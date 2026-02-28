что почитать?

Лайфстайл «Это боль, которая не пройдёт никогда»: Елена Яковлева рассказала, почему не смогла похоронить отца Родители актрисы умерли с разницей в один год

Лайфстайл «В мыслях мы молоды, а тело всё равно берёт своё»: Виктор Сухоруков об ощущении возраста В этом году актёру исполнится 75 лет

Рецензии на фильмы Дважды в одну лужу: «Возвращение в Сайлент Хилл» — беспомощная экранизация главного хоррора в видеоигровой истории Кристоф Ган наступает на те же грабли, что можно было простить 20 лет назад, но не сегодня

Интервью Юрий Сапронов: «Зрителя сегодня не обманешь» Продюсер «Ландышей» – о сложностях второго сезона, важности сценария и файлах Эпштейна

Новости кино Владимир Бортко превратит Игоря Миркурбанова в «Сталина» Режиссер приступил в Ленинградской области к съемкам четырехсерийной масштабной историко-политической драмы о генералиссимусе