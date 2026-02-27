«Отпуск по семейным обстоятельствам»: Гнать, держать, смотреть и видеть

В российском онлайн-прокате пришло время «Отпуска по семейным обстоятельствам» — французской лирической комедии Эммануэля Пулен-Арно. Камерная и светлая история умело говорит о том, как важна поддержка и умение с любовью смотреть на мир и друг друга – пока еще есть такая возможность. Кстати, в оригинале картина так и называется – «Смотри» (Regarde).
фото: Chapka Film, TF1 Studio, SND, CNC, Canal+
Начинающий серфингист Мило (многообещающий молодой актер Юэн Бурделль) внезапно обнаруживает, что у него пропадает периферийное зрение. Диагноз неутешителен – «пигментный ретинит», прогрессирующая генетическая болезнь, ведущая к слепоте. Его родители, Крис (Одри Флеро) и Антуан (Дани Бун), давно в разводе. Она – тревожная медсестра, считающая бывшего мужа скучным и прижимистым, он – бизнесмен, обвиняющий экс-супругу в жесткости и несговорчивости. Отношения они поддерживают, но встречи часто заканчиваются ссорами. Но сейчас не до старых обид: Мило нужны обследования и спецшкола. Однако сам парень думает только о школьных каникулах и мечтает о море.
Подумав, Крис принимает решение поддержать сына: если ему суждено ослепнуть, нужно успеть «накопить хорошие воспоминания». Предлагает отправиться в Танзанию или Бразилию, но Мило выбирает поездку на французское побережье к дедушке. «Только не к дедушке!» – бурчит Антуан, но выбор сделан. Так все они оказываются в маленьком домике у моря, где их ждет ворчливый дед (Николя Марье), еще не оправившийся от смерти жены. Неподалеку отдыхают и другие подростки, серфингисты-зумеры, среди которых и девушка, симпатизирующая Мило.
фото: Chapka Film, TF1 Studio, SND, CNC, Canal+
Фильм снимали в удивительно кинематографичном регионе Ланды на юго-западе Франции: синее море, белый песок, закаты, ловящие волну серферы создают ощущение безмятежности и гармонии места, в котором нет раздоров и суеты. Операторская работа Николя Горена и ритмичный монтаж, чередующий динамичные съемки в воде и спокойные бытовые зарисовки, способны доставить большое визуальное удовольствие. Легко и просто окунуться в эту без вычурности прекрасную реальность, почувствовать ускользающую красоту мира. Актерский ансамбль безупречен: Флеро и Бун демонстрируют слаженную игру в качестве слишком долго знающих друг друга партнеров, а Бурдель трепетно хорош и достоверен в роли подростка, который становится взрослее за несколько дней.
Фильм хорошо передает разное восприятие мира поколениями. Бумеры-родители проецируют на сына собственную тревогу и воспринимают его диагноз как личное поражение, им приходится пройти трудный путь к примирению и принятию. Сам же Мило и его ровесники-зумеры относятся к ситуации с потрясающе трезвым спокойствием. Слепнущий подросток не скрывает недуг, а его друзья не делают из услышанного трагедию, демонстрируя доброжелательность и поразительное достоинство принимать людей со всеми их особенностями. Молодому поколению и правда куда легче удается жить в настоящем, ценить текущий момент. Самому Мило оказывается проще принять неизбежную слепоту, чем его родителям смириться с мыслью, что они не могут все контролировать и чувством вины за то, что их ребенок становится инвалидом. Есть еще третья сторона, ее представляет мудрый дедушка, мастерски сыгранный Николя Мари: он вообще склонен иронизировать над немощами («Ты что, слепой, как летучая мышь?») и проявляет упрямство, не желая отказывать себе в простых удовольствиях даже в ущерб здоровью. Это тот самый тип бесстрашного человека, который готов рассмеятся смерти в лицо.
фото: Chapka Film, TF1 Studio, SND, CNC, Canal+
Несмотря на то, что «Отпуск по семейным обстоятельствам» фильм лиричный, в нем много доброго нежного юмора (особенно в сценах с дедом), а в целом это светлое, очень европейское кино, повествующее о старой доброй человечности. Режиссер Эммануэль Пулен-Арно избегает слащавой мелодрамы, но создает напоминание о том, что люди нужны друг другу не только в горе и радости, но и в повседневной обыденности. Кажется, в мире, где всем стало немножко не до обычных людей и их маленьких личных проблем, лишним такое послание быть не может.
