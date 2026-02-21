Невозможное возможно: как Сарик Андреасян экранизировал «Сказку о царе Салтане» Пушкина

Намедни миллиард рублей в отечественном прокате собрала новая работа Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане», в производстве которой принимали участие не только продюсерская компания братьев Андреасян, но и канал ТНТ с ON Студией, а в прокат выпустила «Атмосфера кино». Спустя два года после также довольно успешного «Онегина» режиссер опять взялся за текст Александра Сергеевича Пушкина — и вновь намеренно ушел от поэтической строфы в прозу жизни. Не забыв выдать роль царицы жене и актрисе Елизавете Моряк, Андреасян сконцентрировался не на её оклеветанном молвой образе, а на судьбе тоскующего по отцу сына — белокурого царевича Гвидона в исполнении Алексея Онежена.
фото: «Сказка о царе Салтане» (2026) / «Атмосфера Кино»
С первых же кадров Сарик Андреасян вместе с постоянным сценаристом Алексеем Гравицким создают более реалистичный заход, отличный от сказки Пушкина. Устав от поездки по заснеженному лесу, царь Салтан (Павел Прилучный) вместе с помощником (Антон Богданов) останавливается в доме Бабарихи (Ольга Тумайкина); хотя так в фильме её никто не называет. Та воспитывает двух родных дочерей Маню (Алиса Стасюк) и Дуню (Валерия Богданова) и одну приемную Аннушку (Елизавета Моряк). Отведав приветственного хлеба с солью, гость тут же замечает затаившуюся в другой комнате скромницу, а затем подслушивает классический разговор, где только Аннушка из всех девиц на выданье преследует не меркантильные цели типа пира на весь мир, а собирается для батюшки-царя родить богатыря. Шутки шутками, но Салтан тут же делает предложение и забирает третью дочь со всем проблемным семейством в славно царство, где даже сентябрь, когда, по Пушкину, и рождается богатырь, выглядит довольно солнечно.
На родах Салтан, вопреки современной моде, не присутствует — у него дела поважнее: он защищает земли от неожиданно нагрянувших басурман. Командировкой государя пользуются завистливые родственницы теперь уже царицы, которые не только подшучивают над странноватым именем Гвидон, но и пишут Салтану то самое письмо про «неведому зверушку». Ответное, кстати, тоже сочиняют они – про бочку, в которую надо заточить несчастную Аннушку вместе с новорожденным. Бояре с письменным указанием начальства спорить не решаются — и вот уже бочку в «модном размере на вырост» носит по открытым водам, пока она не причаливает к еще необитаемому острову, где нет ничего, кроме сосен. За долгое морское путешествие царица не растеряла ни капли шарма, а Гвидон, сын своего отца, существенно вырос. Из первой попавшейся коряги он сооружает лук и стрелы, благодаря которым спасает от гибели прекрасную царевну Лебедя (в человеческом образе – Алиса Кот). Последняя готова исполнить любые его желания (точнее — запросы на чудеса), коими тоскующий сын хочет заманить на остров Буян родителя номер два.
фото: «Сказка о царе Салтане» (2026) / «Атмосфера Кино»
Исследователи сказок Пушкина, не особо, кстати, ценившие его стихотворное переключение на фольклорные мотивы, преимущественно видели в «Салтане» миф об изгнанной царице и прекрасной Царевне Лебеди. Этой стилистики, не забывая об аттракционах с чудесами и путешествиями Гвидона к отцу в образах комара, мухи и шмеля, придерживались и создатели советских экранизаций: от Александра Птушко, сохранившего четырехстопный хорей для фильма с Ларисой Голубкиной, до аниматоров Ивана Иванова-Вано и Льва Мильчина, с иронией подошедших к классике в популярном мультфильме. Создатели нынешней версии, напротив, переключают внимание с героинь на мужскую драму, где царь пребывает в тяжелой депрессии после потери семьи, а Гвидон готов сделать всё, чтобы наконец заполучить внимание родителя.
Впрочем, подобные психологические травмы в детско-родительских вопросах показаны, по законам сказочного жанра, легко. Это не прием у психотерапевта, на статус которого претендует, например, «Чебурашка». Новая «Сказка о царе Салтане» за счет прозы жизни пытается подшучивать над классическим пушкинским текстом, а благодаря компьютерной графике живописует то безотказную волшебницу Лебедь, то добывающую изумруды белку, то могущественного дядьку Черномора, с которым в век CGI реально выходят 33 богатыря и «все равны, как на подбор».
фото: «Сказка о царе Салтане» (2026) / «Атмосфера Кино»
Отказ от стихотворного слога тоже выглядит вполне осознанным решением, которое позволяет довольно внятно — не без ситуативных шуток и ироничных реплик — донести до юного зрителя смысл пушкинской сказки. И главное – надежду на то, что все будут счастливы. И на острове Буяне, и в царстве славного Салтана. В общем, как завещал классик: «и я там был, мед, пиво пил». Здесь — еще и с рэпом в финале, наложенным на хит Димы Билана «Невозможное возможно». Ну что ж, он тоже лирик и своего рода сказочник поколения.
