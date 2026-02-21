Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Невозможное возможно: как Сарик Андреасян экранизировал «Сказку о царе Салтане» Пушкина

Рецензии на фильмы >>
21 февраля 2026
Намедни миллиард рублей в отечественном прокате собрала новая работа Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане», в производстве которой принимали участие не только продюсерская компания братьев Андреасян, но и канал ТНТ с ON Студией, а в прокат выпустила «Атмосфера кино». Спустя два года после также довольно успешного «Онегина» режиссер опять взялся за текст Александра Сергеевича Пушкина — и вновь намеренно ушел от поэтической строфы в прозу жизни. Не забыв выдать роль царицы жене и актрисе Елизавете Моряк, Андреасян сконцентрировался не на её оклеветанном молвой образе, а на судьбе тоскующего по отцу сына — белокурого царевича Гвидона в исполнении Алексея Онежена.

Сказка о царе Салтане (2026)
фото: «Сказка о царе Салтане» (2026) / «Атмосфера Кино»

С первых же кадров Сарик Андреасян вместе с постоянным сценаристом Алексеем Гравицким создают более реалистичный заход, отличный от сказки Пушкина. Устав от поездки по заснеженному лесу, царь Салтан (Павел Прилучный) вместе с помощником (Антон Богданов) останавливается в доме Бабарихи (Ольга Тумайкина); хотя так в фильме её никто не называет. Та воспитывает двух родных дочерей Маню (Алиса Стасюк) и Дуню (Валерия Богданова) и одну приемную Аннушку (Елизавета Моряк). Отведав приветственного хлеба с солью, гость тут же замечает затаившуюся в другой комнате скромницу, а затем подслушивает классический разговор, где только Аннушка из всех девиц на выданье преследует не меркантильные цели типа пира на весь мир, а собирается для батюшки-царя родить богатыря. Шутки шутками, но Салтан тут же делает предложение и забирает третью дочь со всем проблемным семейством в славно царство, где даже сентябрь, когда, по Пушкину, и рождается богатырь, выглядит довольно солнечно.

На родах Салтан, вопреки современной моде, не присутствует — у него дела поважнее: он защищает земли от неожиданно нагрянувших басурман. Командировкой государя пользуются завистливые родственницы теперь уже царицы, которые не только подшучивают над странноватым именем Гвидон, но и пишут Салтану то самое письмо про «неведому зверушку». Ответное, кстати, тоже сочиняют они – про бочку, в которую надо заточить несчастную Аннушку вместе с новорожденным. Бояре с письменным указанием начальства спорить не решаются — и вот уже бочку в «модном размере на вырост» носит по открытым водам, пока она не причаливает к еще необитаемому острову, где нет ничего, кроме сосен. За долгое морское путешествие царица не растеряла ни капли шарма, а Гвидон, сын своего отца, существенно вырос. Из первой попавшейся коряги он сооружает лук и стрелы, благодаря которым спасает от гибели прекрасную царевну Лебедя (в человеческом образе – Алиса Кот). Последняя готова исполнить любые его желания (точнее — запросы на чудеса), коими тоскующий сын хочет заманить на остров Буян родителя номер два.

Сказка о царе Салтане (2026)
фото: «Сказка о царе Салтане» (2026) / «Атмосфера Кино»

Исследователи сказок Пушкина, не особо, кстати, ценившие его стихотворное переключение на фольклорные мотивы, преимущественно видели в «Салтане» миф об изгнанной царице и прекрасной Царевне Лебеди. Этой стилистики, не забывая об аттракционах с чудесами и путешествиями Гвидона к отцу в образах комара, мухи и шмеля, придерживались и создатели советских экранизаций: от Александра Птушко, сохранившего четырехстопный хорей для фильма с Ларисой Голубкиной, до аниматоров Ивана Иванова-Вано и Льва Мильчина, с иронией подошедших к классике в популярном мультфильме. Создатели нынешней версии, напротив, переключают внимание с героинь на мужскую драму, где царь пребывает в тяжелой депрессии после потери семьи, а Гвидон готов сделать всё, чтобы наконец заполучить внимание родителя.

Впрочем, подобные психологические травмы в детско-родительских вопросах показаны, по законам сказочного жанра, легко. Это не прием у психотерапевта, на статус которого претендует, например, «Чебурашка». Новая «Сказка о царе Салтане» за счет прозы жизни пытается подшучивать над классическим пушкинским текстом, а благодаря компьютерной графике живописует то безотказную волшебницу Лебедь, то добывающую изумруды белку, то могущественного дядьку Черномора, с которым в век CGI реально выходят 33 богатыря и «все равны, как на подбор».

Сказка о царе Салтане (2026)
фото: «Сказка о царе Салтане» (2026) / «Атмосфера Кино»

Отказ от стихотворного слога тоже выглядит вполне осознанным решением, которое позволяет довольно внятно — не без ситуативных шуток и ироничных реплик — донести до юного зрителя смысл пушкинской сказки. И главное – надежду на то, что все будут счастливы. И на острове Буяне, и в царстве славного Салтана. В общем, как завещал классик: «и я там был, мед, пиво пил». Здесь — еще и с рэпом в финале, наложенным на хит Димы Билана «Невозможное возможно». Ну что ж, он тоже лирик и своего рода сказочник поколения.

«Сказка о царе Салтане» в кинотеатрах с 12 февраля.

«Сказка о царе Салтане». Трейлер №2

версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Дмитрий А. Мишин   23.02.2026 - 16:44
"Невозможное невозможно" - девиз работ Андреасянов. Не по силам, значит не получится. читать далее>>
№ 6
vit.g. (spb)   22.02.2026 - 17:35
... Я вообще, в принципе, а не про писателя данного обзора. читать далее>>
№ 5
Тульский парень   22.02.2026 - 17:21
... есть мелочи. которые говорят что смотрел откуда их еще узнать. читать далее>>
№ 4
vit.g. (spb)   22.02.2026 - 14:06
... Вы считаете, что кинокритики и киноблогеры смотрят всё , что разбирают с своих статьях? Я читал множество статей о новых и давно снятых фильмах, по которым сразу видно, что они не смотрели их, а... читать далее>>
№ 3
Лидия Мартин   21.02.2026 - 19:41
Очередная экранизация классики с уклоном в "прозу жизни". Похоже, создатели решили, что стихи - это слишком сложно для современного зрителя. А в итоге получилась смесь CGI и упрощенного сюжета.... читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
PREMIER спродюсирует «Холопа-3» и экранизацию бестселлера «Твое сердце будет разбито»
Алексей Онежен: «Было ощущение, что у меня есть своя свита»
Марина Коняшкина: «Вызывать жалость – это вообще не ко мне»
Безотцовщина: Павел Прилучный, Ксения Алфёрова и Софья Синицына
«Волчок»: Гай Ричи для самых маленьких
Сказки о потерянном времени: 140 российских фильмов 2026 года
Поиск по меткам
Российские фильмыЭкранизация
персоны
Сарик АндреасянДима БиланАнтон БогдановВалерия БогдановаЛариса ГолубкинаАлексей ГравицкийИван Иванов-ВаноАлиса КотЛев МильчинЕлизавета МорякАлексей ОнеженПавел ПрилучныйАлександр ПтушкоАлиса СтасюкОльга Тумайкина
фильмы
ОнегинСказка о царе СалтанеСказка о царе СалтанеЧебурашка

фотографии >>
"Сказка о царе Салтане" (2026)
"Сказка о царе Салтане" (2026)
"Сказка о царе Салтане" (2026)
"Сказка о царе Салтане" (2026)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Надежда Ермакова
23 февраля ушла из жизни актриса Надежда Ермакова.
Дмитрий Михайлов
22 февраля ушёл из жизни актёр Дмитрий Михайлов.
Алла Малкина
21 февраля ушла из жизни актриса Алла Малкина.
Василий Антонов
13 февраля ушёл из жизни сценарист Василий Антонов.

День рождения >>

Олег Гаркуша
Владимир Гусев
Андрей Муравьёв
Иван Николаев
Александр Романцов
Геннадий Сайфулин
Валентина Телегина
Борис Токарев (II)
Олег Янковский
Эмили Блант
Алешандре Боржес
Джош Гэд
Федерико Луппи
Келли Макдональд
Томаш Стокингер
Дакота Фаннинг
все родившиеся 23 февраля >>

Афиша кино >>

Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
Россия, 2025
Безумная старуха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2025
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Однажды в Газе
боевик, драма, комедия
Палестина, ОАЭ, Иордания, Франция, Германия, Португалия, Катар, 2025
Сюрприз для мамы
Россия, 2024
Убийцы
боевик, драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Наум. Предчувствия
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram