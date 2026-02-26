«Кутюр»: Бесполезная и необходимая красота

В российский прокат вышла драма «Кутюр» — новая работа французской постановщицы Алис Винокур, известной по фильмам «Проксима» и «Воспоминания о Париже». Картина, погружающая в закулисье фэшн-индустрии, отличается звездным составом: в ней сыграли Анджелина Джоли и Луи Гаррель. Первые показы состоялись на кинофестивалях в Торонто и Сан-Себастьяне, где «Кутюр» был тепло принят критикой. Рассказываем, как Винокур удалось показать мир моды без привычного глянцевого лоска.
фото: «Кутюр» / прокатная компания «Capella Film»
В сюжете «Кутюра» пересекаются судьбы четырех женщин, участвующих в подготовке модного показа в Париже. Американский режиссер независимого кино Максин Уокер (Анджелина Джоли) приезжает, чтобы снять небольшой фильм, которым будет предваряться дефиле, но вскоре узнает, что у нее рак груди и предстоит нелегкое лечение. Главной героиней она избирает Аду (Анье Аней) — начинающую модель из Южного Судана, уехавшую во Францию от войны и неопределенности. Феерическое платье, в котором девушка откроет показ, создает вручную швея Кристин, не имеющая право на малейшую ошибку. Наконец, опытная визажистка Анжель (Элла Румпф) – еще одна женщина в тени подиумов, от которой зависит многое, – мечтает написать большой роман, собирая в нем реальные истории из-за кулис.
«Мода – это что-то бесполезное и… необходимое», — говорит Максин французским телевизионщикам, еще не успев отдохнуть после долгого перелета. Сказанная впроброс, эта фраза как нельзя лучше отражает двойственность мира, в который Алис Винокур медленно погружает зрителей. Камера плывет и кружит в череде обмеров и примерок, репетиций проходов и наведения лоска, вырезания кружев и пришивания палеток. В съемочном павильоне установили декорации леса: на его опушку должна выбежать с криком главная героиня этого показа. А за кулисами – множество встреч, знакомств, едва заметных касаний, иногда тонких, иногда грубых, оставляющих невидимые отметины на душе.
фото: «Кутюр» / прокатная компания «Capella Film»
Винокур намеренно избегает гламурных картинок и резкости, делая акцент на интимном: личных драмах, силе духа и душевной хрупкости. Она не рассказывает историю, а фиксирует атмосферу, причем, с почти документальной точностью: в этом мире каждый сам за себя, связи непрочны, а недоверие существует как норма. За внешним успехом героинь таится внутреннее одиночество, боль и неустроенность. Узнавшей о раке Максин предстоит переосмыслить и жизнь, и работу — к тому же её гнетет, что в Америке без нее скучает дочь-подросток. Аде непросто найти себя в безжалостном мире моды, она вообще мечтала быть медиком. Дома у нее остался брат, умоляющий вернуться, и мать с отцом, по-разному относящиеся к её выбору. Коллеги-мужчины говорят гадости за спиной Анжель, а издатель, тоже мужчина, критикует её литературные способности и отказывает в публикации: написанные истории кажутся ему неправдоподобными и скучными. Кристин приходится перешивать платье, потому что напарник ошибся с размерами.
Каждой героине предстоит внутренняя борьба, едва считываемая за маской спокойствия. Особенно интересна здесь роль Анджелины Джоли, чье участие не видится формальным: роль была написана специально для нее, отчасти исходя из её личной истории. В начале её Максин – энергичная и собранная женщина, придумавшая как финал фильма — беззвучный крик ярости и освобождения. В конце же Максин – уязвимый человек, почти потерявший самообладание, цепенеющий перед ужасом диагноза, не имеющий никакой поддержки извне. Случайная встреча в клинике с женщиной, которой также предстоит операция на груди, убеждает её, что нельзя сдаваться, и она пытается реализовать избыток нахлынувших чувств в коротких отношениях с оператором Антуаном (Луи Гаррель).
фото: «Кутюр» / прокатная компания «Capella Film»
Под стать сдерживаемым эмоциям фильм полон яркими образами. Это и белые ткани для платьев, символизирующие чистоту, свободу и безупречность. И рифмующиеся нитевидные красные линии, которые оставляет и закройщик на манекене, и хирург на груди пациентки. Еще одна – струйка крови на ноге модели в неподходящий момент. В финале же Винокур смывает хрупкий, рукотворный мир моды разгулявшейся стихией. Ветер и дождь обрушиваются на Париж: декорации падают, модели и зрители разбегаются. За кадром звучит голос Анджель, записывающей имена, когда-то данные ураганам: Катрин, Вильма, Офелия, Ирма, Иден. Женские имена и женская ярость, которую невозможно контролировать.
Жизнь и впрямь – тонкая красная нить, которую так легко оборвать. Единственное, что остается – это держать равновесие и шагать, невзирая на боль и глядя перед собой, даже если ты идешь первая, и впереди нет никого, кто задавал бы ритм. Жить, шить и продолжать создавать красоту, бесполезную и необходимую.
обсуждение >>