Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Отпуск по семейным обстоятельствам»: Гнать, держать, смотреть и видеть

Рецензии на фильмы >>
27 февраля 2026
В российском онлайн-прокате пришло время «Отпуска по семейным обстоятельствам» — французской лирической комедии Эммануэля Пулен-Арно. Камерная и светлая история умело говорит о том, как важна поддержка и умение с любовью смотреть на мир и друг друга – пока еще есть такая возможность. Кстати, в оригинале картина так и называется – «Смотри» (Regarde).

Отпуск по семейным обстоятельствам (2025)
фото: Chapka Film, TF1 Studio, SND, CNC, Canal+

Начинающий серфингист Мило (многообещающий молодой актер Юэн Бурделль) внезапно обнаруживает, что у него пропадает периферийное зрение. Диагноз неутешителен – «пигментный ретинит», прогрессирующая генетическая болезнь, ведущая к слепоте. Его родители, Крис (Одри Флеро) и Антуан (Дани Бун), давно в разводе. Она – тревожная медсестра, считающая бывшего мужа скучным и прижимистым, он – бизнесмен, обвиняющий экс-супругу в жесткости и несговорчивости. Отношения они поддерживают, но встречи часто заканчиваются ссорами. Но сейчас не до старых обид: Мило нужны обследования и спецшкола. Однако сам парень думает только о школьных каникулах и мечтает о море.

Смотреть онлайн Фильм «Отпуск по семейным обстоятельствам»
Подумав, Крис принимает решение поддержать сына: если ему суждено ослепнуть, нужно успеть «накопить хорошие воспоминания». Предлагает отправиться в Танзанию или Бразилию, но Мило выбирает поездку на французское побережье к дедушке. «Только не к дедушке!» – бурчит Антуан, но выбор сделан. Так все они оказываются в маленьком домике у моря, где их ждет ворчливый дед (Николя Марье), еще не оправившийся от смерти жены. Неподалеку отдыхают и другие подростки, серфингисты-зумеры, среди которых и девушка, симпатизирующая Мило.

Отпуск по семейным обстоятельствам (2025)
фото: Chapka Film, TF1 Studio, SND, CNC, Canal+

Фильм снимали в удивительно кинематографичном регионе Ланды на юго-западе Франции: синее море, белый песок, закаты, ловящие волну серферы создают ощущение безмятежности и гармонии места, в котором нет раздоров и суеты. Операторская работа Николя Горена и ритмичный монтаж, чередующий динамичные съемки в воде и спокойные бытовые зарисовки, способны доставить большое визуальное удовольствие. Легко и просто окунуться в эту без вычурности прекрасную реальность, почувствовать ускользающую красоту мира. Актерский ансамбль безупречен: Флеро и Бун демонстрируют слаженную игру в качестве слишком долго знающих друг друга партнеров, а Бурдель трепетно хорош и достоверен в роли подростка, который становится взрослее за несколько дней.

Фильм хорошо передает разное восприятие мира поколениями. Бумеры-родители проецируют на сына собственную тревогу и воспринимают его диагноз как личное поражение, им приходится пройти трудный путь к примирению и принятию. Сам же Мило и его ровесники-зумеры относятся к ситуации с потрясающе трезвым спокойствием. Слепнущий подросток не скрывает недуг, а его друзья не делают из услышанного трагедию, демонстрируя доброжелательность и поразительное достоинство принимать людей со всеми их особенностями. Молодому поколению и правда куда легче удается жить в настоящем, ценить текущий момент. Самому Мило оказывается проще принять неизбежную слепоту, чем его родителям смириться с мыслью, что они не могут все контролировать и чувством вины за то, что их ребенок становится инвалидом. Есть еще третья сторона, ее представляет мудрый дедушка, мастерски сыгранный Николя Мари: он вообще склонен иронизировать над немощами («Ты что, слепой, как летучая мышь?») и проявляет упрямство, не желая отказывать себе в простых удовольствиях даже в ущерб здоровью. Это тот самый тип бесстрашного человека, который готов рассмеятся смерти в лицо.

Отпуск по семейным обстоятельствам (2025)
фото: Chapka Film, TF1 Studio, SND, CNC, Canal+

Несмотря на то, что «Отпуск по семейным обстоятельствам» фильм лиричный, в нем много доброго нежного юмора (особенно в сценах с дедом), а в целом это светлое, очень европейское кино, повествующее о старой доброй человечности. Режиссер Эммануэль Пулен-Арно избегает слащавой мелодрамы, но создает напоминание о том, что люди нужны друг другу не только в горе и радости, но и в повседневной обыденности. Кажется, в мире, где всем стало немножко не до обычных людей и их маленьких личных проблем, лишним такое послание быть не может.

«Отпуск по семейным обстоятельствам» в онлайн-кинотеатрах с 27 февраля.

«Отпуск по семейным обстоятельствам»

версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Киноман1985   28.01.2026 - 19:41
Спасибо за подробный обзор! Фильм «Отпуск по семейным обстоятельствам» (или «Смотри») кажется очень трогательной и светлой историей, несмотря на сложную тему. читать далее>>
№ 3
Мишель Ангельская (Омск)   27.01.2026 - 17:32
Очень жду этот фильм. И я абсолютно убеждена, что фильм добротный. читать далее>>
№ 2
LaFee   27.01.2026 - 12:54
Почитав статью и посмотрев трейлер, я вот что поняла: Это фильм, после которого хочется обнять своих родных и просто помолчать. Он не кричит о боли, не давит трагедией - он шепчет. Посмотрю обязательно. читать далее>>
№ 1
Нильда Кунья   27.01.2026 - 01:34
Нравятся комедии с Буном читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Дани Бун помогает сыну поймать волну в эксклюзивном фрагменте фильма «Отпуск по семейным обстоятельствам»
Новый «Буратино», сиквел «Чебурашки», «Убойная суббота» с Кевином Джеймсом и еще 10 фильмов января
Коты в Египте, протесты в Париже, а тролли среди нас: главные трейлеры за неделю
Поиск по меткам
Пионер
персоны
Дани БунЮэн БурделльНиколя МарьеЭммануэль Пулен-АрноОдри Флёро
фильмы
Отпуск по семейным обстоятельствам

фотографии >>
"Отпуск по семейным обстоятельствам" (2025)
"Отпуск по семейным обстоятельствам" (2025)
"Отпуск по семейным обстоятельствам" (2025)
«Отпуск по семейным обстоятельствам»: Гнать, держать, смотреть и видеть фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Наталья Климова
25 февраля ушла из жизни актриса Наталья Климова.
Ростислав Гепп
24 февраля ушёл из жизни музыкант Ростислав Гепп.
Владимир Довжик
24 февраля ушел из жизни актер Владимир Довжик.
Ирина Шевчук
24 февраля ушла из жизни актриса Ирина Шевчук.

День рождения >>

Татьяна Догилева
Диана Енакаева
Александр Курицын
Авангард Леонтьев
Иван Марченко
Алиса Руденко
Иван Рысин
Евгений Урбанский
Елизавета Шакира
Джоан Беннетт
Фриц Диц
Донал Лог
Кейт Мара
Даниэль Ольбрыхский
Тимоти Сполл
Элизабет Тейлор
все родившиеся 27 февраля >>

Афиша кино >>

Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
драма, приключения
Россия, 2025
Драники
комедия, семейное кино
Россия, 2026
Малыш
военный фильм, драма
Россия, 2026
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Мой друг
драма, приключения
Россия, 2025
Наум. Предчувствия
Россия, 2025
Спасти бессмертного
военный фильм, драма, научная фантастика, приключения
Россия, 2026
Сюрприз для мамы
Россия, 2024
Убийцы
боевик, драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен