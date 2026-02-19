Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Король и Шут. Навсегда»: Старые панки о главном

Рецензии на фильмы >>
19 февраля 2026
19 февраля в российский прокат, круша всё на своем пути, влетает «Король и Шут. Навсегда» — панк-сказка, продолжающая историю культовых рокеров и созданного ими музыкального легендариума. Фильм Рустама Мосафира вновь погружает Горшка (Константин Плотников) и Князя (Влад Коноплев) в анархичное пространство, где дураки ловят молнии в сумку, лесники подкармливают волков случайными путниками, а анархисты в кожаных плащах поднимают из могил веселых маргиналов. Зрелище не то что безумное — вообще отлетевшее. Вполне в духе бессмертного «рокерского кино», ставившего превыше всего не историю, а трэш и угар.

Король и Шут. Навсегда (2026)

Оригинальный сериал «Король и Шут» определенно был событием не только для фанатов одноименной группы — в принципе нечасто удается увидеть столь яркие эксперименты по синтезу жанров. В одном проекте жили сразу два направления музыкального кино. Традиционный байопик предлагал следить за непростыми отношениями Михаила Горшенева и Андрея Князева, дружба которых не смогла выдержать испытания славой. Параллельно с драмой сказочные воплощения двух фронтменов путешествовали по чудесатому миру, занимаясь типичными для фэнтези делами: в основном спасали принцесс и побеждали злодеев. Для мифологии КиШа биполярность повествования не просто органична — необходима как воздух.

Читать Лабиринт Горшка: обзор сериала «Король и Шут»
Коктейль получился забористый, словно «Пистол» Дэнни Бойла (вроде и про панков, а снято традиционнее некуда) смешали с «Великим рок-н-ролльным надувательством» (концентрированный стиль Sex Pistols — не кино, а какой-то притон). Правда, была ложка дегтя, изрядно портившая впечатление — опять же рожденная биполярностью смелого замысла. «Король и Шут» разрывался между двумя своими личностями, стараясь дать каждой выговориться. В итоге получилось, что обе недоговорили: ждавшим байопик не хватило, собственно, биографичности, а поклонникам страшных панк-сказок недопоказали сказку. Первые могут удовлетворить свои интересы благодаря симпатичному арт-доку Дарьи Иванковой, а вот вторым никакой альтернативы до последнего момента предложено не было.

Король и Шут. Навсегда (2026)

«Король и Шут. Навсегда» формально продолжает историю предшественника, но делает это с выдающимся пофигизмом. Трагический финал сериала — всего лишь удобная точка входа в мир, где фантазию создателей уже ничто не сможет ограничить. Горшок умер — и нет никого, кто бы это опроверг, но дело его живет: в честь почившей звезды русского народного панк-рока готовится большой концерт в СК «Юбилейный». На очень важной для КиШа сцене немного постаревший, но еще готовый к подвигам Андрей Князев (Коноплев) должен выступить с голограммой покойного товарища, что вызывает у поклонников смешанные чувства. На фоне подготовки к концерту измученный странными кошмарами Князь начинает замечать, что творится что-то нехорошее: знаменитые песни, которые они с другом Михой пели многие годы, просто пропадают из памяти фанатов. Даже признанные хиты вроде «Мертвого анархиста» стерты из реальности — их не найти на дисках и аудиокассетах. То ли страшная сила вымарывает группу из истории, то ли сам Князев к 40 годам потерял рассудок и теперь живет в мире иллюзий. К последнему выводу героя всячески подталкивает и психоаналитик (Гоша Куценко), в добровольно-принудительном порядке направляющий именитого пациента на лечение в дурдом.

Читать Следи за собой: рецензия на док «Михаил Горшенев: Легенда о Короле и Шуте»
Так бы и сгинул Князев в комнате с мягкими стенами, но во время транспортировки до палаты его выручает десант из другого мира: отбивать товарища прибывают сам Горшок (Плотников), Принцесса (Вера Вольт) и Кочерыжка (Илья Хвостиков) — чудак-человек, использующий свою отрубленную голову как пращу. Санитаров лупят, Князя забирают в сказочное царство-государство, построенное по образу и подобию всем хорошо известных песен. Тут и объясняют, что исчезновение воспоминаний о КиШе — проделки Некроманта (Илья Гришин), задумавшего извести всю эту шутовскую фантасмагорию. Встав во главе армии «зомбаков», суперзлодей вломился в трактир Горшка, выкрал его жену (Дарья Мельникова), да еще и напоследок прибил сказочного Князя. Теперь настоящему Князеву предстоит занять место погибшего аватара и отправиться в логово врага решать вопросики. На кону ни много ни мало судьба всего королевства «говнарей» — да, именно так их и здесь и называют — места дикого, жестокого, залитого пивом, но всё же крайне симпатичного.

Король и Шут. Навсегда (2026)

Музыканты переносятся в мир фантазий, чтобы спасти его от разрушения — «Король и Шут. Навсегда» в сюжетном плане недалеко ушел от игр про водопроводчика Марио, в прыжке давящего гумб по дороге к замку, и культовой «Желтой подводной лодки». Только The Beatles всё же пытались заигрывать с аллегориями, сражаясь за свободу Пепперленда от гнета Синих Злюк, подозрительно похожих на британских полицейских. В мире Горшка и Князя нет закона, государства и попсы (всего, против чего их панк мог бы быть направлен), поэтому сражаться им приходится с продуктами своей же бурной фантазии. Кирпича просит не только Некромант, но и огромная деревянная голова Сказочника (один из главных символов КиШа), полуразложившийся мужик с паучьими лапами. И даже беспричинно возникший в панк-вселенной Стас Барецкий не вызывает никаких вопросов. Если честно, здесь он смотрится куда естественнее, чем в жизни…

Читать Панки в пригороде: репортаж со съемок фильма «Король и Шут. Навсегда»
Кумиры куда-то идут, кого-то встречают на своем пути, ругаются, иногда поют — собственно, на этом можно и закончить описание выпавшего им бессмысленного и беспощадного приключения, рассыпающегося на череду малосвязанных клипов и гэгов. Оно напоминает новогодний телемюзикл, для которого ностальгия и аранжировка хитов всегда были важнее сюжетов, а тем более — драм. В ворохе ярких, удивительно дурацких сценок и неформальных (насколько это позволяет рейтинг) диалогов безвозвратно потерялись изначально острые для мифологии КиШа темы противостояния сказки и реальности, здравого смысла и пьяного разгильдяйства, волшебства и унылой бытовухи. Фильм Рустама Мосафира вся эта рефлексия не касается, он пребывает в щенячьем восторге от возможности вдоволь побеситься.

Король и Шут. Навсегда (2026)

Поначалу это смущает, но стоит немного перетерпеть, позволить реке нести тебя по течению, и «Король и Шут. Навсегда» начинает очаровывать. Да, по гамбургскому счету — это довольно сомнительное кино. Но в то же время — замечательное концертное шоу, выполненное с любовью не только к заглавной группе, но и к прекрасным фильмам прошлого, из которых без стеснения понадерганы образы, цитаты и разнообразные мемы. Гиперфиксация на декорациях и нестрашных уродцах кричит о любви создателей к «Лабиринту» великого кукольника Джима Хенсона, дышащий перегаром панковский постапокалипсис видится реверансом «Шестиструнному самураю» и «Воображариуму». Своего лица у фильма будто бы и нет вовсе, зато на нем ладно сидит карнавальная маска рыжей обезьяны, сшитая из красивых лоскутков. Да, пищу для размышлений из этого аттракциона вряд ли кто-то вынесет. Зато безудержного веселья — хоть залейся.

«Король и Шут. Навсегда» в кинотеатрах с 19 февраля.

«Король и Шут. Навсегда»

версия для печати

обсуждение >>
№ 1
ДаринаКароль   19.02.2026 - 21:51
Реально "забористый коктейль" получился, тут уже спорить не буду с автором статьи. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Панк-сказка: Дарья Мельникова, Константин Плотников и Анна Завтур
Разрушая стены: 5 фильмов, превращенных музыкой в манифесты
В съемках фэнтези «Король и Шут. Навсегда» приняла участие группа Jane Air
Панки в пригороде: Репортаж со съемок фильма «Король и Шут. Навсегда»
Следи за собой: «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» – стильный арт-док о хороших воспоминаниях панков
Лабиринт Горшка: «Король и Шут» — темное фэнтези о непростой хоррор-панк-дружбе
Поиск по меткам
КинопоискМаксим ГревцевмузыкаРоссийские фильмы
персоны
Станислав БарецкийДэнни Джей БойлВера ВольтМихаил ГоршенёвИлья ГришинДарья ИванковаАндрей Князев (II)Влад КоноплёвГоша КуценкоДарья МельниковаРустам МосафирКонстантин Плотников (II)Илья ХвостиковДжим Хенсон
фильмы
The Beatles: Жёлтая подводная лодкаВоображариумКороль и ШутКороль и Шут. НавсегдаЛабиринтМихаил Горшенёв. Легенда о Короле и ШутеПистолетШестиструнный самурай

фотографии >>
"Король и Шут. Навсегда" (2026)
"Король и Шут. Навсегда" (2026)
"Король и Шут. Навсегда" (2026)
"Король и Шут. Навсегда" (2026)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Ирина Черкасская
18 февраля ушла из жизни актриса Ирина Черкасская.

День рождения >>

Баба Аннанов
Игорь Грабузов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Катерина Ковальчук
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Эдвард Алберт (младший)
Мюррэй Бартлетт
Бренда Блетин
Марго Грэхам
Махандра Делфино
Сэнди Дункан
Сидни Пуатье
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Легенды
боевик, приключения, фэнтези
Франция, 2025
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2025
Молчаливый друг
биография, драма, исторический фильм
Венгрия, Германия, Китай, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram