«Простоквашино» — киноадаптация знаменитой советской сказки

фото: кадр из фильма "Простоквашино" / ТНТ, «Союзмультфильм», Кинокомпания братьев Андреасян
Мальчик по прозвищу дядя Федор (Роман Панков) живет — не тужит: чинит с папой (Павел Прилучный) машину прямо в гостиной, а перерабатывающую и потому вечно недовольную маму (Лиза Моряк) «удобряет», как он сам говорит, цветами. Жизнь у него на зависть многим — правда, есть одно но: родители против животных дома. «Вас я люблю, но и животных тоже люблю», — пишет дядя Федор в записке и уезжает в деревню на пару с местным говорящим котом (Антон Табаков), которому мальчик придумывает фамилию Матроскин — за любовь к морю и полосатую окраску. Их путь лежит в деревню Простоквашино, где легко можно занять свободный дом: местные попереезжали за реку. Там они находят не только жилье, но и пса Шарика (Павел Деревянко), а вскоре — и почтальона Печкина (Иван Охлобыстин), который не раз доставит героям неприятностей.
фото: кадр из фильма "Простоквашино" / ТНТ, «Союзмультфильм», Кинокомпания братьев Андреасян
«Простоквашино» встречает знакомыми кадрами с ремонтом автомобиля прямо в гостиной, что задает нужный тон: показанное в мультфильме «Трое из Простоквашино» можно ждать в почти неизменном виде. Ключевое — почти: уже на первых минутах дядя Фёдор встречает кота, которого еще никак не зовут (с именем — вернее, фамилией — они определятся вместе позднее), и тот с готовностью объясняет, почему вообще говорит. Оказывается, всё дело в профессоре Сёмине: изучая язык зверей, он научил кота человеческой речи, а еще жил в том самом Простоквашино — так Матроскин и узнал про заповедное место. Шарик, к слову, тоже подопечный ученого, не сошедшийся характерами с женой светоча, когда тот уехал из деревни. Эти подробности взяты уже не из мультфильма, но оригинальной повести Успенского.
Версия Андреасяна вообще опирается больше на литературный первоисточник, чем классическую трилогию Владимира Попова, которая смотрелась органично благодаря условности анимации и лаконичному формату. В обновленном «Простоквашино» многие «странности» пришлось объяснять, а для кинотеатрального хронометража авторы объединили сюжет «Троих из Простоквашино» и «Каникул в Простоквашино», попутно сдобрив его деталями из книг Успенского. Например, в кадре появится трактор «Тр-Тр Митя», засветившийся разве что в экранизации 1975 года «Дядя Федор, пес и кот», не снискавшей особой народной любви. Хватает и других затерявшихся ранее подробностей: например, сценка с «хмельным» молоком Мурки и санитарами, которые в итоге забирают Печкина.
фото: кадр из фильма "Простоквашино" / ТНТ, «Союзмультфильм», Кинокомпания братьев Андреасян
Расширение вселенной происходит и за счет количества персонажей: например, из повести выписали почтальонов Вилкина, Ложкина и Тарелкина, а также добавили проводницу, которая явно приглянулась зрителям. Именно новые эпизоды — и переиначенные знакомые сцены — в итоге радуют больше всего: есть даже неожиданный хоррор-эпизод с участием Печкина, позже сменяющийся почти библейской сценой пылающего под ливнем дерева. Не все нововведения работают на сюжет, но вносят должное разнообразие и не дают заскучать тем, кто знаком с экранной ипостасью дяди Федора.
В целом «Простоквашино» соответствуют духу повести и мультфильмов настолько, насколько это возможно: яркая цветовая палитра, эксцентричная актерская игра, выписанные диалоги. При этом окружающая действительность не кажется столь же сказочной, как быт дяди Федора и его близких: на фоне царит куда более привычная советская реальность, второстепенные герои действуют довольно буднично, а иногда и вовсе удивляются вторжению вымысла. Скажем, старушка в автобусе замечает говорящего Матроскина и крестится.
фото: кадр из фильма "Простоквашино" / ТНТ, «Союзмультфильм», Кинокомпания братьев Андреасян
Финал тоже взят у Попова: дядя Федор уезжает в Москву, оставляя хозяйство на Матроскина и Шарика, но непременно вернется в будущем. Если совсем точно — зимой 2026-го: фильм заканчивается тизером «Зимы в Простоквашино», где в том числе станет больше действующих лиц: троица почтальонов, проводницы и два сочинских полицейских Тимур и Хасик еще вернутся.
обсуждение >>