«Мой друг»: реальность, что ярче сказки

26 февраля в российские кинотеатры заглянет «Мой друг» — простая человеческая история о том, что настоящие чудеса делают совершенно обычные люди. Александр Сухарев взялся за фильм для детей, что всегда не самая простая задача, и добился успеха, о чем говорит ряд престижных международных наград. Чем примечательна картина о настоящей дружбе, разбирался Евгений Червон.
фото: кадр из фильма "Мой друг" / ОККО
После презентации новой книги знаменитый писатель (Анатолий Васильев) теряет сознание и попадает в больницу. Пришедшая навестить его внучка (Валерия Платонова) натыкается на потрепанную тетрадь с выведенным на обложке словом «Русалка». Страницы скрывают историю давно минувших лет — о том, как мальчик, с рождения лишенный возможности ходить, обрел не только друга, но и надежду на нормальную жизнь через придуманную сказку.
Отечественный кинематограф нередко обращается к прошлому. Все чаще речь идет о близком — 80-е или 90-е — и на этом фоне видеть картину о середине ХХ века довольно интересно и почти удивительно. Правда, пространство «Моего друга» по большей части условно: это могут быть и 50-е, и 70-е. Признаки времени, разумеется, есть и заметны по деталям, таким как брюки клеш или предметы интерьера, но в остальном все происходящее легко сдвигается на несколько лет в одну или другую сторону.
фото: кадр из фильма "Мой друг" / ОККО
Как раз условность прошлого и подчеркивает, что история «Моего друга» вневременная. Это, в общем-то, простая и внятная картина с гуманистическим началом, которая для многих зрителей окажется увлекательнее вымысла. Многослойная история, раскрывая фрагменты типично-деревенского быта, показывает и дружбу инвалида Коли (Елисей Чучилин) с его старшим товарищем Пашей (Климентий Кривоносенко), и первую влюбленность Коли, привязавшегося к Лайме (Алёна Малахова), и дружбу с местной шпаной в лице Миши (Владимир Левченко) и Борзого (Никита Конкин).
Многие моменты могут показаться разрозненными, но на деле как раз удачно передают ощущение странных летних каникул, где за поездку к бабушке успеваешь пережить маленькую жизнь. Вот ты с друзьями отправляешься исследовать пещеру, следом — случайно провоцируешь конфликт с местным алкашом Карпычем (Дмитрий Куличков), а после бежишь на рыбалку. За какие-то пару дней успеваешь испытать невероятную гамму эмоций, доступную, кажется, только в детстве — и «Мой друг» здорово показывает эти чувства.
фото: кадр из фильма "Мой друг" / ОККО
При этом нашлось место не только для чувства бесконечного лета, но и для назидательной части. В которой нет перегибов: шефствующий над Колей Пашка не то, чтобы рыцарь в сияющих доспехах. Он оступается, по-крупному ошибается и не всегда сразу решается на то, чтобы сделать все правильно, однако за время фильма проходит серьезный личностный рост. Во многом благодаря новому другу Коле, ради которого и придумывает игру в русалку, за которой маскирует более понятную тренировку ног мальчишки. Тот с детства не ходит и взрослые перестали даже пытаться ему помочь, однако Паша делает все, чтобы подарить мальчишке нормальную жизнь.
Понятная и по-своему теплая история не лишена и более темных моментов. Кроме вышеобозначенного Карпыча, который то и дело портит мальчишкам жизнь, в истории найдется место и полноценной преступности, и травле (не в последнюю очередь из-за Мишки), и раненным чувствам. Главная загадка — кем же из мальчишек является писатель — угадывается с легкостью, но это и не проблема, а, скорее, просто небольшая деталька, позволяющая сделать историю еще объемнее. На то же работает и открывающая сцена, контекст которой будет понятен только в самом финале.
фото: кадр из фильма "Мой друг" / ОККО
«Мой друг» — это по-своему красивая история, созданная в определенном колорите, но понятная каждому. Тем она, в общем-то, и цепляет, успевая за полтора часа сделать доступное и увлекательное приключение с приятным послевкусием. Каким, в общем-то, и должно быть хорошее детское кино.
обсуждение >>