзмультфильм», Кинокомпания братьев Андреасян

Мальчик по прозвищу дядя Федор (Роман Панков) живет — не тужит: чинит с папой (Павел Прилучный) машину прямо в гостиной, а перерабатывающую и потому вечно недовольную маму (Лиза Моряк) «удобряет», как он сам говорит, цветами. Жизнь у него на зависть многим — правда, есть одно но: родители против животных дома. «Вас я люблю, но и животных тоже люблю», — пишет дядя Федор в записке и уезжает в деревню на пару с местным говорящим котом (Антон Табаков), которому мальчик придумывает фамилию Матроскин — за любовь к морю и полосатую окраску. Их путь лежит в деревню Простоквашино, где легко можно занять свободный дом: местные попереезжали за реку. Там они находят не только жилье, но и пса Шарика (Павел Деревянко), а вскоре — и почтальона Печкина (Иван Охлобыстин), который не раз доставит героям неприятностей.

Смотреть онлайн «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Сарик Андреасян вновь обращается к советской классике — теперь в качестве режиссера. Ранее он спродюсировал «Домовенка Кузю» и «Денискины рассказы», а в ближайших планах — «Сказка о потерянном времени» и «Сказка о царе Салтане». В общем, Андреасяну не привыкать к работе с богатым культурным наследием — вопрос лишь в том, как постановщик им распорядится.

Простоквашино (2025)
фото: кадр из фильма "Простоквашино" / ТНТ, «Союзмультфильм», Кинокомпания братьев Андреасян

«Простоквашино» встречает знакомыми кадрами с ремонтом автомобиля прямо в гостиной, что задает нужный тон: показанное в мультфильме «Трое из Простоквашино» можно ждать в почти неизменном виде. Ключевое — почти: уже на первых минутах дядя Фёдор встречает кота, которого еще никак не зовут (с именем — вернее, фамилией — они определятся вместе позднее), и тот с готовностью объясняет, почему вообще говорит. Оказывается, всё дело в профессоре Сёмине: изучая язык зверей, он научил кота человеческой речи, а еще жил в том самом Простоквашино — так Матроскин и узнал про заповедное место. Шарик, к слову, тоже подопечный ученого, не сошедшийся характерами с женой светоча, когда тот уехал из деревни. Эти подробности взяты уже не из мультфильма, но оригинальной повести Успенского.

Версия Андреасяна вообще опирается больше на литературный первоисточник, чем классическую трилогию Владимира Попова, которая смотрелась органично благодаря условности анимации и лаконичному формату. В обновленном «Простоквашино» многие «странности» пришлось объяснять, а для кинотеатрального хронометража авторы объединили сюжет «Троих из Простоквашино» и «Каникул в Простоквашино», попутно сдобрив его деталями из книг Успенского. Например, в кадре появится трактор «Тр-Тр Митя», засветившийся разве что в экранизации 1975 года «Дядя Федор, пес и кот», не снискавшей особой народной любви. Хватает и других затерявшихся ранее подробностей: например, сценка с «хмельным» молоком Мурки и санитарами, которые в итоге забирают Печкина.

Простоквашино (2025)
фото: кадр из фильма "Простоквашино" / ТНТ, «Союзмультфильм», Кинокомпания братьев Андреасян

Расширение вселенной происходит и за счет количества персонажей: например, из повести выписали почтальонов Вилкина, Ложкина и Тарелкина, а также добавили проводницу, которая явно приглянулась зрителям. Именно новые эпизоды — и переиначенные знакомые сцены — в итоге радуют больше всего: есть даже неожиданный хоррор-эпизод с участием Печкина, позже сменяющийся почти библейской сценой пылающего под ливнем дерева. Не все нововведения работают на сюжет, но вносят должное разнообразие и не дают заскучать тем, кто знаком с экранной ипостасью дяди Федора.

В целом «Простоквашино» соответствуют духу повести и мультфильмов настолько, насколько это возможно: яркая цветовая палитра, эксцентричная актерская игра, выписанные диалоги. При этом окружающая действительность не кажется столь же сказочной, как быт дяди Федора и его близких: на фоне царит куда более привычная советская реальность, второстепенные герои действуют довольно буднично, а иногда и вовсе удивляются вторжению вымысла. Скажем, старушка в автобусе замечает говорящего Матроскина и крестится.

Простоквашино (2025)
фото: кадр из фильма "Простоквашино" / ТНТ, «Союзмультфильм», Кинокомпания братьев Андреасян

Финал тоже взят у Попова: дядя Федор уезжает в Москву, оставляя хозяйство на Матроскина и Шарика, но непременно вернется в будущем. Если совсем точно — зимой 2026-го: фильм заканчивается тизером «Зимы в Простоквашино», где в том числе станет больше действующих лиц: троица почтальонов, проводницы и два сочинских полицейских Тимур и Хасик еще вернутся.

«Простоквашино» в кинотеатрах с 19 февраля.

«Простоквашино». Трейлер №2

версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Наталья Курилова   22.02.2026 - 15:02
Это ж как худо со своей фантазией, если обыкновенный детский советский мультфильм выдают за знаменитую советскую сказку. При Союзе много-много мультфильмов то было. Так что киноделы, у вас работы непочатый... читать далее>>
№ 6
Paul_Atreides (Санкт-Петербург)   22.02.2026 - 13:42
... «Провал года» собрал в прокате 2,45 миллиарда рублей, на минуточку. Фильм снят без каких-либо донатов от Фонда кино. читать далее>>
№ 5
GaryVan (Санкт-Петербург)   22.02.2026 - 12:51
... Девчат, вроде как "реанимируют". Но там вместо лесозаготовки будет - то ли университет, то ли модельное агенство... Короче - мама роди меня обратно! читать далее>>
№ 4
GaryVan (Санкт-Петербург)   22.02.2026 - 12:47
Да уж... В фильме - две с половиной деревяшки! Дядя Фёдор и Мама... Вообще, кто сказал Моряк, что она - актриса? Может, ей лучше в бухгалтеры пойти? Ну и половина деревяшки - Прилучный. Мне кажется,... читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   18.01.2026 - 18:41
Противный охлобыстин, надоевшие до посинения прилучный и моряк, 100000 новостей в год и ролей.... что еще может быть хуже, снять простоквашино в 1941 году, совместить. только тогда дно дна. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Невозможное возможно: как Сарик Андреасян экранизировал «Сказку о царе Салтане» Пушкина
Новый «Буратино», сиквел «Чебурашки», «Убойная суббота» с Кевином Джеймсом и еще 10 фильмов января
«Чебурашка 2»: (Бес)славные гены
Дед Мороз посетит «Простоквашино»
Человек – это звучит безысходно: как «Чебурашка» проводит сеанс психотерапии для взрослых
«Простоквашино» показали в космосе
Сам по себе мальчик: Павел Прилучный, Иван Охлобыстин и Тина Канделаки
«Make Простоквашино great again!»: Тина Канделаки и ТНТ пожертвуют 5 миллионов рублей на развитие деревни
«Барон Мюнхгаузен» и финальный сезон «Реальных пацанов»: ТНТ рассказал о грядущих новинках
Сарик Андреасян подал в суд на Николая Картозию
«Ежииик!.. Ааааааааааоооууу…»: Российская анимация в розыске будущего
Милости просим: детское и семейное кино, поддержанное государством
Скончался Эдуард Успенский
Поиск по меткам
КомедияРоссийские фильмыЭкранизация
персоны
Сарик АндреасянАлександр ВялыхПавел ДеревянкоАлексей КордаЕлизавета МорякИван Новиков (III)Иван ОхлобыстинРоман ПанковВладимир Попов (IV)Павел ПрилучныйАнтон ТабаковЭдуард Успенский
фильмы
Вовка в Тридевятом царствеДенискины рассказыДомовёнок КузяДядя Фёдор, Пёс и КотПростоквашиноСказка о потерянном времениСказка о царе СалтанеТрое из ПростоквашиноЧебурашкаЧебурашка-2

фотографии >>
"Простоквашино" (2025)
"Простоквашино" (2025)
"Простоквашино" (2025)
"Простоквашино" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алла Малкина
21 февраля ушла из жизни актриса Алла Малкина.
Денис Кравцов
20 февраля ушёл из жизни актёр Денис Кравцов.
Михаил Синтин
20 февраля ушёл из жизни актёр Михаил Синтин.
Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.

День рождения >>

Ольга Будина
Аскар Ильясов
Эвклид Кюрдзидис
Елена Лагута
Алла Мещерякова
Дарья Михайлова
Игорь Письменный
Александр Серский
Исамат Эргашев
Дрю Бэрримор
Томас Джейн
Джульетта Мазина
Кайл МакЛахлен
Миу-Миу
Дебора Фалабелла
Мико Хьюз
все родившиеся 22 февраля >>

Афиша кино >>

Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
Россия, 2025
Безумная старуха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2025
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Однажды в Газе
боевик, драма, комедия
Палестина, ОАЭ, Иордания, Франция, Германия, Португалия, Катар, 2025
Сюрприз для мамы
Россия, 2024
Убийцы
боевик, драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Наум. Предчувствия
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен