Солдатам о зверятах: «Красавица» — история о неочевидных героях, основанная на реальных событиях

С 19 февраля в российские кинотеатры заглянет «Красавица» — фильм с нетипичным взглядом на блокаду Ленинграда. Вместо человеческих страданий и понятного героизма внимание сосредоточено на братьях меньших — или больших, если говорить о бегемотихе, чье имя вынесено в заглавие. Выясняем, получилось ли превратить реальную историю в увлекательный фильм.
фото: кадр из фильма "Красавица" / Вольга
1941 год, зима, Ленинград. В город прибывает комиссованный после контузии старшина Николай Светлов (Слава Копейкин). Моряк рвется обратно на фронт, однако его по состоянию здоровья распределяют на «объект стратегической важности», которым оказывается местный зоосад. Такая разнарядка кажется солдату безумием: страна в опасности, город в блокаде, — а он вынужден защищать животных, многие из которых вполне могли бы прокормить несколько семей. На осознание подлинной важности задачи у него уходит немало времени, и не последнюю роль в принятии ситуации играет Красавица — бегемотиха, требующая особого ухода.
Использование зоосада в фильме о войне — прием, вообще говоря, не очень честный: при любом раскладе зверей автоматически невероятно жалко — чем кинематографисты (и не только) пользуются с незапамятных времен. Вопрос был лишь в том, как именно распорядится материалом Антон Богданов, не только поставивший «Красавицу», но и написавший сценарий фильма. Подход он выбрал небанальный: война в кадре практически отсутствует, а на передний план выходят совершенно другие проблемы.
фото: кадр из фильма "Красавица" / Вольга
Большая часть фильма посвящена непростым будням работников зоосада, которые вынуждены в условиях блокады прокармливать не только себя, но и зверей. Задача эта крайне непростая: например, Анна (Стася Милославская) то и дело жалуется, что тигры отказываются питаться кашей, по большей части состоящей из опилок, а Евдокии (Юлия Пересильд) приходится ежедневно таскать несколько десятков ведер воды, чтобы омывать Красавицу — иначе у бегемотихи начнутся серьезные проблемы с кожей. Ежедневный подвиг — простой, понятный и тихий — подается без какого-либо надрыва, а как нечто само собой разумеющееся. Даже в ужасающих условиях люди обязаны сохранять человечность, что и делают как сотрудники зоосада, так и окружающие.
Война здесь ощущается скорее как фон и повод для разговора, а не постоянно нависающая угроза. За весь фильм показаны единичные случаи бомбардировок — в остальном давление оказывает скорее нехватка продовольствия и других необходимых вещей. Это создает несколько странную, но понятную атмосферу: при рейтинге 12+ «Красавица» явно рассчитана на семейный просмотр, и жестить в ней попросту незачем. Так что практически все тревожные сцены, будь то гибель отдельных персонажей или устранение хищников, остаются за кадром: замалчивать подобное в фильме по реальных событиях было бы попросту неправильно.
фото: кадр из фильма "Красавица" / Вольга
Важное место в сюжете занимает и развитие Светлова как личности, в чем существенную роль играет как раз Красавица, неспроста подарившая имя фильму. Вообще, житие бегемотихи давно увековечено в истории Петербурга, так что не удивительно, что в конечном счете она послужила основой для художественного фильма. А вот что правда удивляет, так это редкие появления титульной героини в кадре — куда больше экранного времени уделяется другим героям и ситуациям. У Красавицы, впрочем, тоже есть «звездный час», который несколько затмевается другими событиями.
Однако только на непростом быте далеко не уедешь, так что вторая половина фильма более «боевая» часть. Речь, однако, не о внешней войне, а о внутреннем конфликте: расцвете бандитизма и спекуляций. Светлову приходится дать отпор нападающим преступникам, которые планируют похищение животных: мясо во время голода высоко ценилось на черном рынке. Неожиданный экшн не кажется совсем уж инородным, но несколько удивляет на общем фоне.
фото: кадр из фильма "Красавица" / Вольга
«Красавица» — пожалуй, один из самых необычных военных фильмов: здесь не забывают о тяготах непростого времени, однако делают упор на других вещах, выводя на передний план человечность и любовь к ближнему. В том числе братьям нашим меньшим. При этом всё не сводится к эксплуатации образов, как могло бы быть с таким материалом в других руках. На фоне многочисленных премьер, вновь и вновь показывающих военное время через одну и ту же призму, «Красавица» выглядит как минимум интересно — чем, в общем-то, и подкупает.
обсуждение >>