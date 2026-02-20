«Кто-то должен умереть»: Не пей из чайника, покойничком станешь

фото: Кадр из фильма «Кто-то должен умереть» / Атмосфера кино
Две пары — бизнесмен Миша (Деревянко), его жена Юля (Снигирь), а также его подчиненный Никита (Прытков) с супругой Аней (Тарасова) — едут на выходные в загородный дом Миши и Юли. Обе семьи связывают не только рабочие отношения мужей, но и многолетняя дружба. Но, как оказывается, и это еще не все. Пока Никита рубит дрова для мангала, Юля заваривает чай, в который, помимо полезных трав и вкусных ягод, добавляет яд. Она знает, что Миша уже несколько месяцев изменяет ей с Аней, и теперь им, уже щедро отхлебнувшим убийственного напитка, предстоит сыграть в игру за антидот. Правила просты — в каждом раунде любовникам необходимо доказать обманутым партнерам, что они испытывают друг к другу истинные чувства. Если будет неправдоподобно, то обоих ждет мучительная смерть. Телефоны Юля предусмотрительно уничтожает, а также выводит из строя единственный автомобиль. Ближайший населенный пункт — в нескольких часах езды, так что отравленным заложникам не остается ничего иного, как принять правила.
Завязка, как и антураж в виде стильного дома посреди живописной глуши выглядят многообещающе — обычно так начинаются добротные детективы в духе романов Агаты Кристи, тем более что уже в первых же кадрах режиссер намекает на скрытое напряжение между с виду дружелюбно настроенными героями. Рука Снигирь невзначай ложится на шею Тарасовой — вроде и дружеское объятье, а вроде и угрожающий жест. Юля — фам фаталь, с томным взглядом, загадочно устремленным вдаль. По ходу действия она будет драматично переодеваться, закалывать и распускать волосы, красить губы красной помадой. Идеальный образ, на актрисе сидит как влитой — и самая убедительная деталь во всем фильме. Который, к сожалению, довольно быстро начинает буксовать и путаться в жанрах, коих на такой скромный хронометраж оказывается многовато. Как и твистов, за счет которых авторы поддерживают угасающее напряжение.
Стремительно поддаваясь на манипуляции Юли, остальные персонажи слишком уж покорно принимают свою судьбу — кровоточащие носы оказываются достаточно убедительным доказательством правдивости отравления. Затеянная обманутой супругой игра не выглядит захватывающей, раунды сменяют друг друга, по сути, никак не развивая конфликт, а лишь добавляя детали и провоцируя то мелодраматичные разговоры, а то и вовсе комедийный эпизод с участием нотариуса (Валентин Самохин). Томные перемещения по дому — пространство никак не обживается, оставаясь застывшей декорацией, хоть и выверенной и эффектно встроенной в холодные, в духе скандинавских триллеров, мизансцены. Сюда же — игры с размерами кадра, который то сужается, то расширяется, «ироничный» саундтрек из похоронного марша и неловкие диалоги, как будто бы уже на середине нечего обсуждать. Но главная проблема кроется в отсутствии химии между персонажами, в недостаточном пространстве для актерского маневра, в растрачивании весьма богатого артистического потенциала — взрывной темперамент Деревянко, ведьминская энергетика Снигирь, дерзость Тарасовой — на пресные и в большинстве своем однообразные сцены.
Евгению Григорьеву будто бы скорее хочется добраться до неизбежно неожиданного финала, цель которого — перевернуть историю с ног на голову. Конец и впрямь можно назвать изящным, и именно последняя треть фильма, наконец, будоражит сменой амплуа и резкими перестановками в этой живой шахматной партии. Циник оборачивается рыцарем, тихоня — серым кардиналом, палачи и жертвы меняются местами, а выигрывает и вовсе пешка, случайно. Никакого сладкого вкуса победы, лишь горький осадок на дне чайника — напрасно герои еще в самом начале вспоминают «Идеальных незнакомцев», с которыми в итоге не выдерживают даже формальных сравнений. Все-таки месть должна подаваться в холодном виде — как в леденящих душу заснеженных «Подельниках», куда более убедительно игровом дебюте Григорьева — а не в виде горячего чая.
