Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мой друг»: реальность, что ярче сказки

Рецензии на фильмы >>
25 февраля 2026
26 февраля в российские кинотеатры заглянет «Мой друг» — простая человеческая история о том, что настоящие чудеса делают совершенно обычные люди. Александр Сухарев взялся за фильм для детей, что всегда не самая простая задача, и добился успеха, о чем говорит ряд престижных международных наград. Чем примечательна картина о настоящей дружбе, разбирался Евгений Червон.

Мой друг (2025)
фото: кадр из фильма "Мой друг" / ОККО

После презентации новой книги знаменитый писатель (Анатолий Васильев) теряет сознание и попадает в больницу. Пришедшая навестить его внучка (Валерия Платонова) натыкается на потрепанную тетрадь с выведенным на обложке словом «Русалка». Страницы скрывают историю давно минувших лет — о том, как мальчик, с рождения лишенный возможности ходить, обрел не только друга, но и надежду на нормальную жизнь через придуманную сказку.

Отечественный кинематограф нередко обращается к прошлому. Все чаще речь идет о близком — 80-е или 90-е — и на этом фоне видеть картину о середине ХХ века довольно интересно и почти удивительно. Правда, пространство «Моего друга» по большей части условно: это могут быть и 50-е, и 70-е. Признаки времени, разумеется, есть и заметны по деталям, таким как брюки клеш или предметы интерьера, но в остальном все происходящее легко сдвигается на несколько лет в одну или другую сторону.

Мой друг (2025)
фото: кадр из фильма "Мой друг" / ОККО

Как раз условность прошлого и подчеркивает, что история «Моего друга» вневременная. Это, в общем-то, простая и внятная картина с гуманистическим началом, которая для многих зрителей окажется увлекательнее вымысла. Многослойная история, раскрывая фрагменты типично-деревенского быта, показывает и дружбу инвалида Коли (Елисей Чучилин) с его старшим товарищем Пашей (Климентий Кривоносенко), и первую влюбленность Коли, привязавшегося к Лайме (Алёна Малахова), и дружбу с местной шпаной в лице Миши (Владимир Левченко) и Борзого (Никита Конкин).

Многие моменты могут показаться разрозненными, но на деле как раз удачно передают ощущение странных летних каникул, где за поездку к бабушке успеваешь пережить маленькую жизнь. Вот ты с друзьями отправляешься исследовать пещеру, следом — случайно провоцируешь конфликт с местным алкашом Карпычем (Дмитрий Куличков), а после бежишь на рыбалку. За какие-то пару дней успеваешь испытать невероятную гамму эмоций, доступную, кажется, только в детстве — и «Мой друг» здорово показывает эти чувства.

Мой друг (2025)
фото: кадр из фильма "Мой друг" / ОККО

При этом нашлось место не только для чувства бесконечного лета, но и для назидательной части. В которой нет перегибов: шефствующий над Колей Пашка не то, чтобы рыцарь в сияющих доспехах. Он оступается, по-крупному ошибается и не всегда сразу решается на то, чтобы сделать все правильно, однако за время фильма проходит серьезный личностный рост. Во многом благодаря новому другу Коле, ради которого и придумывает игру в русалку, за которой маскирует более понятную тренировку ног мальчишки. Тот с детства не ходит и взрослые перестали даже пытаться ему помочь, однако Паша делает все, чтобы подарить мальчишке нормальную жизнь.

Понятная и по-своему теплая история не лишена и более темных моментов. Кроме вышеобозначенного Карпыча, который то и дело портит мальчишкам жизнь, в истории найдется место и полноценной преступности, и травле (не в последнюю очередь из-за Мишки), и раненным чувствам. Главная загадка — кем же из мальчишек является писатель — угадывается с легкостью, но это и не проблема, а, скорее, просто небольшая деталька, позволяющая сделать историю еще объемнее. На то же работает и открывающая сцена, контекст которой будет понятен только в самом финале.

Мой друг (2025)
фото: кадр из фильма "Мой друг" / ОККО

«Мой друг» — это по-своему красивая история, созданная в определенном колорите, но понятная каждому. Тем она, в общем-то, и цепляет, успевая за полтора часа сделать доступное и увлекательное приключение с приятным послевкусием. Каким, в общем-то, и должно быть хорошее детское кино.

«Мой друг» в кинотеатрах с 26 февраля.

«Мой друг»

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«По щучьему велению»: Рыба моей мечты
«Думаешь, он тебя защитит?»: Анатолий Васильев, Раиса Рязанова и Дмитрий Куличков в трейлере драмы «Мой друг»
«Здесь был Юра» с Константином Хабенским, «Кутюр» с Анджелиной Джоли и еще 11 фильмов февраля
Говорящий пони и другие веские причины посмотреть семейный фильм «Одна дома. Великолепная пятерка»
«Мой друг» с Анатолием Васильевым, Раисой Рязановой и Диной Корзун выйдет в прокат 26 февраля
«сНежный человек»: Должны смеяться йети и в мирном мире жить
Новый «Буратино», сиквел «Чебурашки», «Убойная суббота» с Кевином Джеймсом и еще 10 фильмов января
«Чук и Гек. Большое приключение»: Счастье - это когда все дома
«Последний богатырь: Корень зла»: Московская плитка как защита от злых сил
«Вратарь Галактики»: У нас в Рязани космолет с глазами
«Календарь ма(й)я»: Самый длинный месяц в году
ЗаДача на лето: «Денискины рассказы» — полнометражный фильм по произведениям Драгунского
Дети кабачка: «Поле чудес» — радикально детское кино о радостях дачной жизни
Анастасия Панина: «Я прекрасно понимаю, что такое — любить своего ребенка»
Внутренняя Япония: «Маленький воин» - семейная драма о любви к сумо
«Каждый мечтает о собаке»: Сократ мне друг, но СССР дороже
Новый «Майор Гром», «Пацан против всех» с Биллом Скарсгардом и еще 9 фильмов мая
«Три богатыря и Морской царь»: Полное погружение
«Дочь болотного царя» с Дейзи Ридли, «Дворец» Романа Полански и еще 10 фильмов ноября
Александра Бабаскина: «Ненавижу слезные карандаши — всегда плачу сама»
«Частное Пионерское»: Всегда будь готов
Сиквел «Непослушника», девятые «Ёлки», «На ощупь» и еще 10 фильмов декабря
«Смешарики: Легенда о золотом драконе» // Они по-прежнему круглые
Поиск по меткам
Детское кино / ДетиРоссийские фильмы
персоны
Анатолий Васильев (II)Никита КонкинКлиментий КривоносенкоДмитрий КуличковВладимир Левченко (II)Алёна МалаховаВалерия ПлатоноваАлександр СухаревЕлисей Чучилин
фильмы
Мой друг

фотографии >>
"Мой друг" (2025)
"Мой друг" (2025)
"Мой друг" (2025)
"Мой друг" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Довжик
24 февраля ушел из жизни актер Владимир Довжик.
Ирина Шевчук
24 февраля ушла из жизни актриса Ирина Шевчук.
Надежда Ермакова
23 февраля ушла из жизни актриса Надежда Ермакова.
Дмитрий Михайлов
22 февраля ушёл из жизни актёр Дмитрий Михайлов.

День рождения >>

Евгений Герасимов
Юрий Гусев
Аружан Джазильбекова
Иван Жвакин
Михаил Кузнецов
Максим Онищенко
Егор Пазенко
Всеволод Санаев
Наталья Юнникова
Кристьен Анхольт
Мануэль Гарсиа-Рульфо
Рашида Джонс
Теа Леони
Энсон Маунт
Джерран Хауэлл
Шон Эстин
все родившиеся 25 февраля >>

Афиша кино >>

Убойные каникулы
комедия, триллер
Великобритания, Индия, Канада, США, 2010
Цинга
мистика, триллер
Россия, 2025
Мой дед
драма, приключения
Россия, 2025
Безумная старуха
триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2025
Два, три, призрак, приди!
фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Момо
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2025
Кутюр
драма
Франция, США, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Наум. Предчувствия
Россия, 2025
Однажды в Газе
боевик, драма, комедия
Палестина, ОАЭ, Иордания, Франция, Германия, Португалия, Катар, 2025
Сюрприз для мамы
Россия, 2024
Убийцы
боевик, драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен