Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Звук растения: «Молчаливый друг» — философская драма о том, что нужно людям во все времена

Рецензии на фильмы >>
20 февраля 2026
В российском прокате уже можно встретить «Молчаливого друга» — фильм, получивший два приза Венецианского кинофестиваля: от критиков и за актерскую игру Луны Ведлер (Премия Марчелло Мастроянни). Живой классик венгерского и мирового кино Ильдико Эньеди сняла монументальную и неспешную драму, где первую европейскую роль сыграл Тони Люн из «Любовного настроения», а главная партия досталась внушительному дереву Гинкго билоба, нередко именуемому живым ископаемым. К чему привел симбиоз таких мастеров, наблюдал Алексей Филиппов.

Молчаливый друг (2025)
фото: «Молчаливый друг» (2025) / «Русский репортаж»

Германия, 2020-й. В Марбургский университет приезжает гонконгский нейробиолог Тони (Тони Люн Чу Вай), чтобы прочитать лекцию о детском сознании, чей мозг функционирует совсем иначе, чем у взрослых. Пандемия ковида заставляет его задержаться в кампусе, где ученый заводит новые знакомства: с неприветливым сторожем Антоном (Сильвестр Грот), французской специалисткой по ботанике Элис (Леа Сейду), консультирующей его по зуму, и почти 200-летним гигантом Гинкго билоба, который многое повидал и в теории может рассказать — если правильно установить датчики и проинтерпретировать сигналы.

Читать Самые интересные фильмы 82-го Венецианского кинофестиваля
У реликтового растения контактная сеть несколько обширнее: живущее в саду Марбурга с 1832 года, оно застало и поступление в университет первой женщины в 1908-м, и студенческие забастовки 1972-го, на фоне которых (не) происходит роман ребят с разных факультетов. Ради образования Грета (Луна Ведлер) приезжает из Швейцарии и стойко отбивает каверзные вопросы профессуры, зло взбудораженной, что девушка захотела получить высшее образование. Восемь кандидаток они проверяют «скабрезным» билетом о Карле Линнее, чья классификация растений иллюстрируется примерами из человеческих сексуальных практик — вплоть до полигамии с одной «распутной» женщиной. Будущую ученую этим смутить не получается, а вот литературовед Ханнес (Энцо Брумм) полвека спустя краснеет, когда симпатичная ему однокурсница с биофака Гундула (Марлен Буров) между делом предлагает заняться сексом. Он предпочитает ухаживать за ее экспериментальной геранью, пока девушка находится в экспедиции.

Молчаливый друг (2025)
фото: «Молчаливый друг» (2025) / «Русский репортаж»

В «Молчаливом друге» венгерской постановщицы Ильдико Эньеди три истории переплетаются как корни безмолвного исполинского дерева, подарившего фильму название. Повествование легко переключается между эпохами, о чем сигнализируют не только знакомые лица, но и технические характеристики кадра. 1908-й запечатлен на черно-белую 35 мм-пленку, 1972-й — на 16мм с характерными шумами и голубоватым бликами, а 2020-й уже существует в цифровом формате, что дарит необычные углы и выразительные композиции. Расширяет пространство коммуникации — времен и наук — не только окошко зума, но и макросъемка растений, обретающих от такого внимания особую тактильность и чувственность. Между людьми интима в кадре не происходит, но сублимированная энергия будто передается объектам исследования.

Смотреть онлайн «О теле и душе»
По сути, неизвестные друг другу ученые оставляют в академической почве семена, которые суждено вырастить будущим поколениям — во благо ботаники или даже нейробиологии. Точкой отсчета становится неочевидный труд Гёте «Опыт о метаморфозе растений» (1790), иллюстрации к которому с любопытством рассматривает Грета. Вскоре она устроится ассистенткой в ателье пожилого фотографа (Мартин Вуттке), чье мастерство будет перенимать и использовать в научных целях. Так формируется мостик от рисунков к макросъемке. Ханнес же со скуки — или любовной тоски — проведет к герани Гундулы «телеграф», чтобы та могла открывать ему дверь; в будущем похожие датчики позволят профессору Тони наблюдать электронные сигналы под корой гинкго, усиливающиеся во время дождя.

Молчаливый друг (2025)
фото: «Молчаливый друг» (2025) / «Русский репортаж»

Медитативный фильм Эньеди наполнен разными сортами коммуникации: вербальной и сенсорной, эмоциональной и экспериментальной. Общее место — писать о «Молчаливом друге» как фильме «глазами дерева», но вряд ли титульному исполину по силам дотянуться взором до спрятанного где-то в городе фотоателье или удаленных лабораторий, а тем более — вообразить себе вылупление семян. Гинкго билоба выступает, скорее, деликатным собеседником для трех непохожих фантазеров, чье одиночество сформировано разными средами, эпохами и научными изысканиями. Соединяя два века людской истории, палеоэндемичное «древо познания» фиксирует перемены в обществе, выступая константой — как ферма в недавней драме «Звук падения», хранящая истории четырех поколений немецких женщин. Постоянство реликта не мерило человеческой жизни, а живая временная шкала, на которой заметно, как ротируются нетерпимости. Что важнее — никуда не девается и любопытство, которое заставляет человека интересоваться мироощущением о других. В том числе растений. Символично, что семенное размножение гинкго ближе к привычной нам репродуктивной функции, чем у прочей флоры.

Слушать Подкаст о творчестве Вонга Карвая и «Любовном настроении» с Тони Люном
В «Молчаливом друге» Ильдико Эньеди, кажется, срастаются два её самых известных фильма: награжденный в Каннах «Мой XX век» и победивший на Берлинале «О теле и душе». История о причудливых контактах между людьми — сквозь время или даже во снах — тут оттеняется неторопливый «бытом» дерева, которое могло бы смотреть на всю эту суету свысока, но, думается, наблюдает с подобием любопытства. Как технике нужен уход в виде постоянного использования, так и растениям тоскливо без компании — даже такой назойливой, как жуки-олени или люди. Несущая отпечаток ковидных переживаний драма явственно на этом акцентирует внимание: ты не одинок(а), пока можешь потрогать траву.

«Молчаливый друг» в кинотеатрах с 19 февраля.

«Молчаливый друг»

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Здесь был Юра» с Константином Хабенским, «Кутюр» с Анджелиной Джоли и еще 11 фильмов февраля
«Сохранить как...»: фильмы 2025 года, которые вы могли пропустить (а зря!)
Пророки и грешники: Лучшие фильмы 2025 года
Джим Джармуш забрал «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля
Мумбаи слезам не верит: «Всё, что нам кажется светом» — пронзительное кино из Индии
«Закат»: Мне плевать, если мы войдем в историю, как варвары
Поиск по меткам
Алексей ФилипповВенгерское киноВенеция
персоны
Энцо БруммМарлен БуровЛуна ВедлерМартин ВутткеСильвестр ГротТони Люн Чу ВайЛеа СейдуИльдико Эньеди
фильмы
Звук паденияЛюбовное настроениеМой 20-ый векМолчаливый другО теле и душе

фотографии >>
"Молчаливый друг" (2025)
"Молчаливый друг" (2025)
"Молчаливый друг" (2025)
"Молчаливый друг" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Денис Кравцов
20 февраля ушёл из жизни актёр Денис Кравцов.
Михаил Синтин
20 февраля ушёл из жизни актёр Михаил Синтин.
Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.

День рождения >>

Вера Алентова
Людмила Волкова (III)
Мурман Джинория
Илья Любимов
Виктор Маркин
Дмитрий Милютенко
Аршак Оганян
Борис Сабуров
Анвар Халилулаев
Кристофер Аткинз
Эшли Грин
Тайн Дэйли
Мелани Лоран
Эллиот Пэйдж
Алан Рикман
Дженнифер Лав Хьюитт
все родившиеся 21 февраля >>

Афиша кино >>

Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Легенды
боевик, приключения, фэнтези
Франция, 2025
Любовный апокалипсис
комедия, мелодрама
Канада, Франция, 2025
Молчаливый друг
биография, драма, исторический фильм
Венгрия, Германия, Китай, Франция, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен