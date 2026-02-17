Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Солдатам о зверятах: «Красавица» — история о неочевидных героях, основанная на реальных событиях

Рецензии на фильмы >>
17 февраля 2026
С 19 февраля в российские кинотеатры заглянет «Красавица» — фильм с нетипичным взглядом на блокаду Ленинграда. Вместо человеческих страданий и понятного героизма внимание сосредоточено на братьях меньших — или больших, если говорить о бегемотихе, чье имя вынесено в заглавие. Выясняем, получилось ли превратить реальную историю в увлекательный фильм.

Красавица (2026)
фото: кадр из фильма "Красавица" / Вольга

1941 год, зима, Ленинград. В город прибывает комиссованный после контузии старшина Николай Светлов (Слава Копейкин). Моряк рвется обратно на фронт, однако его по состоянию здоровья распределяют на «объект стратегической важности», которым оказывается местный зоосад. Такая разнарядка кажется солдату безумием: страна в опасности, город в блокаде, — а он вынужден защищать животных, многие из которых вполне могли бы прокормить несколько семей. На осознание подлинной важности задачи у него уходит немало времени, и не последнюю роль в принятии ситуации играет Красавица — бегемотиха, требующая особого ухода.

Использование зоосада в фильме о войне — прием, вообще говоря, не очень честный: при любом раскладе зверей автоматически невероятно жалко — чем кинематографисты (и не только) пользуются с незапамятных времен. Вопрос был лишь в том, как именно распорядится материалом Антон Богданов, не только поставивший «Красавицу», но и написавший сценарий фильма. Подход он выбрал небанальный: война в кадре практически отсутствует, а на передний план выходят совершенно другие проблемы.

Красавица (2026)
фото: кадр из фильма "Красавица" / Вольга

Большая часть фильма посвящена непростым будням работников зоосада, которые вынуждены в условиях блокады прокармливать не только себя, но и зверей. Задача эта крайне непростая: например, Анна (Стася Милославская) то и дело жалуется, что тигры отказываются питаться кашей, по большей части состоящей из опилок, а Евдокии (Юлия Пересильд) приходится ежедневно таскать несколько десятков ведер воды, чтобы омывать Красавицу — иначе у бегемотихи начнутся серьезные проблемы с кожей. Ежедневный подвиг — простой, понятный и тихий — подается без какого-либо надрыва, а как нечто само собой разумеющееся. Даже в ужасающих условиях люди обязаны сохранять человечность, что и делают как сотрудники зоосада, так и окружающие.

Война здесь ощущается скорее как фон и повод для разговора, а не постоянно нависающая угроза. За весь фильм показаны единичные случаи бомбардировок — в остальном давление оказывает скорее нехватка продовольствия и других необходимых вещей. Это создает несколько странную, но понятную атмосферу: при рейтинге 12+ «Красавица» явно рассчитана на семейный просмотр, и жестить в ней попросту незачем. Так что практически все тревожные сцены, будь то гибель отдельных персонажей или устранение хищников, остаются за кадром: замалчивать подобное в фильме по реальных событиях было бы попросту неправильно.

Красавица (2026)
фото: кадр из фильма "Красавица" / Вольга

Важное место в сюжете занимает и развитие Светлова как личности, в чем существенную роль играет как раз Красавица, неспроста подарившая имя фильму. Вообще, житие бегемотихи давно увековечено в истории Петербурга, так что не удивительно, что в конечном счете она послужила основой для художественного фильма. А вот что правда удивляет, так это редкие появления титульной героини в кадре — куда больше экранного времени уделяется другим героям и ситуациям. У Красавицы, впрочем, тоже есть «звездный час», который несколько затмевается другими событиями.

Однако только на непростом быте далеко не уедешь, так что вторая половина фильма более «боевая» часть. Речь, однако, не о внешней войне, а о внутреннем конфликте: расцвете бандитизма и спекуляций. Светлову приходится дать отпор нападающим преступникам, которые планируют похищение животных: мясо во время голода высоко ценилось на черном рынке. Неожиданный экшн не кажется совсем уж инородным, но несколько удивляет на общем фоне.

Красавица (2026)
фото: кадр из фильма "Красавица" / Вольга

«Красавица» — пожалуй, один из самых необычных военных фильмов: здесь не забывают о тяготах непростого времени, однако делают упор на других вещах, выводя на передний план человечность и любовь к ближнему. В том числе братьям нашим меньшим. При этом всё не сводится к эксплуатации образов, как могло бы быть с таким материалом в других руках. На фоне многочисленных премьер, вновь и вновь показывающих военное время через одну и ту же призму, «Красавица» выглядит как минимум интересно — чем, в общем-то, и подкупает.

«Красавица» в кинотеатрах с 19 февраля.

«Красавица»

версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   18.02.2026 - 16:13
В зоопарках нужно держать только исчезающих животных, а не бегемотов. Не было бы основания для очередных побед. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Колыбельная: Юлия Пересильд, Мария Камова и Леон Кемстач
«Здесь был Юра» с Константином Хабенским, «Кутюр» с Анджелиной Джоли и еще 11 фильмов февраля
Юлия Пересильд исполнила песню «Колыбельная» из фильма «Красавица»
Сказки о потерянном времени: 140 российских фильмов 2026 года
Дмитрий Журавлёв, лихие 90-е и аллергия на любовь: главные трейлеры за неделю
Счастье по-турецки, развод под Новый год и ужасы российской глубинки: главные трейлеры за неделю
«Почему я только бегемота понимаю?»: Юлия Пересильд, Слава Копейкин и Стася Милославская в тизер-трейлере «Красавицы»
СМИ: У Юлии Пересильд новый роман
Воды бегемотам: репортаж со съемок фильма «Красавица»
Юлия Пересильд спасет бегемотиху Красавицу
Поиск по меткам
Российские фильмыФильмы о войне
персоны
Антон БогдановСлава КопейкинСтася МилославскаяЮлия Пересильд
фильмы
Красавица

фотографии >>
"Красавица" (2026)
"Красавица" (2026)
"Красавица" (2026)
"Красавица" (2026)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Ирина Черкасская
18 февраля ушла из жизни актриса Ирина Черкасская.

День рождения >>

Баба Аннанов
Игорь Грабузов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Катерина Ковальчук
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Эдвард Алберт (младший)
Мюррэй Бартлетт
Бренда Блетин
Марго Грэхам
Махандра Делфино
Сэнди Дункан
Сидни Пуатье
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Легенды
боевик, приключения, фэнтези
Франция, 2025
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2025
Молчаливый друг
биография, драма, исторический фильм
Венгрия, Германия, Китай, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram